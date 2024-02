escuchar

Además de conseguir el papel del rey Guillermo en la serie Máxima y enamorar a Delfina Chaves, su coprotagonista, Martijn Lakemeier cautivó al público neerlandés y a los amantes del cine mundial desde muy pequeño. En 2009 protagonizó Un invierno en tiempos de guerra, un film bélico que lo lanzó a la fama y que logró una nominación a los premios Oscar. Sin embargo, su gran llegada al público masivo se dio gracias a una pícara comedia romántica que, apenas se estrenó en Netflix fue un éxito rotundo: Final feliz.

Final feliz, un film producido en los Países Bajos y dirigido por Joosje Duk, desembarcó en la plataforma en septiembre de 2023. Con Lakemeier, Gaite Jansen y Joy Delima en los roles protagónicos, se trata de una comedia romántica, sensual e irreverente que propone una conversación sobre las diferentes formas de vincularse sexoafectivamente.

Una historia sensual e irreverente

El relato comienza con la compleja situación que atraviesan Luna y Mink, una pareja con varios años de matrimonio que mantiene, en apariencia, una relación estable y sin sobresaltos. Sin embargo, un conflicto los distancia indefectiblemente y, en el plano de lo sexual, las cosas no van mejor. Al intentar encontrar una solución al asunto, ella sugiere incluir a una tercera persona en el vínculo para explorar su sexualidad. El film indaga, a partir de ese momento, en cómo los protagonistas se van adaptando a cambios que nunca contemplaron hacer.

Desde que desembarcó en la plataforma de streaming, Final feliz enamoró al público y copó el top ten de películas de habla no inglesa durante tres semanas. La primera logró 2.3 millones de visitas y el quinto puesto del ranking, la segunda escaló al tercer puesto y consiguió 3.4 millones y la tercera bajó a 900.000 visitas. Además, estuvo en el top 10 de películas de 46 países, entre los que se encuentra la Argentina.

Quién es el nuevo novio de Delfina Chaves

El actor neerlandés Martijn Lakemeier y la actriz argentina Delfina Chaves serán Guillermo y Máxima en la serie que lanzará la televisión de Países Bajos este año Ig / @delfichaves

Además de enamorar a la actriz argentina, Martijn Lakemeier se ganó el corazón del público neerlandés desde muy pequeño. Nacido el 17 de septiembre de 1993, estudió actuación en la Academia de Artes Dramáticas de Maastricht. Su primera aparición en escena fue a lo grande: tenía apenas 14 años cuando debutó en el film bélico Un invierno en tiempos de guerra (2008), película que logró un éxito inédito en Holanda y que luego resultó candidata a los Oscar, en 2010. Allí le dio vida a Mihiel, un niño que, al unirse a la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, descubre la diferencia entre la realidad y la fantasía. Su brillante interpretación le valió, a nivel personal, un Premio Rembrandt -otorgado por el público- y un Becerro de Oro al mejor actor. Lakemeier se convirtió, además, en el ganador más joven de ese prestigioso galardón del cine holandés.

En 2009 llegó a la vida del galán su segundo rol protagónico. Fue en el film Lover or Loser, una película dirigida por Dave Schram y basada en el best seller del mismo título del escritor infantil neerlandés Carry Slee. También Hojas de hierbas (2011), donde le dio vida a Ben. Para ese momento, la figura de Lakemeier ya era de las más populares en su país. Con esa fama se graduó de la escuela secundaria y desembarcó en Feuten, una popular serie de televisión holandesa que lo acercó aún más al público masivo.

Desde que dio el primer paso en su carrera, Lakemeier nunca dejó de trabajar en proyectos de importancia. Así pasó por la premiada The Marathon (2012), por It is all so Quiet (2013), por Young (2013), por la serie Dutch Hope (2014), por Ventoux (2015), por Adiós amigos (2016) y por De Oost (2020). El 2023 llegó con la oportunidad de formar parte de una de las historias más importantes de su país, la de la reina Máxima, y darle vida a la figura real más trascendente en la actualidad, el rey Guillermo de Orange.

Un cuento propio de princesas

Interpretar a Máxima Zorreguieta en la serie sobre la vida de la argentina, que verá la luz el próximo 20 abril en Netflix, le dejó a Delfina Chaves mucho más que un protagónico mundial y la posibilidad de proyectar su carrera mucho más allá de las fronteras locales. Máxima le dejó a la actriz argentina, quien se lució en Argentina, tierra de amor y venganza, un nuevo amor. Entre escena y escena, en las calles de Nueva York o en los palacetes holandeses, Chaves y Lakemeier se enamoraron de a poco y a paso firme. Y pese a que el rumor surgió durante el rodaje, la confirmación llegó en la etapa de difusión del proyecto.

Delfina Chaves y Martijn Lakemeier, en una escena de la serie Máxima

Fue la misma intérprete argentina quien compartió su felicidad con la prensa en una entrevista con un medio neerlandés: “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay química”, disparó, con un mezcla de nervios y risas en su voz y en sus gestos.

El rodaje comenzó en junio pasado y se desarrolló en los Países Bajos, Argentina, Estados Unidos, España y Bélgica. Sin embargo, Chaves viajó a Países Bajos en marzo para estudiar neerlandés y también para perfeccionar su inglés. Aprovechó para conocer ese país y para arrancar con la lectura del guion y los ensayos. Fue así que conoció a Lakemeier y parece que el flechazo fue inmediato. Sabían que la química de la pareja de ficción iba a traspasar la pantalla y era lo que necesitaban. Si bien la pareja todavía no sabe qué sucederá con el romance en el futuro -las agendas de los artistas a veces son complicadas-, por ahora Delfina se encuentra disfrutando del presente en los Países Bajos, donde espera el lanzamiento y donde se filmarán el resto de las temporadas.

¿Presentación familiar?

Antes de la confirmación, hace unos días, Ángel de Brito y sus angelitas aprovecharon un móvil con Paula Chaves, hermana de la actriz, para intentar confirmar lo que detrás de escena ya era un secreto a voces. “¿Cómo está tu hermana?”, intervino en un momento de la charla Maite Peñoñori, con la intención de poner el tema sobre la mesa. La modelo, de inmediato, se mostró orgullosa del trabajo de Delfina. “Ahora está en Ámsterdam porque en abril se estrena la serie. Es una genia. La verdad es que es impresionante todo el proceso que hizo. Ella es re estudiosa, se puso a estudiar inglés y holandés porque la serie es de allá”, repasó. “¿Querés contar algún romance de tu hermana, como hizo Iliana Calabró?”, interrumpió entonces De Brito, sin vueltas. Luego de las risas de las panelistas, la modelo dio una respuesta contundente. “No, porque las Calabró son buenas. Esta me asesina, no me habla nunca más en su vida”, reaccionó, acentuando cada una de las palabras. En ese momento, la modelo y exconductora de Bake Off logró mantener la relación de su hermana: para ese entonces ya había conocido a su nuevo cuñado cuando estuvieron filmando en la Argentina, hace apenas unos meses.

Una serie que promete

Delfina Chaves se pone en la piel de Máxima

El primer trailer de Máxima se dio a conocer el pasado 28 de septiembre y muestra a la argentina en Nueva York, donde conoce al príncipe de Países Bajos. Según relata el personaje de Chaves, Máxima estuvo a punto de rechazar a Guillermo por no saber bailar. La miniserie tiene seis episodios de 50 minutos, está inspirada en Máxima Zorreguieta, Madre Patria, el libro de la periodista Marcia Luyten y es una coproducción de la argentina K&S y la neerlandesa Millstreet Films.

Durante la primera temporada, los capítulos se focalizan en la infancia, adolescencia y juventud de Máxima hasta que se va a vivir a Nueva York para trabajar como economista. Allí conoce a Guillermo de Orange aunque la primera vez que lo vio fue en una fiesta en Sevilla (España), en 1999. El elenco se completa con Juana Carizza, Sebastián Koch, Elsie de Brauw, Valeria Alonso, Noelia Castaño, Gala Bichir, Mercedes Cech, Santiago Botto, Carla Gris, Paula Gala y Annick Duran Kandzior. La dirección es de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Nuñez y el guion de Marnie Blok Ilse Ott.

LA NACION