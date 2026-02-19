A un año de su muerte: la herencia de Gene Hackman sigue sin definición judicial

El 27 de febrero de 2025, la noticia de la muerte de Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, conmocionó al mundo: un día antes, la policía había encontrado sus cuerpos sin vida en su mansión de la ciudad estadounidense de Santa Fe, en Nuevo México. Hoy, a un año de la tragedia, el patrimonio del célebre actor de Hollywood, valuado en 80 millones de dólares, aún no tiene herederos definidos y su futuro está en plena disputa legal.

El de 27 de febrero del año pasado, la policía frente a la casa del actor Gene Hackman, en donde fueron encontrados sin vida el cuerpo del actor y el de su mujer Roberto Rosales - FR171967 AP

Según publicó el portal estadounidense Page Six en base a las actuaciones judiciales del caso, el 6 de marzo de 2025 la abogada Julia L. Peters solicitó ser designada representante personal del patrimonio de Hackman. De acuerdo con la documentación presentada ante el tribunal, la primera persona nombrada por el actor para ejercer ese rol en caso de muerte era Arakawa. En segundo lugar figuraba su abogado, Michael G. Sutin, y en tercer término, Peters.

“Julia L. Peters tiene prioridad para ser designada representante personal tras el fallecimiento de Betsy Arakawa Hackman y Michael G. Sutin”, consta en el expediente. “Julia L. Peters acepta la nominación como representante personal”, añade el texto. El último testamento de Hackman —que Peters considera “válidamente ejecutado”— está fechado el 7 de junio de 2005 y fue incorporado al expediente.

Gene Hackman y Daisy Arakawa murieron con algunos días de diferencia Foto: Redes Sociales

Si bien el protagonista de Mississippi en llamas incluyó en su testamento a Christopher, Elizabeth y Leslie -los tres hijos que tuvo con su exesposa Faye Maltese-, no designó a ninguno de ellos como representante personal. Además, antes de su muerte creó dos fideicomisos: el Gene Hackman Living Trust y el GeBe Revocable Trust. El 17 de marzo de 2025, Peters presentó otra solicitud para que Avalon Trust, LLC, la firma financiera donde se desempeña como asesora principal y socia, fuera nombrada fideicomisaria sucesora de ambos instrumentos.

Los documentos judiciales sostienen que Avalon “está en la mejor posición para llevar a cabo de manera justa y precisa las instrucciones y deseos finales del Sr. Hackman de acuerdo con su intención”. Sobre la decisión de constituir dos fideicomisos separados, el especialista legal Gregory Doll explicó a Page Six que “los fideicomisos se utilizan comúnmente para evitar la sucesión y permitir que los activos se administren de forma privada”. El conflicto, entonces, pasa por determinar qué persona o qué empresa quedará autorizada para administrar esos fondos.

Gene Hackman junto a sus hijas en una foto de archivo Frank Edwards - Archive Photos

En cuanto a los hijos del actor, el 20 de marzo de 2025 el abogado Gregory W. MacKenzie se presentó ante el tribunal en su representación. Fue su única intervención formal en el expediente. “El hecho de que no haya presentado ningún documento desde entonces significa que probablemente no ha habido ningún inconveniente que haya preocupado a los hijos respecto de la forma en que el tribunal ha manejado la situación hasta la fecha”, analizó Doll.

El 24 de octubre de 2025, Peters informó que había elaborado un inventario de los bienes que poseía Hackman al momento de su muerte, en lo que constituyó la última presentación judicial registrada hasta ahora. El caso continúa en curso.

La muerte de Hackman y su mujer

Uno de los tres perros del matrimonio custodiaba el cuerpo de Betsy Arakawa, pianista y esposa de Gene Hackman

Hackman, de 95 años, y Arawaka, de 65, fueron hallados muertos después de que unos trabajadores que pasaban por el lugar vieran sus cuerpos a través de una ventana y alertaran a las autoridades.

Funcionarios en el Condado de Santa Fe concluyeron que la pianista murió el 11 de febrero por las complicaciones que le generó el hantavirus, enfermedad viral grave que se transmite a los humanos por roedores infectados. Por su parte, el actor de Los excéntricos Tenenbaum murió el 18 de febrero por un fallo cardíaco; además, padecía Alzheimer, lo que habría provocado que no se percatara de la ausencia y muerte de su mujer.

Gene Hackman tenía 95 años y su esposa, 65

Al momento del hallazgo de los cuerpos, él estaba en el suelo de la cocina, junto a su bastón y unos lentes de sol; mientras que ella fue hallada en uno de los baños y con la estufa portátil encendida. Junto a los cuerpos también estaba el de Zinna, una de las mascotas de la pareja. Según un informe elaborado por el laboratorio veterinario del Departamento de Agricultura del estado y obtenido por la agencia de noticias The Associated Press, la perra probablemente murió por deshidratación e inanición. Los otros dos perros que tenían fueron rescatados.