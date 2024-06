La salud de Pablo Alarcón: angustiada, Claribel Medina confirmó que deben operar al actor

Escuchar

A dos semanas de la internación de Pablo Alarcón por una neumonía bilateral, crece la preocupación por la salud del actor. Su expareja, Claribel Medina, se quebró al aire al señalar que el artista todavía no ha logrado recuperarse, a la vez que confirmó la necesidad de que sea sometido a una operación.

Después de que el intérprete compartiera el lunes un video desde el sanatorio intentando restar importancia a su estado, Medina reveló que el cuadro que afecta al padre de sus hijas se complicó debido a una infección intrahospitalaria. La actriz y conductora señaló en el programa Tarde de Brujas, transmitido por Net TV, que si bien Alarcón se maneja con humor en estos momentos a la hora de referirse a su situación, todavía no se puede hablar de recuperación por una complicación en el corazón del intérprete de 77 años, quien tiempo atrás sufrió un infarto y tiene stents que requieren revisión .

En el video que difundió desde el centro médico donde está internado, Alarcón decía: “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia si tienen ganas, sino cambien, pero no puedo escribir. Estoy internado hace 15 días acá, en el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad), donde me tratan maravillosamente bien. Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones. Bendiciones para todos”.

En relación a los dichos de su exmarido, Medina aclaró: “Saben que a él le gusta mucho el humor y quiso poner en este video algo que terminó preocupando mucho más a todo el mundo. Probablemente me rete a mí cuando me vea en el día de hoy, lo digo de buena manera por la familia que somos, probablemente me diga algo, pero nobleza obliga a explicarle a la gente su situación”.

”A partir de este video mucha gente entendió que no era tan grave lo que estaba pasando o que realmente él no se siente lo mal que se siente. La realidad es que el humor de los artistas transformando en humor las cosas es algo muy particular y solemos reírnos de las situaciones más difíciles ”, explicó la conductora.

Y continuó: “Es la tercera semana que nosotros estamos transitando desde que Pablo está internado y, por consiguiente, hay una serie de análisis médicos que se hicieron, esto en primera instancia. Hablo así, estoy nerviosa y se me cruzan las palabras y los pensamientos porque estoy hablando de alguien que, imagínense, es el papá de mis hijas”, recalcó.

“ Se le determinó una neumonía bilateral que se complicó por una infección intrahospitalaria ; por suerte no se lo entubó, sino que los médicos del hospital, a quienes les debemos un enorme agradecimiento, le dieron un antibiótico”, precisó Medina.

“ La preocupación de todos es porque no estaban dando resultado los antibióticos, pero al final le subieron la dosis para no intubarlo y ahora le está bajando. Se dijo del tema del corazón también y sí, hay una complicación en el corazón; hace un tiempo él tuvo un infarto y tiene unos stents, que hay que revisar. Hay que hacer una limpieza en esos stents y van a tener que operarlo”, concluyó la actriz.

El procedimiento quirúrgico se realizará, según informó la conductora de Net TV, cuando mejore el cuadro general del artista, cuya situación ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas, entre ellos Georgina Barbarossa, Gustavo Conti y Aníbal Pachano, que desearon su pronta recuperación a través de emotivos comentarios en las redes sociales.

Alarcón, actuando a la gorra en Plaza Francia Alejandro Guyot

Desde mediados de mayo, el actor se encuentra hospitalizado por las dolencias desencadenadas por una afección respiratoria. El artista, que el año pasado fue noticia por su crítica situación económica (lo cual hizo que decidiera hacer teatro a la gorra en las plazas), fue ingresado primero en el hospital Tornú y luego trasladado al Instituto Médico de Alta Complejidad.

