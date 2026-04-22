Jesica Cirio habló de los escándalos de sus ex, de su embarazo y de su nueva vida: “No me arrepiento para nada”

Luego de que se diera a conocer la noticia sobre su embarazo, Jesica Cirio rompió el silencio y eligió a Moria Casán para hablar de su presente. Sin embargo, la exvedette no esquivó las preguntas sobre los escándalos judiciales de sus exmaridos y aseguró que, durante mucho tiempo, tuvo ataques de pánico. “Había días que no podía salir de mi casa”.

La primicia sobre el embarazo de Cirio, quien está en pareja con el empresario Nicolás Trombino, la dio Ángel de Brito el lunes pasado en LAM. “Quien está embarazada nuevamente, de tres meses y medio, es Jesica Cirio”, anunció el conductor y comentó que espera un varón. La modelo ya es madre de Chloe, de ocho años, fruto de su relación con Martín Insaurralde.

La vida después de los escándalos

Jesica Cirio decidió dar por terminado su matrimonio con el empresario, quien está siendo investigado por la Justicia

“¿Cómo estás recibiendo este momento de tu vida después de atravesar todo lo que atravesaste?”, arrancó la conductora el mano a mano con Cirio, quien salió al aire a través de un móvil desde su casa. “Ahora mejor”, confió. “Este año lo comencé bastante bien. Muy tranquila. Emocionalmente mucho mejor, más pausada y respetando mis tiempos”, explicó. Además, contó que también se dedicó a cuidar y darle tiempo a su hija Chloe.

“Tuviste matrimonios de alto impacto”, señaló Moria y resaltó la resiliencia de la modelo. “Hice mucha terapia y creo que somos mujeres resilientes”, respondió. Consultada por el “Yategate” y por la “cancelación” que, según Casán, sufrió por el caso, Cirio explicó que no sintió que perdió un trabajo sino que en ese momento lo mejor era estar fuera de los medios y dedicada a su hija. “Fue una buena decisión. No me arrepiento para nada”, sumó y aclaró que la desvinculación de La peña de morfi fue “de común acuerdo”.

Moria entró de lleno al tema de sus relaciones pasadas al preguntarle a Cirio si había podido arreglar con sus ex luego de sus divorcios. La modelo primero hizo referencia a Insaurralde y no tuvo más que palabras de elogio. “Con el papá de mi hija tengo la mejor relación. De hecho es un excelente padre y las cosas que sucedan quedan aparte”, explicó y volvió a insistir con la prioridad que le dieron los dos a proteger a su hija. “Fue una relación que no funcionó. Duramos 12 años, es un montón. Listo. Fin”, concluyó.

En ese momento, Casán mencionó el yate donde Insaurralde fue fotografiado en Marbella junto a Sofía Clerici, postal que desató el escándalo político que terminó con el exintendente de Lomas de Zamora investigado por enriquecimiento ilícito -causa en la que Cirio también está imputada–, pero la modelo se limitó a sonreír sin decir nada al respecto.

Jesica Cirio y Martín Insaurralde

“¿Y la experiencia con el último caballero?”, continuó la diva con el objetivo de que Cirio hablara de Elías Piccirillo. “¿Pudiste arreglar algo? ¿De eso saliste indemne, teflonada?”, preguntó. “Fue una equivocación en mi vida”, sentenció. “Después terminé haciendo mucha terapia y analizando el por qué siempre tengo esa traba del lado masculino”, explicó. “Creo que fue mucho dolor de mi infancia que tuve que sanar y todo esto me sirvió para curar un montón de heridas que tenía desde el inicio. Fue un golpe, llegar a decir ‘¿por qué me pasa esto?’. Pero también creo que soy una bendecida porque logré correrme”.

Si bien primero habló desde el lugar del aprendizaje, Cirio confesó que el proceso fue doloroso. “Pasé cosas espantosas”, disparó, aunque no quiso ahondar en el tema. “Es parte de mi pasado. Fue muy duro, pero ya lo solté. Y logré irme en el momento indicado”, cerró.

Para intentar volver a su relación con Insaurralde, Moria quiso saber si le costó “soltar el poder” luego de haber sido “primera dama” de Lomas de Zamora. Cirio primero explicó que el poder que tenía era de ella y que lo logró como consecuencia de su trabajo. También destacó que pudo construir su propia empresa. “Nunca me apoyé en quien estaba al lado mío y nunca dejé de trabajar excepto en estos casi tres años”, contó.

“Fue porque estuve muy mal emocionalmente, muy abatida, muy en el piso. Realmente no podía muchas veces salir de mi casa. Fue muy fuerte lo que viví”, relató. “Dos fracasos tan fuertes juntos. Mios, personales, como mujer. Es fuerte reponerse de eso”, agregó, y dijo que pudo salir gracias a la terapia, a su madre y a sus afectos. “Estuve muy mal, no llegué a estar medicada, pero algunos días sí, para dormir. Tuve ataques de pánico y se me empezó a brotar el cuerpo”.

Un nuevo amor y un bebé en camino

Jesica Cirio y Nicolás Trombino esperan su primer hijo juntos

Sobre su nuevo amor, Cirio contó que con Nicolás Trombino se conocieron hace menos de un año. “Fue en un momento en el que yo estaba muy mal”, describió. “Yo estaba con altos y bajos. Me encerraba de repente y él fue muy de a poco. De hecho, no convivimos”. Cirio agregó que la relación es “muy sana”, que durante el tiempo que lleva con él pudo “terminar de curar” todas sus heridas y que el bebé si bien no fue buscado los alegró la noticia. “Nos súper emocionamos”, cerró.