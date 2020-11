La sorpresa de Florencia Peña ante la profesión elegida por su hijo Toto Otero

Florencia Peña se sorprendió ante la elección profesional de su hijo mayor, Toto Otero, para cuando termine la Secundaria

12 de noviembre de 2020 • 11:03

Tras su reciente debut en la conducción de Flor de equipo, Florencia Peña es estos días la gran protagonista de la media mañana en la grilla televisiva. El programa de Telefe congrega a diversos columnistas e invitados con los que la presentadora aborda temas de su vida personal, aunque también comparte algunos detalles de su propia intimidad.

En una emisión del nuevo ciclo, la actriz de Casados con hijos reveló la sorpresa que se llevó cuando su hijo mayor, Toto Otero, le comunicó la profesión por la que se inclina para cuando termine el colegio secundario a finales de este año.

En medio del boom de los programas de cocina y en tiempos en que el encierro ha permitido a muchos desarrollar ocultas habilidades culinarias, el exnovio de Juanita Tinelli anunció a su mamá que quiere ser chef.

Aunque sorprendida por la decisión, Peña contó que apoya incondicionalmente a su hijo en su elección. "Mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo: 'Mami, me parece que quiero ser chef'. Y yo le contesté 'Bueno, dale, adelante, lo que quieras'", compartió Flor.

La ex jurado del "Bailando por un sueño" cree que este tipo de programas "están transmitiendo una pasión, que es como una carrera que había quedado para los grandes", a las nuevas generaciones.

