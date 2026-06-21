La noche de Mirtha: del look en blanco de la Chiqui al llamativo comentario sobre su encuentro con Lionel Scaloni

Mirtha Legrand volvió a deslumbrar con su look en La noche de Mirtha: la gran diva de la televisión argentina desplegó todo su glamour cuando apareció en la pantalla de eltrece enfundada en un vestido blanco que no pasó desapercibido. Luego, ya sentada en la mesa, recordó el momento en el que conoció al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y reveló un detalle que llamó la atención: “Me miraba mucho”, repasó.

Blanco y radiante

Luego de su ya clásica entrada y de repetir la frase con la que abre, desde hace unos años, sus míticas comidas televisivas -“Vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque yo, señores, ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”-, Mirtha se dispuso a compartir el look elegido para la velada.

“Es un vestido blanco y plata bordado con cristales. Divino es”, destacó Legrand mientras giraba frente a las cámaras para mostrar cada detalle del diseño firmado por Claudio Cosano. La conductora completó su outfit con anillos y aros a tono. Además, contó con la gracia que la caracteriza que se había cortado el pelo unos centímetros. “Me queda mejor”, aseguró entre risas, fiel a su estilo.

“Hoy celebramos el Día de la Bandera y recordamos a su creador, el doctor Manuel Belgrano. Vamos a dar un aplauso para nuestra bandera”, expresó la conductora al cierre del segmento. Con una escarapela de brillantes prendida sobre el corazón, dio paso luego a la presentación de sus invitados.

El encuentro de Mirtha con Lionel Scaloni

Ya sentada en la mesa, donde recibió al empresario, conductor y productor Guido Kaczka, al cantante y líder de Turf Joaquín Levinton, a la actriz y cantante Soledad Villamil y a la actriz y conductora Claudia Fontán, Mirtha repasó cómo fue conocer en persona a Lionel Scaloni.

En pleno Mundial y todavía entusiasmada por el debut de la selección argentina comandada por Lionel Messi, la conductora aprovechó la ocasión para recordar el detrás de escena de la publicidad que filmó hace unos meses junto al entrenador. Entre elogios y anécdotas, reveló cuál fue la primera impresión que tuvo del DT campeón del mundo.

“Yo no lo conocía. Llegué y me estaba esperando”, recordó Legrand sobre el inicio de la jornada de grabación. Según relató, el entrenador asistió acompañado por su hermana y desde el primer momento se mostró cercano con todos los presentes. “Fue amoroso. Almorzó con nosotros, con todo el equipo y con todo el personal”, destacó.

Enseguida, la conductora contó que ese día compartieron varias escenas y mantuvieron algunas conversaciones. Fue entonces cuando reveló el detalle que más le llamó la atención de aquel encuentro. “Él me miraba mucho, pero no por nada raro. Me observaba”, explicó entre risas. “Yo también lo observaba a él porque es un astro, sin duda”, agregó.

Legrand también destacó la personalidad del entrenador y la impresión que le dejó fuera de las canchas. “Es simpatiquísimo, encantador”, lo describió. Además, remarcó que se trata de una persona “sensata” e “inteligente”, dos cualidades que, según explicó, se reflejan cada vez que brinda una entrevista. “Cuando habla es una maravilla”, lo elogió.

Mirtha Legrand conoció a Lionel Scaloni mientras filmaban una publicidad juntos picture alliance - picture alliance

Antes de pasar a otro tema, la Chiqui destacó el desempeño de Scaloni cuando las cámaras se encendieron. “Era un diálogo cortito. Yo lo aprendí ahí, lo leí, ya lo sabía. Y él también. Él hizo de actor”, recordó divertida. Por último, destacó el resultado final de ese trabajo y resumió la experiencia con una frase que no dejó lugar a dudas: “Me encantó hacerlo con él”.

Un rato antes, la conductora no ahorró elogios para Lionel Messi al repasar el presente de la selección argentina en el Mundial. Luego de que en el estudio le dedicaran un aplauso al capitán, la diva celebró su desempeño dentro y fuera de la cancha. “Es un astro, sin duda. Maravilloso”, afirmó con entusiasmo.

Luego, repasó cómo vivió el triunfo de la Selección en su debut contra Argelia: “Qué emoción, ¿no? Yo casi lloré de emoción”, confesó, en referencia al triunfo argentino. “Qué manera de ser. Yo casi lloré de emoción”, insistió, todavía conmovida por el rendimiento del equipo en el arranque del torneo.