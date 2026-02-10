Andrea Rincón apuntó contra Milo J: “Está totalmente poseído”

Andrea Rincón manifestó su opinión sobre la escena musical actual y habló de “rituales oscuros” en los recitales de algunos artistas, durante una entrevista con Pía Shaw para las redes de LA NACION.

Andrea Rincón apuntó contra Milo J

Andrea Rincón asoció el éxito de los artistas contemporáneos con rituales de carácter oscuro. La actriz advirtió sobre una supuesta “presencia de ceremonias satánicas” en conciertos multitudinarios con presencia de menores de edad. Además, focalizó su análisis en la figura de Milo J, a quien cuestionó por su actitud y el contenido de sus puestas en escena.

“Están haciendo ritos satánicos en un recital donde hay un montón de pibes, y los que no están cubiertos... O sea, ¿son conscientes de lo que está sucediendo?“, empezó Rincón, ante lo que la periodista le repreguntó: ”O sea, ¿vos sentís que eso que se hace, que es muy masivo, entra a las distintas personas?“. La respuesta Rincón fue contundente: ”Obviamente... Sí, sí. Están comprando almas con la música simplemente. O sea, vos escuchás a estos artistas que están como número uno y escuchá cómo cantan. Perdón que lo diga ¿Cantan bien? Digo las letras... las letras que tienen, la apología que hacen... O sea, lo que les entra a los pibes. Hacen apología a que lo más importante es el dinero, el sexo... O sea, digo, hay que pensar mucho".

Fue ahí que apuntó directamente contra Milo J. “¿Alguna vez lo viste reírse a Milo J? Es verdad, es un chico. O sea, digo, claramente está totalmente poseído. Yo estoy haciendo un disco y lo tienen que pasar por los Santos Umbanda y un mandinho no sé quién... ¿Quiénes son? No, porque ellos son los que cuidan a los aborígenes. Si yo voy a los pueblos aborígenes siempre. O sea, digo, voy a los pueblos aborígenes. Creen en Dios. Yo voy hace siete años, tres veces al año vamos a los pueblos aborígenes. Nadie habla de eso. Te invito yo a ir a los pueblos aborígenes, les llevo yo todo el tiempo donaciones", señaló al hilar diferentes temas, aunque sin profundizar.

Luego, aparentemente en la misma línea sobre Milo J, dijo: “¿Vos viste lo que hizo en el escenario? Tirar un coso, entrar con un cuchillo, tirarlo en el coso y empezarlo a acuchillar... Y yo no creo que sea un santo muy bueno que digamos, ¿no? Digo, yo diciendo estas cosas... Y claramente que si debo estar llena de alfileres en todos los altares de estos Umbanda, y debo estar llena de alfileres, no tengo dudas".

La entrevistada describió el uso de un cuchillo sobre el escenario durante una presentación del músico

Mientras tanto, al referirse a toda la escena musical urbana, Rincón sentenció: “Hacen apología a que lo más importante es el dinero, el sexo”. Y sostuvo que los intérpretes que ocupan los primeros puestos en las plataformas digitales como Spotify carecen de habilidades vocales.

Cómo fue la transformación espiritual de la actriz

Rincón reveló detalles sobre sus creencias personales y su conversión al cristianismo y mostró un tatuaje en su piel en referencia a Jesús. Además, afirmó que la fe protege su vida de influencias externas negativas y reconoció un pasado de apertura a distintas experiencias espirituales. “La primera puerta que abrí entra todo. Lo único que me queda es caminar derecha”, apuntó.

La actriz compartió su dedicación al estudio de textos bíblicos y mencionó que analizó el libro del Apocalipsis durante el último año. Rincón interpretó que la humanidad transita el final de un ciclo y pronosticó el comienzo de un período superior para el mundo. Según su visión, los grupos con intenciones oscuras aceleran sus acciones debido a la escasez de tiempo.

La protagonista de ficciones criticó la apología al dinero y al sexo en las letras de las canciones urbanas

