La separación de Andrea Bursten y Cochito López tras seis meses de noviazgo

La relación entre la modelo Andrea Bursten y el piloto de automovilismo Juan Manuel “Cochito” López llegó a su fin. Tras seis meses de noviazgo, la pareja ha decidido tomar caminos por separado.

La noticia de la ruptura fue confirmada por el piloto de carreras en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live, donde el piloto explicó los motivos detrás de la decisión, que tomó por sorpresa por lo breve del romance.

“Me separé hace muy poco de Andrea. Es una gran persona que quiero mucho. No hay nada raro, solo eso, que decidimos no seguir, pero con la mejor onda los dos. Son momentos y tiempos distintos de la vida, solamente”, expresó el deportista, subrayando que la separación se habría producido de manera amigable y que ambos mantendrían actualmente una relación cordial.

En una entrevista compartida para la revista ¡Hola! junto a su hija Francesca (22), la modelo también confirmó la noticia: “Salimos un tiempo, pero hoy estoy sola”, mencionó.

La modelo y el deportista, el pasado mes de enero, en Punta del Este foto: Marcelo Rodríguez

A lo largo de su noviazgo, la pareja compartió varios momentos de exposición pública en los últimos meses, mostrando una imagen de complicidad. El pasado verano, Bursten se mostró muy sonriente en Punta del Este disfrutando del sol y de la playa junto a su flamante novio, a comienzos de este año.

“Cochito” López, hijo del campeón de TC2000 Cocho López y quien siguió los pasos de su padre y su abuelo como corredor automovilístico a nivel nacional e internacional, tuvo una relación anterior con Constanza “Coni” Dietrich, su exmujer y madre de sus dos hijos, León e India.

En cuanto a Bursten, su noviazgo con el deportista supuso su segunda relación conocida luego de la muerte del gran amor de su vida, Federico Ribero, que falleció hace diez años tras batallar contra un cáncer de pleura. Fruto de esa relación nacieron sus hijos, Francesca y Stefano.

Andrea Burstein y Federico Ribero, un amor interrumpido por la trágica muerte del empresario en 2013

Ribero era un conocido empresario gastronómico. En mayo de 2011, después de sentir algunas molestias y un profundo cansancio que parecía no querer abandonarlo, le fue diagnosticado un cáncer de pulmón con metástasis en pleura, diafragma, pericardio y columna vertebral. Después de haberse sometido a varias sesiones de quimioterapia, le fue extirpado el tumor del pulmón. Cuatro meses después, en abril de 2012, le informaron que había aparecido una nueva lesión cancerígena en una vértebra. Murió el 17 de junio de 2013, a los 43 años.

Tiempo después, Bursten logró superar la trágica pérdida y apostó nuevamente al amor junto a Damián Schuchner, un empresario textil que había sido su novio cuando tenía 15 años y con el que se permitió volver a construir una pareja. Pero la relación terminó tras cinco años compartidos. “Nos separamos hace un año. Duró un montón...”, reconoció la empresaria en una nota con la revista HOLA en septiembre de 2023.

Andrea Bursten y Damián Schuchner vivieron un noviazgo de cinco años antes de que la modelo se uniera a Cochito López Gerardo Viercovich - LA NACION

Lejos de cerrarse a la idea de conocer a un nuevo compañero, la modelo y empresaria se dejó llevar un año después, cuando llegó a su vida “Cochito” López, con quien, a pesar de haberse mostrado muy feliz en los últimos meses, no pudo concretar finalmente un vínculo amoroso de continuidad.

La modelo se muestra volcada a la crianza de sus hijos. En el caso de Francesca, la joven ha decidido seguir los pasos de su mamá en el mundo del modelaje. Sobre este desafío, Bursten le dijo a la revista ¡Hola!: “Me gusta acompañarla. Cuando la empezaron a llamar, me consultó y me pareció que era una buena manera de que entendiera lo que es trabajar, porque ella estudia Interiorismo y le queda un año. Tiene su energía ahí, pero me parecía que si cada tanto probaba, le gustaba y además ganaba plata, era una combinación interesante. Priorizamos su estudio y que se reciba, pero al ganar sus pesos siento que tiene más cuidado al gastarlos”, destacó.

La modelo Andrea Bursten junto a su hija Francesca Ribero en su departamento del barrio de Palermo Pilar Bustelo

Madre e hija contaron que disfrutan de planes como salir a comer juntas, a veces solas o con amigos, además de “viajar, salir de compras”y otros actividades que comparten. “Aprendo mucho de Fran, esta es una generación más abierta, más fresca en algún sentido. Es una chica muy sensata, muy inteligente emocionalmente. Me gusta mucho hablar con mis dos hijos”, contó orgullosa.

