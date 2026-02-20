LA NACION

En fotos: del chapuzón de Irina Shayk en Miami a la salida de Bad Bunny en Brasil y la elegancia de Amanda Seyfried en Berlín

La supermodelo rusa disfrutó del mar junto a su hija Lea y sorprendió al meterse al mar vestida; mientras tanto, en San Pablo, el cantante puertorriqueño se dejó ver muy animado en la previa a sus shows

Irina Shayk pasó una tarde de relax junto a su hija en Miami Beach
Irina Shayk pasó una tarde de relax junto a su hija en Miami BeachBackgrid/The Grosby Group
Irina Shayk sigue disfrutando de los días de sol en la playa junto a su pequeña hija Lea, fruto de su relación con la estrella de Hollywood Bradley Cooper. En esta oportunidad, la supermodelo se dejó ver muy sexy con un microbikini y una camisa blanca que no se quitó ni para darse un chapuzón en el mar
Irina Shayk sigue disfrutando de los días de sol en la playa junto a su pequeña hija Lea, fruto de su relación con la estrella de Hollywood Bradley Cooper. En esta oportunidad, la supermodelo se dejó ver muy sexy con un microbikini y una camisa blanca que no se quitó ni para darse un chapuzón en el marBackgrid/The Grosby Group
En medio de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny aterrizó en Brasil. En la previa a los shows, el cantante puertoriqueño salió a cenar en San Pablo junto a Gabriela Berlingeri, con quien parece haber retomado la relación. El artista lució unos jean sueltos, una remera negra de mangas largas y zapatillas blancas y se mostró muy amable con los fans que se acercaron hasta el lugar
En medio de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny aterrizó en Brasil. En la previa a los shows, el cantante puertoriqueño salió a cenar en San Pablo junto a Gabriela Berlingeri, con quien parece haber retomado la relación. El artista lució unos jean sueltos, una remera negra de mangas largas y zapatillas blancas y se mostró muy amable con los fans que se acercaron hasta el lugarSplash News/The Grosby Group
La buena onda de Bad Bunny sorprendió incluso a sus admiradoras, quienes no dudaron en acercarse hasta el artista del momento cuando las llamó para sacarse todos juntos una foto. Después de los dos recitales programados en San Pablo, Bad Bunny viajará a Australia para seguir con su gira
La buena onda de Bad Bunny sorprendió incluso a sus admiradoras, quienes no dudaron en acercarse hasta el artista del momento cuando las llamó para sacarse todos juntos una foto. Después de los dos recitales programados en San Pablo, Bad Bunny viajará a Australia para seguir con su giraSplash News/The Grosby Group
La película Josephine se presentó en la competencia de la edición número 76 de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, y tanto su directora, Beth de Araujo, como sus figuras, Mason Reeves, Gemma Chan y Channing Tatum, posaron para los fotógrafos durante la previa
La película Josephine se presentó en la competencia de la edición número 76 de la Berlinale, el primer gran festival de cine europeo del año, y tanto su directora, Beth de Araujo, como sus figuras, Mason Reeves, Gemma Chan y Channing Tatum, posaron para los fotógrafos durante la previa RALF HIRSCHBERGER - AFP
Amanda Seyfried causó sensación en la alfombra roja de la película El testamento de Ann Lee, film que fue presentado en la Gala Especial de la Berlinale. La actriz estadounidense firmó autógrafos y se sacó varias selfies con el público durante el evento
Amanda Seyfried causó sensación en la alfombra roja de la película El testamento de Ann Lee, film que fue presentado en la Gala Especial de la Berlinale. La actriz estadounidense firmó autógrafos y se sacó varias selfies con el público durante el evento JOHN MACDOUGALL - AFP
"Las mujeres están acudiendo al cine porque estamos haciendo películas para mujeres", aseguró Amanda Seyfried durante la rueda de prensa previa a la proyección de El testamento de Ann Lee. El film de la directora Mona Fastvold la tiene a ella como su gran protagonista y cuenta la historia de la líder fundadora de la secta religiosa Shakers
"Las mujeres están acudiendo al cine porque estamos haciendo películas para mujeres", aseguró Amanda Seyfried durante la rueda de prensa previa a la proyección de El testamento de Ann Lee. El film de la directora Mona Fastvold la tiene a ella como su gran protagonista y cuenta la historia de la líder fundadora de la secta religiosa ShakersJOHN MACDOUGALL - AFP
Para la gala, Seyfried lució un diseño de Prada confeccionado en organza y crinolina color bronce en el que se destacó un bordado de lentejuelas y unos apliques florales
Para la gala, Seyfried lució un diseño de Prada confeccionado en organza y crinolina color bronce en el que se destacó un bordado de lentejuelas y unos apliques floralesJOHN MACDOUGALL - AFP
La directora y guionista noruega Mona Fastvold posó junto a la protagonista de su película, Amanda Seyfried, durante la sesión fotográfica de El testamento de Ann Lee en la Berlinale
La directora y guionista noruega Mona Fastvold posó junto a la protagonista de su película, Amanda Seyfried, durante la sesión fotográfica de El testamento de Ann Lee en la BerlinaleJOHN MACDOUGALL - AFP
Seyfried lució impecable en la sesión de fotos del film con un vestido de encaje negro de la colección Primavera 2026 de Miu Miu. El diseño resaltó aún más ya que la actriz decidió acompañarlo con un bikini celeste con ribetes blancos
Seyfried lució impecable en la sesión de fotos del film con un vestido de encaje negro de la colección Primavera 2026 de Miu Miu. El diseño resaltó aún más ya que la actriz decidió acompañarlo con un bikini celeste con ribetes blancosJOHN MACDOUGALL - AFP
Kurt Russell y su hijo, Wyatt Russell, desplegaron todo su encanto durante la premiere de la segunda temporada de la serie de Apple TV Monarch: Legado de monstruos que se realizó en el Teatro Chino TLC de Hollywood
Kurt Russell y su hijo, Wyatt Russell, desplegaron todo su encanto durante la premiere de la segunda temporada de la serie de Apple TV Monarch: Legado de monstruos que se realizó en el Teatro Chino TLC de HollywoodVALERIE MACON - AFP
Julianne Nicholson y una combinación que no falla: la actriz estadounidense desembarcó en el estreno de la segunda temporada de Paradise en un conjunto de falda negra y top blanco de Ami Paris que la hizo lucir tan sobria como elegante
Julianne Nicholson y una combinación que no falla: la actriz estadounidense desembarcó en el estreno de la segunda temporada de Paradise en un conjunto de falda negra y top blanco de Ami Paris que la hizo lucir tan sobria como eleganteLISA O'CONNOR - AFP
