La muerte de Sergio Denis: la Justicia rechazó la demanda de sus hijos y responsabilizó al cantante

La Justicia tucumana rechazó la demanda indemnizatoria presentada por los hijos de Sergio Denis contra el Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y Raúl Francisco Armisén, quien presidía el organismo cuando ocurrió el incidente que provocó la muerte del cantante.

La sentencia número 991 fue firmada el 19 de agosto por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán, integrada por María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta. En su resolución, el tribunal concluyó que no se acreditaron incumplimientos atribuibles a los demandados y sostuvo que la causa “directa y adecuada” de la caída fue la propia conducta de Héctor Omar Hoffmann, conocido popularmente como Sergio Denis.

Sergio Denis cayó en un foso que se hallaba junto al escenario del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, el 11 de marzo de 2019 LA NACION

Federico Patricio, Bárbara y María Victoria Hoffmann habían iniciado la demanda en febrero de 2022. En ella reclamaron una indemnización por los daños derivados del episodio ocurrido el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa, durante un espectáculo organizado por ATSA con motivo del Día de la Mujer. Tras permanecer en coma durante 14 meses, el artista murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.

Entre las distintas pretensiones indemnizatorias, que incluían pérdida de ayuda económica, daño moral y lucro cesante, los montos reclamados superaban en conjunto 16 millones de pesos, más intereses.

“Nunca pensé que le echarían la culpa a Sergio”

Diego Colombo, abogado de la familia y amigo personal de Denis, recibió la sentencia con indignación y tristeza. “Estoy pésimo. Es un día doblemente triste por la amistad que tenía con Sergio. Esto me afecta como abogado y como hombre de derecho”, aseguró en diálogo con LA NACION.

El letrado cuestionó especialmente que el tribunal hubiera colocado el eje de la responsabilidad en los movimientos realizados por el músico durante el espectáculo. “¿Cómo le van a echar la culpa a él por haber dado unos pasos hacia atrás? ¿De qué estamos hablando? Nunca pensé que terminarían responsabilizando a Sergio”, expresó.

Sergio Denis junto a su hija Bárbara Gentileza Bárbara Hoffman

Colombo sostuvo que durante la investigación se incorporaron elementos que, desde la perspectiva de la familia, demostraban que la pasarela no contaba con los planos ni con las habilitaciones correspondientes. También mencionó como factores relevantes la iluminación del escenario, la profundidad del foso y los antecedentes de otras caídas en el lugar.

“Había una pasarela que, para nosotros, era ilegal, luces que encandilaban y antecedentes de personas que ya se habían caído. Sin embargo, concluyen que la culpa fue de Sergio. He visto muchos disparates, pero esto supera todo lo que podía prever en mi vida judicial”, afirmó.

El abogado recordó que mantenía una relación cercana con Denis y aseguró que había confiado en que la investigación penal terminaría, al menos, con una imputación por homicidio culposo. “Él confiaba mucho en mí porque habíamos salido de muchas situaciones. Yo nunca pensé que esto iba a terminar así”, lamentó.

Colombo también cuestionó la distribución de las costas del proceso, cuyo mayor porcentaje deberá ser afrontado por los demandantes. La Cámara estableció que los hijos del músico deberán pagar el 75 por ciento de sus propias costas, además de porcentajes de las generadas por la participación del teatro y su aseguradora, y la totalidad de las correspondientes a ATSA y Armisén. Los honorarios serán regulados más adelante. “Les impusieron las costas para atemorizarlos y ahora van a tener que seguir pagando”, sostuvo el letrado.

Sergio Denis durante su show del 11 de marzo del 2019 instagram @barby.hoffmann

La resolución todavía puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Colombo explicó que la decisión de continuar dependerá de los tres hijos del artista. “Tenemos que ir a la Corte, pero esto depende de ellos. Es muy difícil”, reconoció.

Sobre el final, el abogado dejó de lado los tecnicismos jurídicos y habló desde su vínculo personal con el cantante. “Hoy mi amigo no se puede defender y la voz es nuestra”, dijo. Y concluyó: “No se merecía este final. Sergio era todo luz y toda alegría”.

Tras la resolución, Bárbara Hoffman publicó un sentido posteo en sus redes sociales: “Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra Justicia”.

El posteo de Bárbara Hoffman, tras la sentencia de la Justicia tucumana

Consultado por LA NACION, Armisén -quien aún se desempeña como presidente del Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa- se expresó sobre la sentencia: “Habló la Justicia, coincido con lo que dijo; lamento que haya pasado en el teatro”.

El accidente

El cantante había viajado especialmente para ese show a Tucumán. Ese fatídico domingo habló por teléfono con Mirta Messi, su exesposa y madre de sus hijos Bárbara, Victoria y Federico, con quien mantenía una buena relación a pesar de estar separados desde hacía tres décadas, para avisarle que había llegado. Desde Buenos Aires y al teléfono, ella lo notó bien, contento.

Pasadas las 21 del 11 de marzo de 2019, Sergio Denis subió al escenario del teatro Mercedes Sosa presentado por el entonces gobernador de Tucumán, Juan Manzur, a hacer lo que más felicidad le daba: cantar. Pantalón blanco, camisa a tono y saco rojo, había caminado hacia la platea para estar más cerca de la gente y, mientras entonaba “Te llamo para despedirme”, se dirigió al escenario y en el camino cayó al foso de orquesta, de casi tres metros de altura. De inmediato gente del público, empleados de sanidad, lo socorrieron y mientras era trasladado al hospital de la zona, Emilio Valle, su tecladista de toda la vida llamó a Mirta, la mamá de los hijos de Sergio.

Mientras entonaba "Te llamo para despedirme", Sergio Denis se dirigió al escenario y en el camino cayó al foso de orquesta, de casi tres metros de altura Archivo

“Ella me avisó a mí. Creíamos que era algo leve, ‘se cayó, lo internaron’, nos llegaron a decir’, pensamos que se habría tropezado y caído en el escenario, no desde el escenario. Después nos enteramos de que había caído a un foso de orquesta de tres metros, destapado”, recordó Bárbara. En ese momento sus hermanos viajaron a Tucumán para acompañarlo y al día siguiente apenas pudo, lo hizo ella también.

El 13 de abril de ese año, Sergio Denis fue trasladado por un avión sanitario a Buenos Aires, al Sanatorio de los Arcos, donde le realizaron varias intervenciones y, un mes después, la familia dispuso su traslado al centro de rehabilitación ALCLA, en Belgrano, donde sus seres queridos lo visitaban a diario. El 15 de mayo del año siguiente, su hijo Federico confirmó a través de sus redes sociales el peor de los desenlaces: “Hasta siempre viejo. Gracias por tanto. Todos los que te queremos de verdad”.