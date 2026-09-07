Internaron a Mirtha Legrand: qué se sabe de su salud

Mirtha Legrand fue internada hoy en el sanatorio Mater Dei a raíz de la bronquitis que padece desde la semana pasada, razón por la cual tuvo que suspender la grabación de su último programa, que estuvo a cargo de Juana Viale, su nieta.

Según pudo saber LA NACION, la diva de 99 años se encuentra de buen ánimo, incluso se mantiene al día con sus conocidos hablando por teléfono. Los médicos la están controlando por prevención y para que ella se quede tranquila respecto de su estado de salud.

De acuerdo con la información que obtuvo este medio, la conductora permanecerá internada durante el día y pasará la noche en el centro de salud mientras los profesionales continúan realizándole estudios de rutina y control. Pese a la bronquitis, hasta el momento no presenta fiebre.

Estos son cuadros que generan cierta preocupación en La Chiqui, motivo por el cual los médicos prefirieron tomar precauciones para darle tranquilidad y que esté controlada, teniendo en cuenta la edad de la conductora.

En reposo

Cabe recordar que el viernes, Legrand no asistió a la grabación de su programa, La noche de Mirtha, por un fuerte cuadro gripal que estaba atravesando, por lo que su médico le recomendó que se quedara en su casa haciendo reposo hasta recuperarse completamente.

Mirtha Legrand fue internada por precaución

“Acá estoy poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme, que se está recuperando con sus tecitos, sus ungüentos naturales”, comentó Juana Viale durante el programa que se emitió el sábado por la noche, aunque de inmediato corrigió la humorada. “Mentira, todo medicamento, todo”, aclaró. “Le mando un beso muy grande a mi abuelita. Espero hacerlo bien. Hoy tengo todas las pilas, toda la energía y toda la vitalidad para hacerlo”, cerró su presentación.

En abril pasado, Legrand también tuvo un fuerte cuadro gripal que derivó también en una bronquitis. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación", había escrito en ese momento en su cuenta de X.

Luego, la conductora contó en LAM (América) qué fue lo que desencadenó el problema de salud por el que debió ausentarse de su programa por tres semanas. “Fue una bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos”, dijo en diálogo con Ángel de Brito. “Fui al Teatro Lola Membrives a ver Rocky [la obra protagonizada por Nico Vázquez], con muchísima refrigeración, y me hizo mucho daño”, explicó. En esa oportunidad, la diva transitó la enfermedad en su hogar.

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