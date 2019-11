La mujer del cantante criticó al abogado de la familia de una de las víctimas. Fuente: Archivo

En las últimas horas se supo que Rubén Darío Castiñeiras, más conocido como " El Pepo", quedó a un paso del juicio oral por las muertes de dos de sus colaboradores, ocurridas el 20 de julio pasado cuando volcó con la camioneta que conducía camino a la costa, a la altura del kilómetro 8,5 de la ruta 63, cerca de la ciudad de Dolores. Tras conocerse esta novedad judicial, su mujer, Josefina Cúneo, utilizó su cuenta de Instagram para criticar a Marcelo Biondi, abogado de la familia de una de las víctimas.

"Quiero aclarar algunas cosas que se están diciendo que no son verdad", comienza el texto que posteó Cúneo. "A mí no me gustan los medios ni los chismes ni la fama y el chusmerío. Pero es fácil ensuciarnos por todos los canales con mentiras. Más cuando la persona (Pepo) no puede salir a defenderse. Pero acá voy a hacer mi descargo".

En una selfie en que se la ve junto a su Pepo, la bajista escribió: " El Sr @marcelobiondiabogado miente y acomoda las cosas a su favor, no solamente sobre Pepo, sino que también miente sobre mi", sostuvo. "Hace de un accidente un show mediático en el que quiere crear una condena social, la cual no va a lograr, por qué Pepo es una buena persona, con mil errores, pero con un corazón de oro, y con una enfermedad que es de por vida. Una enfermedad de la cual se aprovechó todo su entorno "amistoso" y laboral para lucrar a costillas de él".

Finalmente, la pareja del cantante expresó: "Pepo es una víctima más de ese accidente en el cual por milagro y por llevar cinturón de seguridad quedó vivo. La justicia dirá que va a pasar con el ... Yo estoy al lado de el como siempre y yo mejor que nadie se quien es Pepo, se el corazón que tiene y también se lo que siente, con todo esto que pasó". Cúneo finalizó su publicación agradeciendo a la gente que se preocupa por el cantante y su entorno: "Y a toda esa gente que ayudó a que Pepo siga con su adicción les pido que ni se gasten en querer acercarse".

Según informaron fuentes judiciales a LA NACIÓN, el debate oral en el que se definirá el destino del cantante de cumbia se realizaría el año próximo. Si no hay ningún cambio con respecto a la situación actual --y las circunstancias del proceso no parecen propiciar una modificación-, Pepo llegaría detenido al juicio, sin haber logrado el beneficio de la prisión domiciliaria.