La muerte de Nicholas Brendon: el testamento del actor sorprende con una cláusula dedicada a su exnovia

Tres meses después de la muerte de Nicholas Brendon, el actor que alcanzó fama internacional por interpretar a Xander Harris en la exitosa serie Buffy, la cazavampiros, un nuevo capítulo se abrió en torno a su legado. Esta semana trascendieron documentos judiciales que incluyen lo que se presenta como un testamento manuscrito del artista, fallecido en marzo a los 54 años mientras dormía.

Nicholas Brendon habría dejado un testamento manuscrito que define el destino de sus bienes

Según informó la revista People, los documentos fueron presentados ante la Justicia el lunes 15 de junio e incluyen una hoja escrita a mano por Brendon bajo el título “Mi testamento”. Aunque no se conoce la fecha exacta en la que fue redactado el documento, su contenido llamó la atención por una breve pero contundente disposición relacionada con una expareja.

En el escrito, el actor menciona a su exnovia Sarah Marker y deja asentado de manera explícita: “Sarah no recibe nada”. A continuación, señala quién debería quedarse con la totalidad de sus bienes: “Kel lo recibe todo. Él se las arreglará”, escribió en referencia a su hermano gemelo, Kelton Schultz.

Además de Marker y Kelton, en la documentación también aparecen mencionados los padres del actor, Robert Schultz y Kathleen Schultz. Por el momento, no trascendieron detalles acerca del patrimonio que dejó Brendon ni sobre los bienes que podrían formar parte de la sucesión.

Nicholas Brendon coprotagonizó Buffy, la cazavampiros junto a Sarah Michelle Prinze 20th Century Fox Television

El pasado 25 de mayo, Kelton Schultz presentó una solicitud formal para ser designado albacea del patrimonio de su hermano, argumentando que esa era la voluntad expresada por el actor en el documento. La próxima audiencia vinculada al caso fue fijada para el 16 de julio.

La aparición del supuesto testamento se produce pocas semanas después de que se conocieran oficialmente las causas de la muerte del intérprete. En mayo, la oficina forense del condado de Putnam concluyó que el fallecimiento se produjo por motivos naturales.

De acuerdo con el informe elaborado por el forense Todd Zeiner y difundido por People, Brendon murió como consecuencia de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica e hipertensiva. El documento también señala que una neumonía aguda y un infarto de miocardio sufrido con anterioridad contribuyeron al desenlace fatal.

El actor habló en varias oportunidades sobre sus problemas de salud mental y su larga lucha contra su adicción a las drogas y el alcohol Instagram (@nicholasbrendon)

Zeiner destacó además que la investigación inicial no encontró indicios de circunstancias sospechosas. “No había señales evidentes de delito y nada parecía fuera de lugar ni alterado”, consignó en su reporte luego de la inspección realizada en el domicilio del actor.

El informe también permitió reconstruir algunas de las horas previas a la muerte de Brendon. Según consta en la documentación oficial, una amiga cercana, Theresa Fortier, se encontraba en la vivienda y fue quien realizó el llamado al 911.

Fortier explicó que el actor padecía una tos persistente y que estaba automedicándose con productos de venta libre para aliviar los síntomas. Además, había manifestado dolores en el pecho. Ante ese cuadro, ella le recomendó acudir a un centro médico, aunque él rechazó la posibilidad.

La mujer también relató que Brendon era fumador desde hacía muchos años y que se mostraba preocupado por una reciente cirugía de espalda. Según su testimonio, el actor ya había sufrido un ataque cardíaco tiempo atrás y en aquella oportunidad también se había negado a continuar con tratamientos médicos posteriores.

El informe forense confirmó además que Brendon vivía solo y que fue hallado por esta misma amiga, quien había decidido quedarse a pasar la noche para cuidarlo.

La muerte del actor generó una fuerte conmoción entre los seguidores de Buffy, la cazavampiros, serie que marcó a toda una generación entre finales de los años noventa y comienzos de los 2000. En ella, Brendon interpretó durante siete temporadas a Xander Harris, uno de los amigos más cercanos de Buffy Summers y uno de los personajes más queridos por los fanáticos del programa.

Brendan y algunos miembros del elenco de la última temporada de Buffy, la cazavampiros Instagram (@nicholasbrendon)

Sin embargo, su vida lejos de las cámaras estuvo atravesada por numerosas dificultades. En los años posteriores al final de la serie, el actor habló públicamente de sus problemas de salud mental y de su lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas. También pasó por diversos centros de rehabilitación y enfrentó múltiples problemas judiciales, incluidos arrestos vinculados con acusaciones de violencia doméstica y fraude relacionado con recetas médicas.

Ahora, mientras familiares y allegados intentan cerrar los asuntos pendientes de su herencia, la aparición de este supuesto testamento suma una nueva dimensión a la historia de una figura cuya vida estuvo marcada tanto por el éxito televisivo como por una larga batalla personal.