Pablo Alarcón compartió un video en sus redes en el que da cuenta de su actual estado de salud: “Estoy internado hace 15 días”

A mediados de mayo, Pablo Alarcón debió ser internado en el Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú, de la ciudad de Buenos Aires, por un cuadro de neumonía. Si bien distintas versiones indicaban que se había recuperado y había recibido el alta médica, el actor sorprendió este lunes a las personas que lo siguen en sus redes sociales con un singular mensaje en el que da cuenta de su actual estado de salud.

El clip que el protagonista de Regalo del cielo subió a su cuenta de Instagram comienza con una foto fija en la que se lo ve en la playa, lleno de tatuajes. En realidad, cuando el video comienza puede verse que es una imagen trucada y que en realidad se encuentra internado. Sin perder el sentido del humor y mirando a cámara, el actor informó: “Amigos de Instagram, ténganme un poquito de paciencia. Estoy internado hace 15 días, acá en el iMac, y me atienden maravillosamente bien”.

Y continuó: “ Voy a estar un tiempito más sin poder comunicarme con ustedes, por muchas razones. Espero escucharlos, verlos y contestarles a uno por uno, o por docena. Creo que por docena sale menos. Bendiciones y buena salud para todos”.

Su mensaje recibió cientos de respuestas con deseos de pronta mejoría, algunas de ellas de celebridades que trabajaron junto a él, como Cristina Alberó, Antonio Grimau, Melania Lenoir, Gustavo Conti, Juan Alberto Mateyko, Andrea Estévez y Aníbal Pachano. Georgina Barbarossa, en tanto, quiso saber qué es lo que le pasaba y en qué lo podía ayudar.

Es que ni en el clip y en escueto texto que acompaña las imágenes, Alarcón da precisiones sobre cuál es el motivo de la internación. Entre las respuestas que recibió el mensaje de Barbarossa, una usuaria explica que “ está con neumonía bilateral, esperando que le hagan efecto los antibióticos ”. De ser así, el cuadro es similar al que llevó a su internación a mediados del mes pasado.

En ese entonces, el actor, de 77 años, fue hospitalizado en el Hospital Tornú por un cuadro de neumonía. En aquel entonces, al ser consultado por LA NACIÓN, Alarcón señaló que se estaba recuperando y estaba esperando que le dieran el alta médica. “Acá estoy, fue una semana muy dura. Mañana dejo el Tornú y recomienzo mi vida poco a poco”.

Este medio también se comunicó en aquel momento con su exesposa, Claribel Medina, quien dio detalles de la internación. “Pablo está con un cuadro de infección pulmonar, una neumonía bilateral. Los médicos, por el momento, le prohíben hablar para que pueda descansar y que la respiración se estabilice. Está con antibióticos, muy bien atendido por el personal del hospital”, confirmó la madre de Antonella y María Agostina, fruto de la relación entre ambos.

Pablo Alarcón durante una de sus presentaciones a la gorra en Plaza Francia Alejandro Guyot

A mediados del año pasado, su nombre volvió ser noticia. Aunque venía de ser parte de la serie Barrabrava, de Prime Video y de hacer teatro en Mar del Plata con Rotos de amor, su crítica situación económica hizo que decidiera hacer teatro a la gorra en las plazas. Un video sobre una de esas actuaciones se viralizó en las redes sociales y su situación pasó a ser noticia. “Es un momento de mi vida en el que me toca hacer esto, quizá devolviéndole de alguna manera a la sociedad. Bueno, mejor dicho, yo no le debo nada a nadie, los gobiernos corruptos me deben a mí, los ladrones que se fueron y se llevaron todo”, contó en aquella oportunidad a LA NACIÓN.

Durante esa misma charla habló de su situación económica. “Soy jubilado, cobro la mínima, me ayudan mis hijas y soy un buscavidas. Mientras pueda estar de pie, no me van a voltear”, señaló el intérprete que formó parte del exitoso ciclo televisivo Alta comedia y de telenovelas como Rosa de lejos, Regalo del cielo y Mujercitas, que después de más de cinco décadas de trayectoria dio vuelta el timón y, durante la pandemia, se animó a producir un show personal de cocina y música.

El actor hace algunos años, en un proyecto en el que combinaba la cocina con la música PATRICIO PIDAL/AFV

El texto elegido que presentó junto Augusto Gavilán, su profesor de música, fue un retazo del libro Discurso de la servidumbre voluntaria, escrito en 1548 por el filósofo francés Etienne de La Boétie, que reflexiona sobre a corrupción. Alarcón había tomado como costumbre salir de su casa con los instrumentos, montar un mínimo escenario, ponerse unas calzas y camisetas térmicas que le había regalado una de sus hijas y presentarse los domingos por la tarde en Plaza Francia, frente a la Iglesia del Pilar y al Cultural Recoleta.

“Yo soy un laburador. A mí no me voltea nada. Me van a voltear el día que me entierren. Soy un luchador”, señaló. Al mismo tiempo insistió: “No necesito laburar más, esa es la realidad. Lo que yo necesito es ganar guita para vivir -admitió en otra oportunidad-. Hago teatro en una plaza porque tengo dignidad. No tengo vergüenza. A la guita no me la fumé en pavadas, me la fumó el país. En la 1050, el corralito, el dólar. Todo. A mí me agarró desprevenido, me pasaron cosas personales, pero no soy el único”.

Pero hubo un momento en el que sí se topó con una situación económica que le jugó a su favor. “Habrá sido en el 69, con la obra de teatro de Alejandro Doria, Plaza Suite. El día que fui a comer al restaurante Pippo y, en vez de pedirme fideos con tuco, me pedí un bife de chorizo, me di cuenta de que ya podía vivir mejor. Y, después, con mi primer gran sueldo, me compré un Citroën 2CV”, recordó alguna vez.

