La nueva vida de Fátima Florez: de sus shows en Las Vegas a quién imitará en Carlos Paz y el personaje que no haría “nunca”

Fátima Florez cree en las energías y en la magia que hace posibles los deseos. Por eso hace algunos años escribió en su pizarra que quería hacer shows en Las Vegas. “Siempre escribo mis objetivos, mis proyectos y soy muy energética y de pensamientos fuertes. Toda mi vida escribí anhelos y sueños que después se cumplen. Entonces ya tenía pensado y escrito este show, con celebrities internacionales”, le confiesa a LA NACIÓN desde las playas de Miami, donde fue como invitada a algunos eventos. Fátima pasó los últimos tres meses haciendo su espectáculo en Planet Hollywood de Las Vegas y volverá en 2025. Antes va a hacer la temporada de verano en Carlos Paz, con su espectáculo 100% Fátima. También habla de cómo está la relación con el productor Norberto Marcos, quien fuera su marido durante más de veinte años, cuenta si sigue en contacto con Javier Milei y si imitaría o no a Yuyito González, actual pareja del presidente.

-¿Cómo terminaste en Las Vegas?

-Hace dos años un productor me vio en Miami y me dijo que podía funcionar en Las Vegas, pero no se daba por mis compromisos en la Argentina, y como siempre estoy a full, lo postergaba. Este año me dije “Es el momento, es ahora”. Y se dio. Llegué el 26 de agosto a Las Vegas y solo volví a Buenos Aires un día para asistir a la entrega de los Martín Fierro y gané a la Mejor Labor Humorística. Fue maratónico, pero valió la pena; ya estar nominada está buenísimo y más si ganás (risas). Me agregaron shows, hice contactos para el año que viene y la pasé re bien. Me gustó mucho conquistar otros mercados. Actuaba para gringos, mexicanos, europeos y hasta gente de la India. Como artista eso te moviliza y te hace crecer.

Agradeciendo su Martín Fierro 2024 a la labor humorística; para aceptarlo volvió por un día a Buenos Aires

-¡Qué desafío!

-Sí, y por eso elegí un repertorio de celebrities internacionales que se conozcan en todo el mundo. Fue realmente hermoso, con personajes que ya hacía y otros que preparé especialmente para la ocasión. Teníamos bailarines, orquesta en vivo. Un mega show. Me contrataron para la Semana de la Hispanidad y por eso también estaban Luis Miguel, Chayanne, Gloria Trevi y muchas otras estrellas, todas haciendo su espectáculo, así que me tocó competir con toda esa gente. Y como gustó mucho el show, me propusieron quedarme. Fuimos a Los Ángeles, hice TV, eventos, fue mucha movida y se crearon lindos vínculos. Siempre había ido como turista y no a trabajar, así que aprendí un montón. Y lo bueno es que volvemos el año que viene.

-¿Y fuiste a Miami a descansar unos días?

-Estoy en Miami porque me dieron un premio que también recibió Emilio Estefan y son los reconocimientos a los artistas hispanos, el Hispanic Target Music Awards. Además, estuve como invitada especial en el Beach Polo World Cup Miami Beach y le di un premio a Melissa Ganzi. Tuve muchos lindos logros este año. También soy invitada especial en los Premios Martín Fierro Latino. Y en Las Vegas me dieron un premio que no le dieron todavía a ningún argentino y es el Paseo de la Fama.

Fátima Florez, con Gloria y Emilio Estefan en Miami Gentileza Fátima Florez

-¡Qué año! ¿Vas a hacer temporada en Carlos Paz?

-Sí. Estrenamos el 26 de diciembre en el Teatro Luxor, con producción de Miguel Pardo. Vamos con 100% Fátima, con Marcelo Polino, Los Pampa, bailarines, orquesta en vivo. Va a ser un mega show. El 16 de diciembre ya me instalo en Carlos Paz. Voy a estar dos semanas en Buenos Aires para ensayar y hacer la preproducción y la prensa. Va a estar muy lindo. Siempre hay sorpresas en mis espectáculos y me brindo al público entera. Pagás una entrada y ves treinta shows. Y en 2025 me están armando tours para Miami y Las Vegas. Es una pisada firme, linda y con proyección.

-¿Qué vas a escribir en esa pizarra que te cumple los deseos?

(Risas) –Ah no, no puedo decirlo antes de que se cumplan. Es cábala.

En enero último, durante la temporada teatral en Mar del Plata Mara Sosti - LA NACIÓN

-¿Cómo está la relación con tu ex, Norberto Marcos? Estuvieron enfrentados durante varios meses…

-Tenemos una relación superbuena.

-¿Se aclararon los malentendidos?

-Yo no sé si hubo malentendidos. Por ahí se dicen cosas que no son tan así y se hacen enormes bolas de nieve. De mi parte está todo superbien.

-Después de tu relación con Milei, ¿volviste a enamorarte?

-¿Por qué me quieren ver enamorada? Estoy disfrutando de mi soltería a full porque yo estuve toda mi vida casada. Estuve 22 años en pareja, me separé y a los meses me puse de novia. Así que ahora estoy viviendo la vida y disfrutando este momento. Tengo toda la libido en el trabajo y en mi profesión.

-Pero si alguien te gusta, ¿te permitís conocerlo?

-Sí, claro. Me voy a permitir conocer a alguien si se da, pero no sé si es el momento. Que fluya. Porque yo entrego mucho y después quedás de cama (risas). Voy a pensar un poquito más en mí y no entregar todo; no quiero quedarme sin energía.

"Mi intimidad es mía", explica la humorista, retratada en el lujoso hotel en el que estuvo como artista residente en Las Vegas, conocida como Sin City, la "ciudad del pecado" Gentileza Fátima Florez

-¿Seguís teniendo contacto con Milei?

-Está todo superbien. Nunca puedo terminar mal con nadie, soy así, buena y me gusta la paz y la armonía, pero la verdad es que no tenemos contacto. Yo estoy enfocada en mi vida y en mis cosas. Muchos creen que soy mediática, pero es por las imitaciones y los personajes. Jamás abrí las puertas de mi intimidad y las veces que estuve en escándalos nunca fui yo, quizá me agredieron y me defendí. Soy paz y amor, no soy combativa, todo lo contrario. Y soy muy reservada en mi vida privada. Mi intimidad es mía. Además, estuve casada media vida. Disfruté todo lo que hice en mi vida, no me arrepiento de nada, todo me hizo crecer y evolucionar. Y si sufrí y me dolió el corazón, también estuvo bueno porque me fortalecí y aprendí.

-¿Te rompieron el corazón?

-Tuve mi tiempo en el que necesité irme para adentro, recuperarme. Soy una resiliente. Pude dar vuelta la página y continuar y seguir creciendo.

La imitación de su expareja, el presidente Javier Milei, en Mar del Plata, en diciembre de 2023 Mauro V. Rizzi

-En el nuevo espectáculo, ¿vas a imitar a Milei?

-Lo imité cuando estaba con él y también cuando ya no estuvimos juntos. Puede estar, sí.

-¿Y vas a imitar a Yuyito?

-La verdad es que nunca la hice porque no me ha llamado la atención. Nunca estuvo en mi lista de celebrities. Para ser sincera, no reparé. Yo estoy disfrutando de mi vida y no me meto en la de los demás.

Liliana Podestá Por