Jennifer Garner compartió una foto con su ex Michael Vartan y celebró los 25 años de Alias

Jennifer Garner celebró los 25 años de Alias con un video que reunió escenas de la ficción y recuerdos de sus compañeros. Entre esas imágenes apareció una que tuvo un atractivo especial para los seguidores de la serie: una foto junto a Michael Vartan, su pareja en la pantalla y, durante un tiempo, también fuera de ella.

La actriz publicó el homenaje en Instagram el 30 de septiembre pasado. En la postal, Garner aparece abrazada a Vartan. Los dos sonríen a cámara, en una imagen informal que vuelve a reunir a los intérpretes de Sydney Bristow y Michael Vaughn.

Jennifer Garner junto a Michael Vartan, su pareja en la pantalla y, durante un tiempo, también fuera de ella Instagram/jennifer.garner

La historia compartida tiene dos capítulos. El primero comenzó con Alias, la ficción de espionaje creada por J. J. Abrams que se emitió entre 2001 y 2006. Allí, Garner encarnaba a Sydney, una agente cuya vida transcurría entre misiones, secretos y cambios de identidad; y Vartan interpretaba a Vaughn, uno de los vínculos centrales de la protagonista. El segundo capítulo llegó cuando la relación entre los actores trascendió el trabajo: estuvieron juntos entre 2003 y 2004.

Más de dos décadas después de la separación, la foto ofrece una nueva muestra del trato afectuoso que mantuvieron. Ya en 2023, Garner había saludado a Vartan por su cumpleaños con una imagen de la serie y una firma cómplice: “S. Bristow”, el nombre de su personaje.

Jennifer Garner y Michael Vartan estuvieron juntos entre 2003 y 2004

El homenaje, sin embargo, abarcó a toda aquella familia de trabajo. En el montaje también aparecieron Abrams, Victor Garber, Ron Rifkin y Merrin Dungey. Al recordar esa etapa, Garner expresó su orgullo por haber participado del proyecto y destacó el lugar que sus compañeros todavía ocupan en su vida.

Alias también modificó la manera en que se veía como actriz. En el video recordó que, antes de interpretar a Sydney, no solían considerarla para papeles de acción o personajes de carácter fuerte. La experiencia dejó una huella que resumió con una frase: “Caminaba diferente después de interpretar a Sydney”.

Antes de las misiones de Sydney Bristow, Garner había pasado por Felicity, otra serie de Abrams, en la que interpretó a Hannah Bibb. Aquel papel también la vinculó con Scott Foley, su primer marido. Con Alias, el salto fue contundente: se convirtió en protagonista de una ficción de acción y ganó un Globo de Oro como mejor actriz de una serie dramática.

Mientras continuaba con el rodaje televisivo, comenzó a ampliar su recorrido en el cine. Participó en Atrápame si puedes, de Steven Spielberg, y encarnó a Elektra en Daredevil, junto a Ben Affleck. El personaje tuvo después su propia película. Más adelante, su interpretación de Vanessa, la mujer que desea adoptar al bebé de la protagonista de La joven vida de Juno, mostró otra faceta de su trabajo.

Los lazos nacidos en Alias también acompañaron momentos importantes de su vida personal. Cuando Garner y Affleck se casaron en 2005, en una ceremonia privada en las islas Turks y Caicos, Victor Garber estuvo entre los invitados junto a su pareja, Rainer Andreesen. El actor que hacía de su padre en la ficción se había convertido en alguien cercano fuera del set.

Ese apego no se limita a las celebraciones. En una entrevista con People, Garner contó que nunca pudo ver el último episodio por lo que le produce la muerte del personaje de Garber. También recordó lo emotivo que había sido despedirse del rodaje.

La selfie con Vartan recupera una parte de esa historia. La publicación resultó en un gran guiño para los seguidores de la película, que celebraron el encuentro entre una pareja emblemática de la ficción.