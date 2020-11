Flor de Equipo: así fue el debut de Florencia Peña en los mediodías de Telefe

Flor de Equipo: así fue el debut de Flor Peña en los mediodías de Telefe Crédito: Captura de pantalla

Flor de equipo, el nuevo magazine de humor y actualidad conducido por Florencia Peña, tuvo este mediodía su debut por la pantalla de Telefe, con un primer programa que celebró la apuesta del canal por la producción televisiva en momentos difíciles como los actuales.

"Estamos al aire después de ocho meses. Tenemos programa y una cantidad de flores que cuando llegué dije: 'Me están velando'. Estoy feliz de volver a Telefe y se le voy a dedicar a mi padre [fallecido durante la pandemia], que desde algún lugar lo está mirando", expresó la flamante conductora en el arranque de esta primera emisión.

Con una escenografía que recrea un edificio de vecinos, Flor dio la bienvenida a sus panelistas: Marcelo Polino, embajador de MasterChef Celebrity; Nancy Pazos, a quien introdujo como "una mujer empoderada de armas tomar"; Paulo Kablan, "el señor policía" que aterriza "con el puño lleno de verdades"; Noe Antonelli, "diosa divina que sabe de todo"; la chef e influencer Karina Gao, con recetas que ayudarán a "aprovechar las sobras", y los humoristas Martín "Campi" Campilongo y Jorgelina Aruzzi, esta última caracterizada como el personaje de la "olvidada" actriz Jackie Guzmán.

En un clima de animada distensión y desparpajo, el equipo recibió a la última eliminada de MasterChef Celebrity, Iliana Calabró, quien hizo balance de su paso por el reality. "Uno está sensible en cuarentena y para mí MasterChef fue como mi familia en todo este tiempo, un grupo de contención y un conectarse con la comida, que es un nexo para llegar a los seres queridos", expresó la actriz.

La hija del "Contra" contó que llegó a "enojarse" tras la prueba en la que tuvo que volcar sus conocimientos culinarios a la hora de preparar un plato a base de pato y que derivó en una discusión con el cocinero Donato De Santis, pero reconoció que con quien más llegó a enfurecerse fue con ella misma cuando algunas maniobras no prosperaban.

Tras revelar que los looks de motivos frutales que eligió para el programa fueron de inspiración "siciliana", de donde son sus orígenes, Calabró compartió que disfrutó de gratos momentos junto al resto de los concursantes y dijo que, de haber un repechaje, está dispuesta a volver. "Con Patricia Sosa, que nos queremos mucho, fue un reencuentro. MasterChef fue un lugar de camaradería. Con Rocío (Marengo) me llevo bárbaro y Vicky (Xipolitakis) tenía tanto miedo del contagio que no se daba con nadie, venía con el alcohol y te rociaba", se animó a contar justo antes de que Peña anunciara la presencia de la vedette en el piso.

Ya recuperada del coronavirus y tras el aislamiento que la obligó a suspender temporalmente su participación en el reality, Vicky contó cómo se encuentra hoy. "El virus me agarró fuerte pero no tenía mucha opción de pensar mucho en mí. Tenía a mi hijo y saqué esa fuerza de mamá. Tuve todos los síntomas".

La cuota de picardía dijo presente en este primer Flor de equipo cuando Marcelo Polino preguntó a Vicky por "el beboteo" que mantiene con el jurado del concurso Germán Martitegui. "Hace mucho que no lo veo, no sé qué puedo pasar ahora", dijo la griega abriendo el juego. "¿Hubo algún llamado telefónico durante este tiempo en que no se vieron?", quiso saber el periodista.

"Polino me pone entre la espada y la pared, hace mucho que no lo veo, decidí hacerme la difícil", dijo la melliza antes de que Campi irrumpiera en escena caracterizado como Martitegui para intercambiar con la rubia. "La tuve que bloquear del teléfono. A las tres o cuatro de la mañana le lloraba el nene. Me llevó a la casa, me presentó a mi suegra; los griegos son bravísimos, revolean platos", ironizó el cómico. Y Vicky respondió con ambivalencia: "¿Por qué no decís la verdad? Vos me mandaste un mensaje y yo no te contesté", lanzó.

"¿Cómo te pegó el programa?", preguntó Flor. "Es una nueva etapa de mi vida y me muestro tal cual soy. Si dejo a mi hijo lo tengo que hacer bien, si no me quedaría con él. Pongo todo para que salga bien. Sé que me defiendo en la cocina, mi mamá y mi abuela cocinaban mucho", apuntó Xipolitakis.

El programa de Telefe reservaba para las dos invitadas un desafío: cocinar huevos en una prueba bajo la mirada atenta de Karina Gao, quien realizó al aire una tortilla "a la francesa" para la que se pueden utilizar incluso "las papas de un delivery o de paquete". A la hora de las devoluciones, la influencer lo hizo, a pedido de la conductora, en chino. "Vicky, ¡pésimo! No sé cómo dura tanto en el programa. Si no la eliminan es porque le bebotea a Martitegui", se pudo leer en unos subtítulos teñidos de humor. "Iliana, me pareció perfecto. Si la sacan del tiramisú, hace aguas. Aviso a producción que estoy disponible si me necesitan", continuó la delirante traducción.

Junto a las coloridas intervenciones de Aruzzi y Campi, el programa debut también tuvo espacio para recordar anécdotas que involucraron a panelistas e invitados cuando Nancy Pazos hizo mención del día en que "le prestó" su novio a Vicky, una noche en Puerto Madero, episodio del que ambas se rieron. Xipolitakis también confesó algunas intimidades, como que solía dormir con un secador de pelo prendido para sentirse acompañada o el éxito de ventas que obtuvo la ropa interior que diseñó tiempo atrás y que permitía escribir sobre las prendas frases con marcadores. Entonces Flor propuso a su equipo imaginarse con lápiz en mano: "Nancy, ¿qué te escribirías?", preguntó a Pazos. "Siempre disponible", respondió picante la panelista. "Si llegaste hasta acá es porque te lo merecés", propuso Noe. "Me pondría el secador -de pelo-", agregó Jackie en la voz de Aruzzi.

Hacia el final del programa, Polino adelantó que esta noche MasterChef tendrá como invitada especial a Lizy Tagliani, quien mañana estará en el piso de Flor de equipo y, antes de comenzar el noticiero del mediodía, Germán Paoloski dio la bienvenida al nuevo magazine. "Me pareció espectacular, divertido, buena onda y con humor, que es tan importante", expresó el periodista.

"Hoy fue un programa atípico, el primero, pero vamos a tener actualidad, porque sino Paulo está al pedo", ironizó Peña antes de comentar que en los próximos días se vienen "entrevistas y mucha actualidad".

