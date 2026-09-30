La salud de Mirtha Legrand: qué novedades tiene el parte médico de este miércoles

“La Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de la neumopatía que motivara su internación, y en franca mejoría”, dice el nuevo parte médico difundido este miércoles 30 de septiembre sobre la salud de la diva de 99 años.

Además, el comunicado, firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, informa que “está en una habitación común, acompañada de su familia, quienes agradecen las muestras permanentes de cariño”.

“De no mediar cambios, el viernes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, completa el texto.

El nuevo parte médico difundido por el Sanatorio Mater Dei este miércoles 30 de septiembre informó que Mirtha Legrand se encuentra “muy bien” de la neumopatía y “en franca mejoría”; además, ya está en una habitación común y acompañada por su familia

Los partes médicos anteriores

El pasado lunes 28, el sanatorio había informado que Mirtha continuaba evolucionando favorablemente y que había finalizado el tratamiento antibiótico. También indicaba que se encontraba acompañada por su familia y agradecía “el cariño y respeto dispensado”.

Durante la semana anterior, el Mater Dei había difundido un parte médico cada dos días y en todos había dado cuenta de la favorable evolución de su cuadro respiratorio, aunque señalaba que debía permanecer internada para completar su recuperación. En el comunicado del miércoles 23, el centro médico había explicado que necesitaba continuar “bajo control” para recibir los “cuidados y contención adecuados”.

La internación previa

Una imagen de Mirtha Legrand, en enero de este año, cuando realizó su ciclo desde Mar del Plata Mauro V. Rizzi - LA NACION

A principios de mes, el 7 de septiembre, Legrand fue internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta para continuar “la recuperación en su casa”. Pero el viernes 18 del mes actual, Mirtha volvió al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada.

Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Sus últimos antecedentes médicos

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”, escribió en ese momento en su cuenta de X.

Si bien Mirtha demostró a lo largo de su vida gozar de muy buena salud, en los últimos años tuvo que ser hospitalizada por distintos motivos. En julio de 2014 sufrió uno de los incidentes físicos más duros. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el piso de cemento mojado. Si bien pidió realizar en vivo La noche de Mirtha, la gravedad de la situación llevó a su asistente, Elvira, a llamar rápidamente a la familia y a su médico de cabecera. En cuestión de minutos, la diva fue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se constató que la caída le había provocado una fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operada y permaneció internada durante algunos días. Luego utilizó una bota walker y se trasladó en silla de ruedas durante un mes.

En mayo de 2019, su salud volvió a requerir atención hospitalaria. En esa oportunidad, una brida abdominal la llevó nuevamente al Mater Dei. La conductora fue operada, permaneció 48 horas en la sala de cuidados intensivos y luego regresó a su hogar, donde continuó con su vida cotidiana. Dos años después, sufrió una obstrucción coronaria, según informaron en ese momento. Aún en plena pandemia de Covid-19, fue internada y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

En mayo de 2023, Mirtha debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada, durante la cual le colocaron un marcapasos “de última generación”. Fue la propia Legrand quien, en un contacto con la prensa previo a la operación, se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores. “Me preparo con buen humor, no me duele nada, estoy perfecta”, dijo unos días antes, cuando fue abordada por un grupo de cronistas televisivos en el ingreso al Multiteatro, donde había asistido para ver una función de Toc Toc. “Puedo no hacerlo, pero por seguridad lo hago”, sostuvo sobre el procedimiento sugerido por su equipo médico.