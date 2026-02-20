En fotos: del chapuzón de Irina Shayk en Miami a la salida de Bad Bunny en Brasil y la elegancia de Amanda Seyfried en Berlín
La supermodelo rusa disfrutó del mar junto a su hija Lea y sorprendió al meterse al mar vestida; mientras tanto, en San Pablo, el cantante puertorriqueño se dejó ver muy animado en la previa a sus shows
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Más leídas de Personajes
- 1
Fiestas, jets privados y reuniones de trabajo: Naomi Campbell, Jeffrey Epstein y el llamativo vínculo que los unía
- 2
La familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV y aclaró cómo está su salud
- 3
Shia LaBeouf y Mia Goth se separaron: “Su relación siempre fue complicada”
- 4
A un año de su muerte: la herencia de Gene Hackman sigue sin definición judicial