¿Érica Rivas vuelve a trabajar con Flor Peña? El proyecto de alto perfil que uniría a las protagonistas de Casados con hijos

A fines del año pasado, Telefe anunció que se sumará a la tendencia de las ficciones verticales con un microdrama protagonizado por dos de los personajes más mediáticos de la Argentina: Wanda Nara y Maxi López, que según pudo saber LA NACION se interpretarán a sí mismos en “una historia de humor y conflicto detrás de cámara”.

Además de este proyecto, el canal busca sumar nuevas propuestas al mismo formato y está interesado en producir un spin off de Casados con hijos, con Érica Rivas y Flor Peña como protagonistas -sin las estrellas masculinas de la tira-. Si bien aún se encuentran en una instancia muy preliminar, la posibilidad de que los personajes de María Elena Fuseneco y Moni Argento vuelvan a la pantalla genera grandes expectativas por los pasillos de la señal. Es que desde que Rivas se bajó del regreso en versión teatral de la popular sitcom, los fanáticos no dejaron de fantasear con su reaparición.

Erica Rivas como María Elena Fuseneco, en Casados con hijos

Tras trece años fuera de la pantalla, en 2019 el elenco de Casados con hijos anunció una gran vuelta teatral de la ficción que supo cosechar miles de fans en todo el país. Guillermo Francella, Florencia Peña, Érica Rivas, Marcelo de Bellis y Luisana y Darío Lopilato confirmaron su participación. Pero la alegría duró poco y, polémica de por medio, Rivas quedó afuera de la obra teatral.

Según trascendió, Rivas se habría sentido incómoda con ciertos chistes y comentarios que consideraba machistas y “fuera de época”, muy presentes en los diálogos de la tira, y eso generó tensiones dentro del elenco y con la producción hasta que, finalmente, se produjo su salida del proyecto.

Érica Rivas, como María Elena Fuseneco, y Marcelo De Bellis, como Dardo Fuseneco, formaron la icónica pareja de vecinos de la versión argentina de Casados con hijos Netflix

Sin embargo, en una entrevista a comienzos del año 2022, Rivas hizo referencia a su fuerte deseo de volver a ser parte del proyecto. “Ellos no quieren que yo esté. Ellos me echaron. O sea, yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación. Además, como mujer, como actriz, como feminista. Lo que pasa es que no voy a hacer cualquier cosa”, expresó. Finalmente este año, una nueva oportunidad de interpretar a su icónico personaje parece estar cerca de golpearle la puerta.

¿Qué se sabe de la serie de Wanda Nara y Maxi López?

La historia que tendrá como estrellas a Nara y López se comenzará a grabar durante el mes de marzo y se especula con que ya pueda estar disponible para el mes de abril o incluso para fines de marzo. Además, LA NACION confirmó que los protagonistas se están preparando para el proyecto con clases de coaching actoral.

“Es una ficción vertical, algo muy moderno que va a llegar a la Argentina. Es algo que me divierte mucho, va a haber más actores, guionistas, es muy corto así que genera más reproducciones, es algo muy moderno que me tiene muy contenta”, confirmó la conductora de MasterChef Celebrity sobre su participación en el proyecto que compartirá junto con su ex, Maxi López.

Maxi López y Wanda Nara están tomando clases de actuación y pronto comenzarán a rodar una serie vertical

Con el avance de la tecnología y la expansión de nuevos hábitos nació un formato de historias pensadas para ver desde el celular. El fenómeno de las ficciones verticales -que nació en China- emergió como una alternativa al viejo modo de hacer y ver TV. En la Argentina, grandes productoras, como Telefe, y canales de streaming, como Olga, se preparan para aterrizar con este tipo de apuestas en 2026.

Las historias -también conocidas como “microdramas”- son narradas en capítulos de uno a tres minutos. Especialmente diseñado para Instagram, TikTok y YouTube, este formato se impone con ganchos potentes que apuntan a que el usuario pague una suscripción para desbloquear algunos de los capítulos. Wanda Nara, Maxi López, Gimena Accardi y Barbie Vélez se animaron a incursionar en este tipo de proyectos y sus participaciones generan gran expectativa en audiencias tradicionales y emergentes.

¿En qué consisten las series verticales?

Los minidramas buscan recomponer las fórmulas clásicas y adictivas de las telenovelas y adaptarlas al consumo diario del celular: romance, suspenso, drama, secretos familiares, venganzas, y escenas de alto voltaje. El nuevo boom promete ajustarse al scroll infinito, igual de voraz que cualquier reel de Instagram o TikTok, adaptándose a la gratificación instantánea que busca el público. China marcó el ritmo, pero las nuevas cifras y el desembarco masivo en América y Europa se presentan como un desafío directo a la televisión de aire y al streaming tradicional.​

TILF, la ficción vertical protagonizada por Gimena Accardi y Seven Kayne

Seducidas por su potencial viral y su bajo costo, las productoras locales comenzaron a crear sus propias microficciones verticales. El interés por la iniciativa evidenció un ecosistema en crecimiento que piensa en formato vertical desde el origen, integrando guion, producción y distribución.

A fines de 2025 se estrenó bajo este formato El hotel de los secretos en Navidad, que tuvo muy buena recepción en las redes sociales. La propuesta, con guion de Sol Levinton y dirección de Jorge Bechara, reunió a Marcos Ginocchio, Tato Algorta, Luz Tito y Martina Pereyra, exconcursantes de Gran Hermano, quienes hasta ahora se habían desempeñado principalmente en el modelaje, como protagonistas de 40 episodios de un minuto y medio.