La salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y qué dicen los últimos estudios

Mirtha Legrand, la gran diva de la televisión argentina, fue internada ayer en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa. Luego de que el centro médico emitiera el primer parte médico, esta mañana LA NACION pudo saber que la conductora de 99 años pasó la noche bien, sin sobresaltos y que pudo descansar. Además, sigue sin fiebre, una buena señal.

Por otro lado, la periodista Mercedes Ninci compartió en el programa La mañana con Moria el informe de la tomografía que le realizaron y contó que los médicos que la tratan le aseguraron que la diva se encuentra “mucho mejor” y “de seguir así, mañana le darían el alta”.

Luego de confirmar que Legrand sigue en una habitación común, Ninci habló del resultado de la tomografía que le realizaron. “Lo que dice es que tiene un hematoma de 14 milímetros, pero que esos signos inflamatorios pulmonares son habituales en la tercera edad, son secuelas de cualquier proceso viral y que no tiene ninguna otra cosa que represente preocupación”.

Las alertas sobre la salud de Legrand se encendieron el viernes por la tarde, cuando trascendió que no grabaría su clásico programa de eltrece. En su lugar quedó su nieta, Juana Viale, quien se encargó de llevar adelante el programa.

La bronquitis consiste en la inflamación del revestimiento de los bronquios, los conductos encargados de llevar el aire hacia los pulmones. Según explica Mayo Clinic, esta afección provoca la producción de mucosidad espesa. En el caso de la conductora, el cuadro generó preocupación debido a su edad, aunque sus allegados confirmaron que mantiene buen ánimo y se comunica telefónicamente con su entorno.

Qué dice el primer parte médico de Mirtha Legrand

El parte médico de Mirtha Legrand

“La Sra. Mirtha Legrand ingresó a nuestro sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente”, dice el comunicado emitido ayer por el Mater Dei y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director de la institución.

“Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, agrega el escrito. “De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, concluyeron.

Los antecedentes de Mirtha Legrand

En abril de este año, la diva también tuvo que ausentarse de su ciclo durante tres semanas debido a un fuerte cuadro gripal. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”, escribió en ese momento en su cuenta de X.

A pesar de sus 99 años, sus ausencias de la televisión por cuestiones de salud son escasas. La última vez que Mirtha Legrand se sometió a una cirugía fue en 2023, cuando le colocaron un marcapasos “de última generación” en el Sanatorio Mater Dei.

Una semana antes, la conductora había anunciado a través de sus redes sociales que se sometería a la intervención. “Para seguir activa como a mí me gusta, y porque siempre apuesto a la vida, decidí junto con mis médicos instalarme un marcapasos de última generación que regule adecuadamente mi ritmo cardíaco, algo que ya venía conversando luego de la colocación de los stent hace un tiempo”, había escrito en X.

Previo a la colocación del marcapasos, el problema de salud más reciente de la conductora había ocurrido en 2021, cuando sufrió una obstrucción coronaria y, en plena pandemia de coronavirus, fue sometida a una intervención.

En 2019 también tuvo que ser internada por una brida abdominal. La dolencia derivó en una operación en el Mater Dei y permaneció en la sala de cuidados intensivos. Sin embargo, 48 horas después regresó a su hogar y continuó con su vida cotidiana.