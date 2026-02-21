A un año de su muerte: se vendió la casa de Gene Hackman en Nuevo México

A finales de febrero del año pasado, una tragedia sacudió a Hollywood luego de que el actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueran encontrados sin vida en su casa de Santa Fe, Nuevo México. Ahora, a menos de un año del suceso, la propiedad cambió de dueño apenas once días después de haber sido puesta a la venta.

Según informó la policía local, Hackman, de 95 años, fue hallado muerto junto a su esposa, la pianista Betsy Arakawa, de 63 años, y a su perro. La noticia fue confirmada por el sheriff del condado, Adan Mendoza, al diario Santa Fe New Mexican.

La noticia de la muerte del actor, doble ganador del Oscar por clásicos como The French Connection y Unforgiven, había puesto como protagonista a su casa, que ahora vuelve a estar en primera plata, pero esta vez por la velocidad con la que encontró comprador.

La operación se cerró en US$6,25 millones en apenas 11 días.

La mansión ubicada en Santa Fe, Nuevo México, se vendió por US$6,25 millones Realtor.com

La finca de Gene Hackman fue publicada el 16 de enero y el 27 ya se había vendido Realtor.com

De acuerdo a lo informado por Realtor, la finca fue publicada oficialmente el 16 de enero, y los registros muestran que habían recibido una oferta contingente en las primeras horas del 27 de enero, menos de dos semanas después de su inclusión en la lista.

Lo llamativo es que el trágico antecedente no enfrió el interés. Por el contrario, el peso simbólico de haber sido el hogar de Hackman pareció sumar atractivo para ciertos compradores.

La casa está ubicada en una colina de casi cinco hectáreas Realtor.com

Cómo es la propiedad en la que vivió Gene Hackman

La casa de Gene Hackman se encuentra en una zona de montañas Realtor.com

Se trata de una propiedad ubicada en una zona no demasiado popular del país Realtor.com

La casa principal tiene una extensión de 18 mil pies cuadrados Realtor.com

La casa está ubicada en una colina de casi cinco hectáreas a unos pocos kilómetros al norte de Santa Fe, con una vista 360 que se extiende hasta las montañas de Colorado.

La propiedad es una mezcla de estilos: parte pueblo, parte Nuevo México colonial, parte barroco español. “Es más primitiva, como un granero convertido en casa, enorme y acogedor al mismo tiempo”, cuenta el arquitecto Stephen Samuelson a Architectural Digest.

La propiedad es una mezcla de estilos: parte pueblo, parte Nuevo México colonial, parte barroco español Realtor.com

El actor la compró alrededor de 1990 Realtor.com

La propiedad es de los años 50, el actor la compró alrededor de 1990 y fue completamente refaccionada ya que se encontraba en estado de deterioro y los arquitectos contaron con su supervisión e intervención ya que Hackman era un aficionado del diseño de interiores.

Participó en la distribución de los espacios, en la elección de los materiales y se ocupó personalmente de elegir los muebles y elementos de la ambientación con piezas compradas en Nueva York y otras ciudades, incluso en tiendas de antigüedades para lograr una mezcla de estilos.

El actor logró una mezcla de estilos en su propiedad Realtor.com

En la renovación, se quitaron las paredes y se levantaron los techos para crear un gran salón central Realtor.com

En la renovación, se quitaron las paredes y se levantaron los techos para crear un gran salón central. Las prioridades de su dueño eran eran la luz y los espacios altos, un plano de planta abierto y puertas francesas. La presencia de madera, troncos, acero y revestimientos con efecto “envejecido” fueron decisiones del actor.