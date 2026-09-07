La internación de Mirtha Legrand: qué es un “cuadro bronquial”, la causa que alteró su salud

Mirtha Legrand se encuentra internada en el Sanatorio Mater Dei a raíz de un “cuadro respiratorio bronquial” que la afecta desde la semana pasada. La institución médica, a través de un comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe, informó el ingreso de la conductora de 99 años para completar estudios y seguir el tratamiento correspondiente. El centro de salud aclaró que la paciente ocupa una habitación común y permanecerá allí al menos hasta el miércoles, fecha prevista para la emisión de un nuevo parte oficial.

En el parte médico se habló de “cuadro respiratorio bronquial”, por lo que surgieron dudas sobre qué son los bronquios, qué es la bronquitis y qué es lo que aqueja a La Chiqui.

La bronquitis consiste en la inflamación del revestimiento de los bronquios, los conductos encargados de llevar el aire hacia los pulmones. Según explica Mayo Clinic, esta afección provoca la producción de mucosidad espesa. En el caso de la conductora, el cuadro generó preocupación debido a su edad, aunque sus allegados confirmaron que mantiene buen ánimo y se comunica telefónicamente con su entorno. Hasta el momento, la paciente no presenta fiebre. Su nieta, Juana Viale, se hizo cargo de la conducción de La noche de Mirtha (eltrece) el pasado fin de semana, tras la decisión médica de recomendar reposo absoluto para evitar complicaciones.

El parte médico de Mirtha Legrand

Este diagnóstico presenta diferentes variantes, como la bronquitis aguda, frecuentemente vinculada a resfríos o cuadros virales, aparece de modo repentino y suele mejorar en pocos días con el tratamiento adecuado. Por el contrario, la bronquitis crónica implica una irritación constante de los bronquios, definida por una tos persistente durante meses. De acuerdo con el Centro Médico Bazterrica, el reposo y la hidratación resultan medidas fundamentales para la recuperación. El equipo médico enfatiza la importancia de no subestimar síntomas como la falta de aire, las sibilancias o la opresión en el pecho, especialmente en adultos mayores.

La salud de Mirtha Legrand demostró resiliencia en los últimos años, a pesar de diversos episodios que requirieron asistencia hospitalaria. En 2021, la diva afrontó una intervención coronaria con la colocación de stents y, en 2023, se sometió a una cirugía programada para el implante de un marcapasos de última generación. En aquella oportunidad, ella transmitió tranquilidad antes del procedimiento al destacar su buen estado general. Asimismo, en 2019, la conductora superó una operación por una brida abdominal que la mantuvo internada en cuidados intensivos durante 48 horas.

El episodio actual remite a una situación vivida por Legrand en abril pasado, cuando un fuerte cuadro gripal derivó en una bronquitis que la obligó a ausentarse de sus compromisos laborales durante tres semanas. En aquel momento, la conductora explicó que la alta refrigeración en un teatro resultó un factor determinante para el agravamiento de su estado de salud. En esta ocasión, la recomendación de los profesionales apunta a un control estricto bajo supervisión profesional para garantizar su bienestar.

Los expertos recomiendan evitar la automedicación, mientras que el tratamiento correcto requiere siempre la indicación de un especialista para evaluar si el paciente necesita broncodilatadores o corticoides inhalados. Mantener los ambientes ventilados y alejados de irritantes como el humo del cigarrillo reduce los riesgos de complicaciones respiratorias. La comunidad médica coincide en la relevancia de un diagnóstico oportuno frente a cualquier signo de dificultad respiratoria, ya que estas afecciones pueden evolucionar hacia cuadros más graves como la neumonía en pacientes vulnerables.