La reacción de Andy Kusnetzoff al enterarse al aire de la muerte del Indio Solari: “En shock”

La noticia de la muerte de Carlos Alberto Solari causó conmoción en el mundo del rock. Desde Mario Pergolini hasta Andy Kusnetzoff y Beto Casella, mucho de los comunicadores que a lo largo de su vida siguieron los pasos del fundador y líder de Los redonditos de Ricota y uno de los referentes más importantes de la música popular argentina se enteraron de la noticia al aire y no pudieron ocultar ni su sorpresa ni su dolor.

Mario Pergolini se enteró de la noticia al aire. Esta mañana, durante una charla con Gonzalo Bonadeo sobre el Mundial 2026 en su programa de Vorterix, interrumpió de forma abrupta al periodista deportivo. “Disculpame, está pasando algo raro y lo tengo que decir. En varios medios están confirmando que falleció el Indio Solari”, informó. “Tremendo”, reaccionó Bonadeo.

Mario Pergolini despidió al Indio Solari. La postal es una de las que compartió el conductor antes de enterarse de la muerte del músico (Foto: Vorterix)

Visiblemente shockeado, primero dijo que se sentía “impactado” y luego señaló que justo, esa mañana, había arrancado la emisión con un tema de Los Redondos. “Todo el día de hoy es Redondos. Estoy asombradísimo. Tremendo”, continuó, conmovido. “Además no hay ‘menos mal, porque estaba sufriendo’. No. Nosotros somos más egoístas que eso”, reflexionó Bonadeo.

Sin poder salir del asombro, el conductor explicó que además de pasar temas del Indio también mostró una foto con él. “Estoy impactado por la noticia y por la coincidencia del momento”. En ese momento Bonadeo recorrió los recitales donde lo vio, las coberturas que hizo y habló de su “fantasía” de poder conocerlo desde el lugar de “cholulo”. “El sueño de mi vida de poder estar con mis cinco hijos en un estadio era con Los Redondos”, sintetizó.

“Quedamos impactados [con la noticia]. No lo teníamos en el radar de que podía pasar más allá de que sabíamos que estaba enfermo”, fueron las palabras que compartió Andy Kusnetzoff cuando se enteró al aire con su equipo de Perros de la calle. “Yo me quedé en shock, es la banda de mi vida los Redondos”, aseguró Nicolás “Cayetano” Cajg. “Es la banda de mi vida, la de millones, en realidad...”, sumó.

“Una noticia terrible”, dijo Beto Casella al enterarse en vivo en su programa de la Rock and Pop, Nadie nos para.