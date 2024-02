escuchar

Cuando Delfina Chaves viajó a los Países Bajos, hace casi un año, sabía que la esperaba un gran desafío profesional, pero nunca imaginó que también iba a enamorarse . Ambas cosas sucedieron gracias a la biopic que protagoniza sobre la vida de Máxima Zorreguieta y que se estrenará el próximo 20 abril. Tal y como sucedió en la vida de Máxima, que se enamoró del entonces príncipe holandés, también la actriz se enamoró del actor Martijn Lakemeier, que interpreta a Guillermo de Orange. Y como sucedió en la pareja real, los actores se sedujeron al mismo ritmo que crecía el amor que contaban en ficción.

Aunque el rumor surgió hace un tiempo, recién ahora se animaron a confirmarlo y fue la actriz argentina quien dijo en un medio neerlandés: “Nosotros realmente nos tuvimos el uno al otro mientras trabajábamos, nos divertimos mucho y estamos listos para lo que viene. Creo que nos hicimos muy buena compañía el uno con el otro. Y sí, creo que hay química”, dijo entre nervios y risas.

El rodaje comenzó en junio pasado y se desarrolló en los Países Bajos, Argentina, Estados Unidos, España y Bélgica. Sin embargo, Chaves viajó a Holanda en marzo para estudiar neerlandés y también para perfeccionar su inglés. Aprovechó para conocer ese país y para arrancar con la lectura del guion y los ensayos. Fue así que conoció a Lakemeier y parece que el flechazo fue inmediato. Sabían que la química de la pareja de ficción iba a traspasar la pantalla y era lo que necesitaban.

Por ahora, Delfina seguirá viviendo en los Países Bajos, primero para el lanzamiento de la serie, pero también para continuar rodando otras temporadas.

Hace unos días, Paula Chaves, hermana de Delfina, contó en Intrusos (América): “Ahora está en Ámsterdam porque en abril se estrena la serie. Mi hermana es una genia. La verdad es que impresionante todo el proceso que hizo. Ella es re estudiosa, se puso a estudiar inglés y holandés porque usan esos idiomas en la ficción… Ya sé lo que se dice sobre el romance, pero no puedo decir nada porque me asesina, no me habla nunca más en su vida”. Y con esta respuesta dejó más que claro que algo pasaba entre su hermana y Lakemeier, solo faltaba la palabra de los protagonistas.

Incluso se supo que hubo presentación familiar cuando los tortolitos estuvieron trabajando en la Argentina hace apenas unos meses atrás.

¿Quién es Martijn Lakemeier?

Tiene 30 años y nació el 17 de septiembre de 1993 en Zwijndrecht . Ganó varios premios gracias a su personaje de Michiel en el film Oorlogswinter (Invierno en tiempos de guerra) y es el ganador más joven del Becerro de Oro (que se entrega en Festival de cine de los Países Bajos) al Mejor actor. Trabajó en varias películas y series holandesas, entre ellas De marathon y The secrets of Barselet en 2012; It’s all so quiet, en 2013; Ventoux y Yes I do, en 2015; De Oost, en 2020 y María Antonieta, en 2022. En televisión hizo la serie Dutch Hope, en 2014, que ganó el Becerro de Oro a la Mejor serie de TV. Lakemeier estudió actuación en la Academia de Arte Dramático de Maastricht.

Todos los detalles de la serie Máxima

El primer trailer de Máxima se dio a conocer el pasado 28 de septiembre y muestra a la argentina en Nueva York, donde conoce al príncipe de Holanda. Según relata el personaje de Chaves, Máxima estuvo a punto de rechazar a Guillermo por no saber bailar.

La miniserie tiene seis episodios de 50 minutos cada uno y está inspirada en el libro de la periodista Marcia Luyten, Patria, los primeros años de Máxima Zorreguieta. Se trata de una coproducción de la argentina K&S y la holandesa Millstreet Films. Durante la primera temporada, los capítulos se focalizan en la infancia, adolescencia y juventud de Máxima hasta que se va a vivir a Nueva York para trabajar como economista. Allí conoce a Guillermo de Orange aunque la primera vez que lo vio fue en una fiesta en Sevilla (España), en 1999.

El elenco se completa con Juana Carizza, Sebastián Koch, Elsie de Brauw, Valeria Alonso, Noelia Castaño, Gala Bichir, Mercedes Cech, Santiago Botto, Carla Gris, Paula Gala y Annick Durán Kandzior. La dirección es de Saskia Diesing, Joosje Duk e Iván López Nuñez y el guion de Marnie Blok Ilse Ott.