En fotos: del chapuzón de Irina Shayk en Miami a la salida de Bad Bunny en Brasil y la elegancia de Amanda Seyfried en Berlín

En medio de su gira mundial Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny aterrizó en Brasil. En la previa a los shows, el cantante puertoriqueño salió a cenar en San Pablo junto a Gabriela Berlingeri, con quien parece haber retomado la relación. El artista lució unos jean sueltos, una remera negra de mangas largas y zapatillas blancas y se mostró muy amable con los fans que se acercaron hasta el lugar

Splash News/The Grosby Group