Jaclyn Smith, de Los ángeles de Charlie, rechazó ser una “chica Bond” y tampoco aceptó protagonizar 9 semanas y media

Jaclyn Smith, reconocida principalmente por interpretar a uno de Los ángeles de Charlie, reveló que rechazó la oportunidad de interpretar a una chica Bond en Moonraker: 007 misión espacial debido a la educación conservadora que recibió en su estado natal, Texas.

“Cuando me llamaron, tenía un contrato para Los ángeles de Charlie, y como manda la tradición, cuando te has criado en Houston cumples con tu contrato“, declaró la actriz, de 80 años, en la reunión por el 50º aniversario de la famosa serie celebrada en el PaleyFest. “Aaron Spelling fue el primero en invitarme a formar parte de la fiesta en esta industria, así que cumplí y honré mi contrato”.

“Creo que las cosas suceden por una razón, de verdad lo creo, así que no tengo ninguna queja“, continuó. Luego de esto, a Smith le ofrecieron el papel de la Dra. Holly Goodhead en la película de Bond de 1979 protagonizada por Roger Moore. El papel terminó en manos de Lois Chiles, la actriz de Nuestros años felices.

La estrella también reveló que la tuvieron en cuenta para Beetlejuice, un proyecto que, según admitió, “no entendía”. “Lo sé, es triste. Mi marido lo lamenta”, añadió, dirigiéndose al público. “Pero leés un guion y no siempre te resulta creíble; lo importante es lo que tú puedes aportar”, explicó a la audiencia presente, sin revelar qué personaje le habían ofrecido. Las protagonistas femeninas de la película acabaron siendo Catherine O’Hara, Geena Davis y una joven Winona Ryder.

Las protagonistas de Los ángeles de Charlie Grosby Group

Durante la charla, Smith también reveló que, en un momento dado, se suponía que ella y John Travolta iban a protagonizar juntos la película romántica erótica 9 semanas y media.

“Pero tampoco era la persona adecuada para ese papel”, admitió. “Así que el papel fue para Kim Basinger y Mickey Rourke. Ya sabés, estas cosas pasan. Pero bueno, creo que sin duda, veo mi vida como una sucesión de hecho en donde lo que lo que tiene que ser, será, y he tenido buen viaje. De verdad que ha sido un buen viaje”.

Además de su papel en Los ángeles de Charlie, en el que participó durante toda la serie, Smith también protagonizó la aclamada película para televisión Jacqueline Bouvier Kennedy, la miniserie El caso Bourne en 1988 y tuvo papeles recurrentes en Becker, The District, CSI: Crime Scene Investigation y All American.

“Esto no va a durar”









Smith también comentó que Los ángeles de Charlie se emitió originalmente como una película en dos partes y que, a pesar de que su audiencia crecía día a día, la cadena “no creía en la serie”.

“Se disparó”, dijo Smith refiriéndose al episodio piloto, “y pensaron: ‘Esto es una casualidad, tenemos que volver a hacerlo. No puede ser... esto no va a durar’“. Según ella, la cadena emitió el episodio piloto por segunda noche consecutiva y obtuvo unos índices de audiencia aún más altos.

“Y ahí radica la genialidad de Aaron”, reflexionó la actriz sobre el productor. “Creo que tenía un instinto especial para saber lo que el público quería ver”, continuó diciendo. “Por eso no entendía que la cadena no creyera en el proyecto porque su trayectoria era impresionante. Simplemente pensaban que unas mujeres interpretando papeles de hombres no iba a funcionar. Ni siquiera encargaron una temporada completa de episodios, a pesar de lo bien que iba funcionando”.

“No fue hasta que la serie se mantuvo entre las diez primeras que la cadena se dio cuenta por fin de que tenía un éxito”, dijo.

Los Ángeles de Charlie presentaba a tres detectives mujeres, que rompían con los estereotipos de género presentes en el drama policial tradicional. Con un estilo audaz y una narrativa que combinaba acción con glamour, el programa se convirtió en un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la televisión de los años setenta. Producida por Spelling y Leonard Goldberg, la ficción se mantuvo al aire durante cinco temporadas.