Mirtha Legrand y la confesión sobre César Luis Menotti que sorprendió a todos: “Fue la única persona a la que le escribí una carta”

Mirtha Legrand se sumó a la despedida de César Luis Menotti. El célebre director técnico, el hombre que llevó a la selección argentina a levantar su primera copa del mundo allá por 1978, murió el domingo pasado a los 85 años y su partida causó un profundo pesar en el fútbol argentino y en toda la sociedad. Para recordarlo, la “Chiqui” compartió un recuerdo que jamás había contado hasta el momento. “ Le escribí una carta ”, confesó a sus invitados, y reconoció de inmediato que no tuvo éxito en su gestión.

“Una pena la muerte de Menotti, ¿no?”, sacó el tema la conductora aprovechando que en la mesa estaba como invitado el periodista deportivo Sebastián Vignolo. “La verdad es que sí, porque además Menotti fue muy influyente”, analizó el Pollo. “Qué importante fue para nuestro fútbol”, destacó entonces Mirtha. “No fue solo un entrenador, con todo lo que eso genera. Tenía una mística, una forma de vivir… sus palabras, sus declaraciones, sus frases, sus historias”, continuó el invitado.

“Era un hombre muy inteligente, opinaba también. ¡Y cómo fumaba! Yo me acuerdo siempre de eso. Era impresionante”, repasó la diva de la televisión antes de compartir con su público una historia que nunca había contado y que mantuvo guardada durante años. “Yo les voy a confesar una cosa: fue la única persona a quien yo le escribí una carta para que viniera al programa”, recordó.

“¡Nunca vino!”, exclamó entre extrañada y algo decepcionada Legrand sobre el resultado de su pedido. Y continuó con el repaso de su historia. “Nunca supe si le llegó mi carta. Era una carta cortita, lo invitaba yo personalmente. Ya ni me acuerdo la redacción. Lo invitábamos y no venía. Entonces averiguamos con mi equipo la dirección de su casa. Fue en pleno campeonato. Y nunca supe si la recibió. Siempre me quedé con esa angustia”, recordó.

Sebastián Vignolo, Jorge Tartaglione, Karina La princesita y Lizardo Ponce fueron los invitados de Mirtha en su último programa StoryLab

Sorprendido por la negativa de Menotti, Vignolo quiso saber si nunca se le ocurrió llamarlo por teléfono para hacer la convocatoria de una forma más directa. “No. Me daba vergüenza. No lo conocía”, explicó Legrand. “Era un hombre de fuerte carácter, ¿no?”, le consultó a Vignolo. “De fuerte carácter, muy amigo de sus amigos…”, explicó el periodista. “Y políticamente muy jugado”, completó Legrand.

La partida de un ídolo

Menotti murió el 5 de mayo. El extécnico de la selección albiceleste de fútbol que logró sacar campeón al equipo por primera vez en la historia en el Mundial Argentina 1978 tenía cáncer que lo llevó a presentar algunas complicaciones el último tiempo. Incluso, en marzo tuvo que ser internado por un cuadro de tromboflebitis que derivó en una severa anemia, aunque su estancia en el centro médico fue breve.

La noticia de su muerte fue informada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de sus redes sociales. “La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y extécnico Campeón del Mundo de Argentina”, indicó el breve comunicado junto a una foto de Menotti con la Copa del Mundo en sus manos.

Cesar Luis Menotti España 1982

Durante su trayectoria como entrenador se generó una cierta discordia con Carlos Salvador Bilardo, quien también logró un título mundialista en el año 1986. A pesar de sus diferencias de ideología, ambos entrenadores llevaron a la selección argentina a la cima de los campeonatos mundiales y contribuyeron a bordar una estrella en su escudo. Finalmente, en 2022, haciendo de una suerte de soporte a Lionel Scaloni, el Flaco también formó parte de otra gesta histórica en Qatar.

César Luis Menotti nació en Rosario y creció en el barrio de Fisherton. Acorde a sus raíces, no solo nunca ocultó su amor por Rosario Central, heredado de sus padres que lo llevaban a la cancha del Canalla, sino que además siempre fue uno de sus más famosos hinchas. Además, “El Flaco”, como era conocido, fue jugador de fútbol en los equipos Rosario Central, Racing Club, Boca Juniors, The Generals de Nueva York, Santos de Brasil y el Clube Atlético Juventus de San Pablo, aunque se destacó por su trabajo como entrenador.

