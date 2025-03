Claribel Medina y Pablo Alarcón: del difícil momento que atravesaron al impensado reencuentro

Claribel Medina y Pablo Alarcón fueron pareja durante ocho años, entre 1988 y 1995; y luego, a pesar de tener dos hijas en común –Antonella y María Agostina-, estuvieron distanciados muchísimo tiempo . Ahora, sorpresivamente, se reencontrarán sobre un escenario para protagonizar Es complicado, una comedia escrita y dirigida por Ernesto Medela que –según se anticipa- “explora el amor, el desamor y todo lo que hay en el medio”. La obra, según parece, tendrá puntos de contacto con la propia historia de los actores (aunque no fue escrita por el autor con ellos en mente), ya que está centrada en un matrimonio que se divorcia y más tarde –pase de facturas mediante- logra transformar la relación, llevándola a otro plano. El estreno del espectáculo, que cuenta con producción de Damián Sequeira, será el próximo 8 de mayo, a las 20, en el Teatro Regina (Av. Santa Fe 1235). Tras cumplir cuatro funciones los jueves de ese mes, la pieza saldrá de gira por todo el país y Uruguay.

La pareja se conoció a mediados de los 80 en Puerto Rico, cuando Alarcón viajó a protagonizar allí la telenovela Ave de paso y Medina –nativa de la isla caribeña- hacía sus primeros pasos como heroína de envíos televisivos. Justamente en esa telenovela a sus personajes les tocaba enamorarse. Ella interpretaba a Amalia, una humilde azafata que caía rendida ante los encantos del bonachón de Pablo, el piloto de la compañía que pertenecía a una clase social acomodada y, por eso, el romance no era bien visto por la familia de él.

Al igual que sus personajes lograron superar uno a uno todos los contratiempos, ellos, en la vida real, sortearon las diferencias culturales (propias de haber nacido en diferentes países) y de edad (se llevan entre sí 15 años), y al poco tiempo se casaron en Puerto Rico. Luego, decidieron venir a vivir a la Argentina y fundar aquí una familia. Alarcón logró proseguir con su carrera de galán popular y Medina, insertarse en un medio que al principio le fue esquivo, pero que luego le ofreció oportunidades para lucirse no solo como actriz sino también como cantante y conductora de televisión.

A lo largo de los ocho años que estuvieron casados y viviendo en la Argentina, trabajaron juntos varias veces, tanto en televisión como en teatro. La última vez que compartieron un escenario fue en 1993, cuando protagonizaron la comedia El búho y la gatita, en gira por todo el país. “Fue justamente haciendo esta obra en la que me enteré de que estaba embarazada de mi segunda hija, María Agostina, por lo cual tengo de ella un recuerdo hermoso”, rememora hoy Medina, en contacto con LA NACIÓN . “Luego no trabajamos más juntos porque ahí, ya con dos niñas, me tuve que quedar bastante tiempo en casa”, agrega, para luego concluir: “A todo lo que hicimos en la Argentina hay que sumarle las tres telenovelas que protagonizamos en Puerto Rico: La isla, Ave de paso y otra de Corin Tellado, en la que Pablo participaba como actor, adaptador, productor y director”.

Claribel Medina y Pablo Alarcón vuelven a trabajar juntos, después de años de estar distanciados. Esta semana se encontraron para empezar a ensayar la obra que estrenarán en mayo IRISH SUAREZ

En 1995 se separaron por diferencias irreconciliables , y desde entonces la relación fue muy tirante, al punto que ninguna de sus hijas pudo hacer algo. “Tenemos maneras distintas de ver la vida”, llegó a decir en algún momento la actriz. Esto cambió, en principio, el año pasado, cuando Alarcón estuvo muy grave de salud a causa de una neumonía bilateral y de una posterior complicación coronaria y debió ser sometido a una operación a corazón abierto para cambiarle una válvula y hacerle un bypass, lo que le demandó estar internado tres meses en el IMAC (Instituto Médico de Alta Complejidad). Fue entonces que se produjo el acercamiento y Medina se convirtió en una compañía indispensable en su recuperación. A partir de ahí, el vínculo volvió a solidificarse y el impensado regreso de la dupla actoral empezó a tomar fuerza.

Antes de ayer se encontraron por primera vez para ensayar Es complicado, luego de tantísimos años de no trabajar juntos y de un doloroso distanciamiento personal. ¿Qué tal resultó el reencuentro, qué tal resultó la primera lectura del texto? “La verdad es que nos sentimos muy cómodos , y nos divertimos un montón. Lo conozco mucho a Pablo como persona y como actor, entonces volver a encontrarme con el sonido de su voz en mis oídos ha sido algo muy grato. Él es un gran comediante, por eso me cuesta mucho sostener las escenas sin reírme por las cosas que hace. Es muy gracioso”, asegura la actriz, quien viene de lucirse en el verano en la comedia Tom, Dick & Harry.

“No sé si la idea de volver a trabajar juntos fue mía o de Pablo, lo importante es que nos surgió el mismo deseo a los dos y aquí estamos. Tal vez fui yo quien primero lo exteriorizó en palabras, pero inmediatamente después fue Pablo el que motorizó todo, el que salió a buscar productor, director y obra. No fue fácil, nos costó encontrar el proyecto adecuado, recién cuando volví de la temporada teatral en Mar del Plata y nos sentamos a tomar un café nuevamente coincidimos en que Es complicado nos calzaba justo, que era “el proyecto” que necesitábamos para volver a estar juntos. Hoy estamos muy felices y queremos que el público la pase fantástico y nos vea juntos, sobre un escenario, divirtiéndonos como hace años no nos ve”, concluye Medina.

Gustavo Lladós Por