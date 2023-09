Este mes al servicio de streaming desembarcan varias interesantes propuestas, hacemos un repaso por los principales títulos que se llegan

La sátira feroz de Pablo Larraín sobre Augusto Pinochet que tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia, dos comedias románticas que abren debate sobre la naturaleza fluctuante de los vínculos, el cortometraje de Wes Anderson basado en un relato de Roald Dahl, la ópera prima del actor Fares Fares.... Este mes, Netflix incorpora atractivas producciones atravesadas por la diversidad.

Estas son las principales películas que llegan este mes a la plataforma:

*Final feliz (ya disponible)

Final feliz Netflix

Uno de los estrenos en sumarse este mes a la plataforma es Final feliz, una comedia romántica que propone una conversación sobre las diferentes formas de vincularse sexoafectivamente. El puntapié del relato es la situación compleja por la que están atravesando Luna y Mink. Ambos están casados desde hace años y mantienen una relación estable, aparentemente apacible y sin sobresaltos. De todas formas, hay un conflicto que los termina distanciando indefectiblemente: a nivel sexual, el panorama no es el mejor. Por lo tanto, empiezan a contemplar qué pueden hacer para que ese aspecto de su vida sea óptimo.

Como describió Netflix sobre este flamante largometraje: “Luna y Mink están casados y felices, pero el vínculo entre ambos se pone a prueba cuando ella sugiere incluir a una tercera persona en su vida sexual”. De esta forma, la película de Joosje Duk explora cómo los protagonistas irán adaptándose a cambios que nunca habían contemplado hacer. Final feliz cuenta con las actuaciones de Gaite Jansen, Martijn Lakemeier, y Joy Delima.

*Un día y medio (ya disponible)

Un día y medio Netflix

El brillante actor sueco-libanés Fares Fares, a quien pudimos ver recientemente en la excelente producción de Tarik Saleh, Conspiración divina, debuta como realizador con el thriller Un día y medio, que ya se encuentra disponible en el servicio de streaming y en el que también podemos ver al flamante cineasta en un rol central. Sobre la historia que aborda la ficción, Netflix adelantó: “ En un intento desesperado por reencontrarse con su hija, un hombre armado irrumpe en el centro médico donde trabaja su exesposa y la secuestra”. Junto al actor y realizador podremos ver en la película a Alexej Manvelov, Stina Ekblad, Annica Liljeblad y Alma Pöysti, entre otros intérpretes.

“Estoy increíblemente feliz de que todo el mundo pueda ver la película, siento mucho orgullo”, expresó Fares Fares en diálogo con Vogue y contó que la inspiración detrás del intenso relato le llegó a través del artículo de un diario. “Se trataba de un hombre que entró al consultorio de un médico con una pistola y trató de forzar a su exesposa para preguntarle dónde estaba su hijo. Y viene la policía y bueno… Fueron solo un par de líneas, muy cortas, pero vi una historia de amor en eso”, explicó sobre el origen del largometraje que tiene algunos componentes de road-trip. “Artan toma como rehén a Louise y se embarca en un emocionante y emotivo viaje por carretera con ella y el oficial de policía Lukas. El viaje los lleva por la campiña sueca durante un caluroso verano, con la policía pisándoles los talones”, reveló también Netflix sobre el film.

*La probabilidad estadística del amor a primera vista (15 de septiembre)

La probabilidad estadística del amor a primera vista Netflix

Como se ha podido ver en los últimos meses, la plataforma de streaming está apostando por un género que busca recuperar el brillo perdido: la comedia romántica. Además del estreno de Final feliz, en septiembre se incorpora al catálogo La probabilidad estadística del amor a primera vista, dirigida por Vanessa Caswill y con guion de Katie Lovejoy. El largometraje está basado en la popular novela young adult de 2011 del mismo nombre, escrita por Jennifer E. Smith, toda una especialista en narraciones juveniles .

La historia se centra en cómo dos extraños se enamoran durante un vuelo a Londres, pero luego se pierden en el camino y la idea de reencontrarse parece imposible . “¿Podrá el amor ganarle al destino?”, es la pregunta que intenta responder el film protagonizado por la ex The White Lotus, Haley Lu Richardson y por una de las figuras de Bohemian Rhapsody, Ben Hardy; asimismo, hacen intervenciones secundarias Tom Taylor, Sally Phillips y Jameela Jamill.

*El conde (15 de septiembre)

El Conde Netflix

El prolífico director y productor chileno Pablo Larraín llega a Netflix con su anticipado largometraje, El conde, sobre la figura de Augusto Pinochet . El objetivo del cineasta, quien coescribió el film junto a Guillermo Calderón, era esbozar una comedia negra en la que el dictador sea representado “como un vampiro que desea la muerte tras 250 años de inmortalidad, pero que se encuentra con buitres que lo rodean y que no lo dejarán ir sin un último bocado”. El actor Jaime Vadell personifica a un Pinochet que, de acuerdo a lo difundido por la plataforma de streaming, “alimenta su apetito por el mal para sustentar su existencia, pero no soporta que el mundo lo recuerde como un ladrón”.

Antes de su desembarco en Netflix, El Conde tuvo su estreno en el Festival de Cine de Venecia, marco en el que Larraín habló sobre aquello que lo impulsó a realizar el largometraje que llega después de la polémica Spencer. “La idea vino de unas fotos de Pinochet y sus generales en blanco y negro en las que aparecen con capas (...) Era una forma absurda de mezclar el tema vampírico con un elemento de la cultura pop, como alguien que puede volar. Pero la idea viene de antes y obedece a una cadena de razonamiento muy simple: Pinochet murió libre en la más completa impunidad y millonario. La impunidad crea la eternidad. En realidad es como si no hubiera metáfora ”, manifestó Larraín, en diálogo con El Mundo, sobre el film fotografiado por Edward Lachman que tiene en su elenco a Alfredo Castro, Catalina Guerra, y Gloria Münchmeyer.

*La maravillosa historia de Henry Sugar (27 de septiembre)

Wes Anderson llega a Netflix con un nuevo trabajo Vianney Le Caer - Invision

Luego del estreno en salas de Asteroid City, Wes Anderson suma al catálogo de Netflix su flamante cortometraje, La maravillosa historia de Henry Sugar, basado en un relato corto publicado en 1977 por Roald Dahl, con los protagónicos de Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes, Dev Patel, Sir Ben Kingsley, Richard Ayoade, y Rupert Friend. El propio realizador adaptó el texto de Dahl sobre un hombre adinerado que encuentra a un gurú que puede ver sin usar sus ojos, y se propone incorporar esa habilidad para sacar ventaja en determinadas situaciones. En diálogo con el portal IndieWire, Anderson hizo referencia a su producción. “Hace años que quería adaptar Henry Sugar, pero nunca podía encontrar el abordaje adecuado, solo sabía que me encantaba la forma de narrar de Dahl; finalmente, un día supe que no tenía que hacer un largometraje sino un corto de un poco más de 30 minutos”, explicó Anderson sobre el proceso creativo detrás de su adaptación.

*Nowhere (29 de septiembre)

Nowhere Netflix

La película española del realizador Albert Pintó (RIP, Matar a Dios) tiene como protagonista a Anna Castillo, quien interpreta a Mia, una joven que, estando embarazada, se escapa de un país en guerra escondida en un contenedor marítimo. En ese contexto brutal se suscita una violenta tormenta, y Mia termina dando a luz en el mar, donde comienza su historia de supervivencia. Se trata de un relato que busca tensionar al espectador comandado con compromiso por la doble ganadora del Goya.

Según Castillo, Nowhere fue “uno de los rodajes más duros” de su carrera. “Estuve encerrada literalmente en un contenedor durante tres meses y medio. Sentí que la intensidad y la dificultad me sobrepasaban en muchos momentos. No supe disfrutarlo del todo porque estaba más pendiente de sobrevivir, no profesionalmente, pero sí emocionalmente. Ahora, con el tiempo, le tengo mucho cariño y creo que aprendí muchas cosas. El director, Albert, es un ser maravilloso al que quiero muchísimo. Fue una suerte compartir este proyecto con él”, declaró la talentosa actriz en una entrevista con revista Cosmpolitan sobre la producción basada en una idea de Indiana Lista.

