Qué dijo Benjamín Vicuña cuando le preguntaron si había googleado al nuevo novio de Pampita Ardohain: “Solo tengo buenas intenciones”

Después de haber conducido junto a él la primera edición de la entrega de los premios Martín Fierro de Cine y Series, Mariana Fabbiani entrevistó este jueves en exclusiva en su programa DDM a Benjamín Vicuña. La entrevista se llevó a cabo inmediatamente después de que en el ciclo de América especularan sobre el supuesto romance que el exmarido de Pampita Ardohain, Roberto García Moritán, habría comenzado con una de las colaboradoras de su fundación.

“Acabo de decir que no te vamos a preguntar nada de esto, porque debés tener un montón de cosas para contar de tu propia vida y debés estar harto de que te pregunten sobre toda la gente que te rodea”, expresó la conductora, desde el estudio. En ese momento, el galán chileno, que se encontraba en el móvil, en un parque, sonrió, se quitó los lentes oscuros y asintió entre risas.

Mariana Fabbiani y Benjamín Vicuña

Luego de las carcajadas cómplices, Fabbiani le preguntó cómo amaneció el día después de la ceremonia que los tuvo como anfitriones. Con la seducción de siempre, y mientras la conductora miraba el monitor con una gran sonrisa, Vicuña indicó: “Primero voy a hacer público algo que hice en privado, cuando te mandé un mensaje. Sos lo más. Sos una compañera increíble. Solidaria, profesional, me rebancaste, tenés mucha experiencia . Fue un episodio dentro de todo difícil, maravilloso, porque fue una forma de visibilizar y premiar a la ficción argentina”.

“Obviamente que los discursos y las distintas voces adentro de esta tribu -esa fue la manera en la Graciela Borges se refirió a los actores en medio de su discurso de agradecimiento por su Martín Fierro a la trayectoria- hicieron que tuviéramos momentos tensos dentro de la transmisión , sobre todo porque se emitió en vivo. Pero creo que lo importante es que se logró instalar el primer Martín Fierro a la ficción, al cine y a las plataformas, además de poder celebrar y disfrutar y vernos las caras”.

Fabbiani, por supuesto, devolvió la gentileza: “A mí también me gustó compartirlo con vos. Es muy difícil conducir en dupla y uno se da cuenta en seguida la naturaleza de las personas cuando hacés ese trabajo. Así que, de verdad que me encantó hacerlo con vos, Benja, porque sos un gran compañero y un gran profesional. Podés hacer lo que quieras”.

Y continuó preguntando: “¿Y cómo te sentiste de este lado? ¿No tuviste ganas de opinar, de sumarte al comentario de alguien?”. “Absolutamente, pero lo conversamos antes de salir a entregar los premios... Creo que nosotros estábamos ahí, pero los verdaderos protagonistas eran los ternados, los premiados y las personas que recibían los homenajes. Entonces, entendiendo esto, creo que ejercimos el rol con mucha agilidad y mucha cadera, porque había que darle ritmo y era muy difícil. Eran más de 100 nominados, más de 30 ternas... ¡Viste que al final me lo aprendí!”, expresó el chileno, provocando la risa de su entrevistada.

El actor chileno junto a su novia, Anita Espasandin, en la alfombra roja de los Martin Fierro de Cine y Series Gerardo Viercovich

“Fue difícil -retomó el actor-. Había que pegarse en las manos para no opinar en cada una de las menciones de los discursos. Ahora que me puse del lado de los dueños de casa, de los host, de las personas que están entregando los premios, por ahí, hay situaciones incómodas que por ahí podrían ser evitables . Pero también creo que es algo de la esencia de los premios; uno lo ve en los Oscar, en los Platino, siempre pasan cosas y es parte del folclore y de la gracia”.

En ese punto, se sumaron a la charla los miembros del panel y Mariano Yezze le preguntó cuáles son los puntos en común entre el personaje que Vicuña interpretó en la Envidiosa, la serie protagonizada por él, Griselda Siciliani y Esteban Lamothe, y su vida real. “Siento mucho orgullo por Envidiosa. Es una serie dirigida por Gabriel Medina y cuenta con un gran equipo creativo liderado por Adrián Suar y Carolina Aguirre. Nunca me imaginé que llegara tan lejos. Me escriben desde todas partes del mundo y los números son insólitos y tiene que ver con que es una muy buena idea y está muy bien realizada”, observó Vicuña. Y después, se refirió concretamente a su personaje: “Cuando me convocaron, era una especie de villano, así como me tocó hacer un Torcuato, en Argentina, tierra de amor y venganza. Es un personaje que es un estafador emocional ”. Mientras el entrevistado hablaba, se escuchaba la risa de fondo de Yezze.

“Sí. Era en plan comedia, pero me resistí bastante. Lo hablé con el director y también tuve una reunión con la escritora para ver cómo le encontrábamos una vuelta para que no te dieras cuenta en el primer capítulo que Nicolás es el clásico chanta”, siguió el actor. “En ese sentido, mi aporte fue resistir, a fuerza de carisma, de simpatía”. Y Fabbiani lo interrumpió: “Algo que tienen todos los estafadores emocionales; al principio, entrás”. “Sí, es verdad, pero en general en las teleseries nos anticipamos y en el primer capítulo ya dejás en claro que vas a ser el malo. Por eso, en un sentido, lo novedoso de esto es que los personajes fueron apareciendo poco a poco y eso me parece novedoso”, finalizó el tema el actor.

Pepe Ochoa, entonces, le preguntó sobre su noviazgo con Anita Espasandin y cómo encaran el asedio de la prensa. “No es que le incomoda, pero ella tiene una vida que está fuera de este medio y la verdad que es complicado este medio... Es exigente; de la noche a la mañana tuvo que enfrentarse a una cámara, salir con una respuesta medianamente coherente, que no le tiemble todo... Digo, uno lo tiene naturalizado porque estamos en esto, en mi caso, hace más de veinte años, pero en su caso es un ejercicio de amor, que es acompañarme. No pretende comenzar ninguna carrera en los medios. Es divina, un amor”, explicó.

Y, cuando le pidieron que explicara qué fue lo que lo enamoró de su actual novia, indicó: “Su mirada de la vida, que es maravillosa, y a la vez también la mujer increíble que es. No voy a decir la cantidad de cualidades que tiene porque, como dijo el Chino Darín sobre Úrsula Corberó, definirla es limitarla. En ella encontré amor, que es el motor de nuestras vidas. Compañerismo, el poder disfrutar de lo que uno hace. Amar de forma tranquila. Encontrar la paz, muchachos, es la clave de todo ”.

Por último, le preguntaron si entre sus últimas búsquedas en Google figuraba Martín Pepa, el polista con el que Pampita habría comenzado un romance, y Fabbiani agregó: “Debe ser difícil, porque tenés dos ex muy famosas y te deben preguntar sobre todo lo que hacen”. “¡No! Es mi ex desde hace como diez años. Es un montón. De verdad, tengo la mejor y siempre hablo con Carolina y la China tirándoles muy buena onda. Si ellas están bien, mis hijos están bien, el equipo y la dinámica familiar está bien. Así que, solo tengo buenas intenciones . Pero tampoco me gusta cuando me preguntan por cosas que ni siquiera sé”, señaló el actor.

