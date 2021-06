La sorpresiva revelación de Sebastián Estevanez: “No creo que vuelva a la actuación”

“Estoy feliz”. Con esas palabras, Sebastián Estevanez resumió cómo está viviendo el nuevo embarazo de su pareja, Ivana Saccani y reveló que para disfrutar a pleno de esta nueva etapa de su vida tomó una importante decisión.

“Todos en la familia estamos muy contentos. No alcanzan las palabras para explicar lo que uno siente. Si ya estamos felices con los hijos que tenemos, imaginate con uno más”, le explicó el actor a Catalina Dlugi, en el ciclo radial Agarrate Catalina.

“Lo estábamos buscando. Los chicos nos empezaron a pedir un hermanito hace siete u ocho meses”, reveló. Y agregó: “Entonces, le dije a Ivana: ‘¿Qué te parece?’ Los chicos están como locos porque la mujer de mi hermano estaba embarazada y tuvo un varoncito y los chicos se empezaron a poner locos que querían un hermanito o una hermanita”.

La respuesta de la exmodelo, en un principio, no fue la que él esperaba. “Me dijo: ‘No, mirá, me parece que con tres estamos bien... Y entonces, yo le dije que estaba bien lo que ella decidiera, porque es algo que hay que hacer de dos, pero a los cuatro o cinco meses me dijo que había estado pensando y que le parecía que estaba bueno tener un hijo más”, reveló el actor de Dulce amor.

Sin embargo, él también había cambiado de opinión. “Entonces, yo le recordé lo que ella me había dicho y le dije que no estaba seguro. ¡Su duda me hizo dudar! Entonces, le dije que lo pensáramos bien”. A partir de ese momento, se tomaron 15 días para tomar la decisión. “Y bueno, acá estamos”, resumió.

“Y por suerte, cuando lo empezamos a buscar, llegó rápido. Con los tres nos pasó lo mismo. Fuimos afortunados, en ese sentido, porque sabemos que a muchas parejas les cuesta”, explicó.

Estevanez indicó, además, que el parto está previsto para fines de noviembre o principio de diciembre. Y si bien contó que todavía no saben el género del bebé, reveló por qué prefiere que sea nena. “Me gustaría por Francesca, porque ya tenemos dos varoncitos. Pero en realidad, a mí, en lo personal, me da lo mismo”.

Francesca es su hija mayor, de 13 años. “Ya me presentó a su primer novio. Yo pensaba que cuando llegara ese momento me iba a morir, que me iba a faltar el aire, que me iba a dar un infarto... Creía que era lo más fuerte que te puede pasar en la vida. Y la verdad que fue espectacular”, aseguró.

“Hasta te puedo decir que lo disfruté, porque el novio es re buena onda, macanudo, educado. Es muy compañero, la cuida... Iba a decir que estoy más contento yo que Francesca, pero no, ella también está contenta”, indicó, risueño.

Estevanez, además, rememoró el accidente que lo tuvo como protagonista el año pasado. “Cuando me pasó, no podía creer lo que estaba viviendo y me preguntaba por qué me había pasado a mí. Igual, hay gente a la que le pasan cosas mucho peores. Por lo menos, ya pasó, estoy bien y así es un poco la vida: te da una mala y una buena, y ahora me devolvió una mejor. Me compensó con lo mejor que te puede dar, porque creo que no hay nada más lindo ni más importante que la llegada de un hijo. Cuando tenés un hijo, arranca la vida. Antes, no entendiste nada”, expresó.

El actor realizó luego una revelación: piensa retirarse de la actuación para dedicarle más tiempo a sus afectos: “No creo que vuelva. Estoy un noventa y pico por ciento convencido”.

“Estoy tranquilo, disfrutando. Trabajé muchísimos años. Ahora estoy con proyectos personales que no tienen nada que ver con la ficción, son cosas personales. Con eso me la rebusco y no tengo que estar yéndome tanto de mi casa y puedo disfrutar más de mi familia y de mis amigos, que es lo que más quiero”, explicó luego. Sin embargo, dejó la puerta abierta a sumarse a la tercera temporada de MasterChef Celebrity, en caso de ser convocado.

“Me convocaron la primera vez y no sabía muy bien cómo era y pensé que tenías que tener más conocimientos en la cocina... Yo me defiendo. Mis hijos son fanáticos y me dicen que vaya. Si me lo ofrecen de nuevo, lo pensaría”, aseguró.

Y volviendo a su decisión de retirarse de la actuación, agregó: “En los últimos 25 años pasé mucho tiempo fuera de mi casa y creo que está bueno, en esta nueva etapa, poder disfrutar de mi familia, de hacer deportes, de estar con mis amigos, de llevar los chicos al colegio”.

LA NACION