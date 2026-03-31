La emoción de Céline Dion al anunciar su regreso a los escenarios: “El mejor regalo de mi vida”

Los rumores eran ciertos: Céline Dion está de vuelta. Luego de que una serie de carteles en blanco y negro ubicados estratégicamente en las calles de París con las frases “Pour que tu m’aimes encore” y “Power of Love”, que justamente son dos de sus canciones, el lunes 30 de marzo se confirmó que la intérprete canadiense dará 10 shows en la Arena de La Défense de la capital francesa. Esto se da casi cuatro años después de que fuera diagnosticada con el síndrome de persona rígida, condición que la obligó a bajarse de los escenarios. “Este año voy a recibir el mejor regalo de mi vida. Voy a tener la oportunidad de verlos y de cantar para ustedes una vez más en París", expresó la cantante a través de sus redes sociales.

Aunque por momentos parecía que nunca más se volvería a escuchar en vivo a Céline Dion, ahora quedó en evidencia que su performance de “Hymne A L’Amour” de Edith Piaf junto a la Torre Eiffel durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 fue solo un adelanto de lo que ocurrirá en la misma ciudad en septiembre y octubre de este año.

Céline Dion durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 - - POOL/Olympic Broadcasting Servic

El lunes 30 de marzo, día de su cumpleaños número 58, la intérprete de “My Heart Will Go On” apareció de sorpresa con un video en su cuenta de Instagram, red social en la que acumula 11 millones de seguidores. No solo se refirió a su estado de salud, sino que anunció lo que sus fanáticos desean desde hace años y durante mucho tiempo vieron imposible.

“A lo largo de mi carrera, grabé muchos saludos de cumpleaños, pero esta es la primera vez que grabo uno por el mío. Me fue difícil mantener esto en secreto, pero quiero que sepan que estoy bien, manejando mi salud, sintiéndome bien... Volví a cantar y a hacer un poquito de danza, algo que me encanta”, expresó. Acto seguido, les agradeció a sus fanáticos por su apoyo incondicional. “En estos últimos años, todos los días, sentí sus plegarias y su apoyo, su amabilidad y amor. Incluso en mis momentos más difíciles, estuvieron ahí para mí. Me ayudaron de formas que ni siquiera podría describir y soy realmente muy afortunada de tenerlo”.

La cantante volverá a los escenarios; dará un total de 10 shows en París entre septiembre y octubre de este año (Foto: Instagram @celinedion)

Acto seguido, hizo el tan esperado anuncio. “Este año voy a recibir el mejor regalo de mi vida. Voy a tener la oportunidad de verlos y de cantar para ustedes una vez más en París a partir de septiembre”, dijo, completamente emocionada. Aseguró estar feliz y lista para regresar al escenario. “Estoy fuerte, emocionada y nerviosa y también agradecida por todos ustedes. No puedo esperar para volver a verlos. Feliz cumpleaños a mí. Los quiero y nos vemos pronto”, sentenció.

Las fechas del regreso de Céline Dion ya están confirmadas. Tendrá 10 presentaciones con su tour Celine Dion Paris 2026 en la Arena de La Défense. Las fechas son: 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de septiembre y 3, 7, 10 y 14 de octubre.

La cantante se presentará en la Arena de La Défense de París el 12, 16, 19, 23, 26 y 30 de septiembre y el 3, 7, 10 y 14 de octubre (Foto: Instagram @celinedion)

En cuanto a las entradas, desde el 30 de marzo y hasta el 2 de abril a las 14 de Argentina estará disponible la inscripción para la preventa a través del sitio AXS. Quienes hayan logrado anotarse tendrán la opción de adquirir sus tickets el 7 de abril. La venta general, en tanto, se abrirá el 10 de abril a las 5 (hora argentina). Hasta el momento se desconocen los valores de las entradas.