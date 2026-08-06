La revelación de James Haven, el hermano de Angelina Jolie, a pocos meses de haberse divorciado de su esposa

La vida de James Haven siempre estuvo ligada a dos de los apellidos más famosos de Hollywood. Hijo del actor Jon Voight y hermano mayor de Angelina Jolie, durante décadas ocupó un lugar mucho más discreto que el resto de su familia, aunque no por eso estuvo alejado de la atención mediática. Ahora, a los 53 años, volvió a convertirse en noticia al revelar públicamente que es gay, una decisión que tomó después de años de mantener en reserva un aspecto muy importante de su vida personal.

Angelina Jolie junto a su hermano, James Haven, en la 56.ª edición de los Premios Globo de Oro, en 1999 Darlene Hammond - Archive Photos

La confesión llegó pocos meses después de su separación de Romi Imbelli, escritora, actriz y productora con quien se casó en 2024. Aunque el matrimonio duró apenas unos días antes de que ambos decidieran ponerle fin a la relación, hoy mantienen un vínculo cercano y aseguran que continúan siendo grandes amigos y socios creativos.

Fue justamente durante una transmisión en vivo realizada en la cuenta de Substack de Imbelli donde Haven decidió compartir su historia. En la charla, ambos conversaron sobre cómo evolucionó su relación tras la ruptura y revelaron que, cuando retomaron el contacto después de separarse, James le confesó por primera vez que era gay.

Como parte de la transmisión, el actor leyó una extensa carta en la que repasó distintos momentos de su infancia y explicó cómo fue el largo proceso que atravesó antes de sentirse preparado para hablar públicamente sobre su orientación sexual.

“Cuando era niño, estaba completamente obsesionado con las princesas de Disney. Me ponía brillantina en las mejillas, me aplicaba rímel en las pestañas y, en esos momentos, me sentía mágico”, recordó.

Según explicó, en aquella época todavía no tenía las herramientas para comprender qué significaban esas sensaciones, pero sí sabía que lo hacían sentirse auténtico. “En ese entonces no tenía las palabras para explicar por qué; simplemente sabía que me hacía sentir más yo mismo”, recordó.

Angelina Jolie y James Haven junto a su madre, Marcheline Bertrand Grosby Group - SN/The Grosby Group

“Nunca se trató de fingir ser otra persona. Se trataba de dejar brillar una parte de mí que siempre había estado ahí”, escribió.

Sin embargo, reconoció que esa libertad comenzó a desaparecer a medida que fue creciendo. “Empecé a preguntarme si ese brillo era algo que tenía que ocultar para ser aceptado por los chicos ‘normales’ que me rodeaban. Como tantos otros chicos homosexuales, aprendí a cuestionar partes de mí mismo mucho antes de aprender a celebrarlas”, expresó.

Durante años eligió adaptarse a lo que creía que los demás esperaban de él, pero en su carta expresa que hoy desearía poder hablar con aquel niño que fue y decirle que no es necesario cambiar.

La reflexión desembocó en el verdadero motivo de su anuncio público. Según explicó, no sintió que estuviera iniciando una nueva etapa ni convirtiéndose en otra persona, sino simplemente dejando de esconder quién había sido siempre.

“Estoy cansado de esconderme. Salir del armario no se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de permitir que los demás conozcan a la persona que siempre ha estado ahí”, afirmó.

En otro de los pasajes más emotivos del texto, Haven manifestó su deseo de que esta revelación contribuya a fortalecer los vínculos con sus seres queridos.

Angelina Jolie y James Haven en la ceremonia de entrega de los Globo de Oro de 2000 Ron Davis - Archive Photos

“Espero que mi familia y los demás puedan elegir el amor en lugar del miedo, la comprensión en lugar del juicio y la conexión en lugar de las creencias que tal vez nos hayan separado. Espero que puedan ver más allá de las etiquetas y simplemente verme con el mismo corazón, la misma risa, la misma alma que siempre han conocido”, deseó.

El actor también aseguró sentirse finalmente en paz consigo mismo y orgulloso del camino recorrido. “Estoy agradecido de no sentir ya la necesidad de disculparme por las partes de mí que me hacen ser quien soy”, sostuvo antes de cerrar la carta con un recuerdo de su infancia.

“Ese niño pequeño con brillantina en la cara y rímel en las pestañas nunca estuvo confundido, roto ni tuvo nada de qué avergonzarse. Simplemente era alegre. Era feliz. Era valiente incluso antes de saberlo”, afirmó.

Más allá de la ruptura sentimental, Haven e Imbelli mantienen una relación cordial y continúan trabajando juntos. Actualmente desarrollan la adaptación para televisión de un libro escrito por ella, proyecto que James planea dirigir, una colaboración que ambos consideran una muestra de que el final de su matrimonio no significó el fin del vínculo personal ni profesional.

Un apellido inseparable de Hollywood

Aunque nunca alcanzó el nivel de popularidad de su hermana Angelina, Haven desarrolló una carrera como actor y productor y participó en distintos proyectos cinematográficos y televisivos. Durante años fue visto con frecuencia acompañando a la protagonista de Inocencia interrumpida, Maléfica y María, especialmente a comienzos de los años 2000, cuando ambos mantenían una relación muy estrecha.

Los hermanos solían mostrarse juntos a principio de siglo Kurt Krieger - Corbis - Corbis Entertainment

La cercanía entre los hermanos llegó a ocupar titulares en todo el mundo después de que se besaran en la boca durante la ceremonia de los premios Oscar de 2000, un gesto que generó una enorme polémica y dio lugar a innumerables especulaciones. Con el paso del tiempo, ambos restaron importancia al episodio y explicaron que simplemente reflejaba el profundo cariño que siempre sintieron el uno por el otro.

En los años siguientes, Haven fue alejándose de la exposición pública mientras Angelina se consolidaba como una de las figuras más importantes de Hollywood. Sin embargo, continuó cerca de ella y, en distintos momentos, colaboró con el cuidado de sus sobrinos, especialmente durante los años posteriores a la separación de la actriz y Brad Pitt.

La compleja relación con Jon Voight

Otro aspecto que marcó la historia familiar fue la conflictiva relación con su padre, el actor Jon Voight. Tanto James como Angelina atravesaron largos períodos de distanciamiento con el ganador del Oscar, motivados por diferencias personales que se remontan a la infancia y a la separación de sus padres, pero también por cuestiones ideológicas que cada vez se volvieron más evidentes.

Una de las pocas fotografías en las que se ve alos hermanos junto a su polémico padre Ron Galella - Ron Galella Collection

Durante muchos años, Angelina habló públicamente de esa relación complicada y llegó a mantener un prolongado alejamiento de Voight. James también tomó distancia de su padre y evitó referirse al tema en numerosas entrevistas.

Con el correr de los años hubo algunos intentos de reconciliación. Voight logró recomponer parcialmente el vínculo con Angelina y comenzó a tener contacto con algunos de sus nietos, aunque la relación atravesó distintos altibajos.

Jolie colaboró con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) durante más de 20 años. Fue embajadora de Buena Voluntad entre 2001 y 2012, y Enviada Especial desde 2012 hasta diciembre de 2022, fecha en la que decidió dejar su cargo oficial en la organización para buscar otros medios de ayuda humanitaria.

Desde ese lugar, en 2023, la actriz acusó a Israel de deshumanizar colectivamente a los palestinos en Gaza, aseguró que el territorio se estaba convirtiendo en una “fosa común” y denunció que los líderes mundiales son cómplices de esos crímenes por no exigir un alto el fuego.

Angelina Jolie y Jon Voight

Su padre, republicano y sionista confeso, salió a cuestionar mediáticamente sus dichos, una vez más, desatando el último enfrentamiento entre padre e hija del que se tenga registro. “Ha estado expuesta a la propaganda”, le dijo a Variety. “Ha sido influenciada por personas antisemitas. Angie tiene vínculos con la ONU y le ha gustado defender a los refugiados. Pero estas personas no son refugiados”.

James, por su parte, también retomó el diálogo con su padre en diferentes etapas, aunque siempre mantuvo un perfil mucho más reservado respecto de la intimidad familiar.