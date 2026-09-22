La muerte de Hayden Panettiere: difunden los resultados de la autopsia de la actriz

A poco más de un mes de la muerte de Hayden Panettiere, las autoridades finalmente determinaron qué provocó el fallecimiento de la actriz de Héroes y Nashville, de 36 años.

La Oficina del Forense del condado de Greenville, en Carolina del Sur, dio a conocer este martes los resultados de los estudios toxicológicos y confirmó que Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de cinco sustancias, entre ellas fentanilo. Su muerte, ocurrida el 16 de agosto cuando tenía 36 años, fue considerada accidental.

De acuerdo con el informe, en el organismo de la intérprete se detectaron fentanilo, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol y quetiapina. La autopsia tampoco encontró signos de traumatismo que hubieran contribuido al fallecimiento, algo que ya había adelantado el informe preliminar difundido en agosto.

Panettiere murió por los efectos tóxicos de una combinación de cinco sustancias, entre ellas fentanilo, según confirmó la autopsia Jordan Strauss - Invision

La confirmación llega después de varias semanas de incertidumbre en torno a lo ocurrido. El 14 de septiembre, fuentes policiales citadas por TMZ habían señalado que una de las hipótesis bajo investigación era que Panettiere hubiera ingerido una pastilla de oxicodona presuntamente adulterada con fentanilo. En ese momento, sin embargo, el forense de Greenville había aclarado que todavía no había establecido una causa oficial y que aguardaba los estudios toxicológicos.

Los nuevos resultados confirman la presencia de fentanilo, aunque el informe difundido hasta el momento no establece que haya ingresado a su organismo a través de una pastilla de oxicodona, como sostenía aquella hipótesis policial.

Entre las sustancias detectadas aparece el 4-ANPP, un precursor del fentanilo que suele encontrarse junto a ese opioide, según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos. También se halló alprazolam, una benzodiazepina utilizada para tratar trastornos de ansiedad y ataques de pánico y comercializada en Estados Unidos, entre otros nombres, como Xanax; y metocarbamol, un relajante muscular indicado para aliviar dolores y espasmos, conocido comercialmente como Robaxin. La quinta sustancia fue quetiapina, un medicamento antipsicótico utilizado para tratar, entre otros cuadros, la esquizofrenia y determinados trastornos del estado de ánimo.

Qué pasó el día de su muerte

El 16 de agosto, a las 13.51, los servicios de emergencia recibieron una llamada por un paro cardíaco en una vivienda de Easley Bridge Road, en Greenville, donde Panettiere se encontraba temporalmente. Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar la encontraron inconsciente. Intentaron reanimarla, pero las maniobras no tuvieron éxito y fue declarada muerta a las 14.32.

Hayden Panettiere mantuvo con Brian Hickerson, una relación muy tortuosa cargada de violencia GROSBY GROUP

Desde las primeras horas, las circunstancias de su muerte despertaron interrogantes. En el audio de los despachos de emergencia se mencionaba una posible sobredosis, aunque por entonces las autoridades insistieron en que todavía no podía considerarse la causa del fallecimiento. La policía informó además que la investigación preliminar no había encontrado indicios de un delito ni circunstancias sospechosas.

En la vivienda se encontraban Brian Hickerson, pareja intermitente de la actriz, y su hermano Zach Hickerson. Según la información conocida durante la investigación, ambos entregaron a las autoridades una bolsa con medicamentos que Panettiere consumía. También se informó que había Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) se sumó posteriormente a las averiguaciones para determinar el origen de las sustancias involucradas. La investigación policial sobre las circunstancias que rodearon la muerte continúa abierta, aun después de que el forense determinara oficialmente la causa y la calificara como accidental.

Una lucha que había contado públicamente

En los últimos años, Panettiere había hablado abiertamente de sus problemas con el alcohol y los opioides y de los tratamientos que realizó para enfrentarlos. También había contado que atravesó una fuerte depresión posparto después del nacimiento de Kaya, su única hija, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

La actriz había contado que atravesó una fuerte depresión posparto después del nacimiento de Kaya, su única hija, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko Jordan Strauss - Invision

En 2018, mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida, la actriz cedió la custodia completa de la niña a Klitschko. Años después explicó que había tomado aquella decisión pensando en el bienestar de su hija mientras ella intentaba recuperarse.

Panettiere había comenzado a trabajar frente a cámara desde muy pequeña y alcanzó fama internacional como Claire Bennet en Héroes. Más tarde interpretó a Juliette Barnes en Nashville, trabajo por el que recibió dos nominaciones a los Globos de Oro. También participó de la saga Scream y, después de varios años alejada de la actuación, regresó a la pantalla en 2023 con Scream VI.

En mayo de este año había publicado sus memorias, This Is Me: A Reckoning, en las que reconstruyó los años de fama temprana, sus adicciones, la maternidad y algunos de los episodios más dolorosos de su vida. Tres meses después, el 16 de agosto, murió en Carolina del Sur.