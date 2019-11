La nueva vida de Andrea Rincón: "Todavía sigo sanando"

Andrea Rincón

Renovada -con cambio de look incluido-, Andrea Rincón reapareció en la vida pública y habló de su lucha contra el bullying y las adicciones. "Lo bueno es aprender, poder sacarle el jugo a lo vivido y que valga la pena. Fue un trabajo de evolución. Trato de hacer todo tipo de terapias para que suceda eso. Hay muchas cosas que no me gustan de mí, pero pienso que siempre se puede cambiar. Es un trabajo arduo pero hay que deconstruirnos para volvernos a construir", expresó en Intrusos entusiasmada con sus logros.

Con un notable cambio de imagen y estilo de vida, la ex Gran Hermano contó: "Me relaciono con personas que me enseñan a ser mejor persona en todos los aspectos de mi vida. Hay que respetar al otro con las diferencias. Hay que ser inteligentes y entender que esas diferencias con los demás nos nutren (...) Que no te limiten tus prejuicios, te nutre", reflexionó al hablar sobre la relación de amistad que mantiene con Julieta y Martín Ortega.

Tras confesar que fue víctima de bullying en distintas etapas de su vida, Rincón se puso en acción para cambiar eso que tanto le molestaba. "Mi vida es hermosa hoy. Siento que estoy en un camino de sanación. Estoy con las charlas y documentales de #Bullying (un proyecto del Inadi). La semana pasada fuimos a la cárcel y nos recibieron súper bien", contó.

Con intenciones de generar conciencia social, Rincón advirtió el dolor que a veces ocasiona una palabra o actitud agresiva por parte del otro. "A mí me paso en un montón de ámbitos. Sentía que no quería vivir en este mundo. Sentía mucha frialdad y no quería vivir en él. Yo me considero una persona muy sensible. Para mí una palabra puede ser un arma mortal, me genera mucho daño. Estoy tratando de entender que no es hacia mí quizá. Un victimario también es víctima, nadie nace monstruo. Tiene que sentir mucho dolor para tirárselo a otro", reflexionó.

En cuanto a sus adicciones, la actriz aseguró que es un tema que quedó en el pasado, aunque "el cuerpo tiene memoria". "No tengo ganas de consumir, lo siento muy lejos de mí hoy. En este momento de mi vida no estoy saliendo, no estoy cerca de esas cosas, he tenido gente consumiendo cerca y no me he tentado. Pero sí, todo el tiempo tenés pruebas alrededor", expresó y enseguida hizo una especie de mea culpa: "Antes decía que no me gustaba este mundo pero no hacía nada para cambiarlo. Hoy siento que estoy haciendo algo para cambiarlo".

Soltera pero abierta al amor, la actriz se despidió con un pedido público muy emotivo: "Los invito a todos a levantar la bandera del amor, el respeto y la compasión".