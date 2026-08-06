La tajante postura de Nicole Neumann sobre las relaciones abiertas

Nicole Neumann sorprendió al compartir su opinión sobre las relaciones abiertas y reflexionó sobre los límites que cada persona establece en un vínculo. La modelo dejó en claro que ese tipo de dinámica no sería compatible con su manera de entender el amor y reveló algunas intimidades sobre su vida personal.

A través de su programa de streaming Solo con Niki, la también conductora debatió con su hermana, Geraldine Neumann, y con la coach emocional Ana Herszage sobre las reglas que algunas parejas consensúan para mantener este tipo de vínculos y la importancia de que ambas partes estén de acuerdo con esas condiciones.

A partir de ese intercambio, Neumann fue consultada sobre si alguna vez aceptaría una relación abierta y respondió sin rodeos: “Si yo la paso bien en lo sexual tres veces con una persona, ya me enamoro”, expresó.

Sin embargo, Neumann remarcó durante la charla que cada vínculo funciona de manera diferente y que lo importante es que las personas involucradas estén de acuerdo en cuanto a sus deseos y necesidades.

En el intercambio, Ana Herszage expuso su experiencia personal: “Yo tengo una relación abierta hace cinco años. La gente se piensa que alguien que tiene relación abierta co... todos los fines de semana, y no es así, justamente todo lo contrario, cuanta más libertad tenés, menos hacés. Y no es que es con cualquiera”, planteó.

En ese sentido, señaló que el consentimiento y la comunicación son fundamentales y coincidió con sus compañeros en que las reglas deben establecerse desde el comienzo para evitar malos entendidos.

La conversación continuó con un intercambio sobre los cuidados durante la intimidad y la responsabilidad que implica mantener relaciones con más de una persona. “La regla número uno es cuidarse, preservativo siempre”, agregó la coach. Y continuó: “Además, nosotros entendemos que hay un límite emocional, si pasamos ese límite, está mal. Yo sé separar el sexo del amor, por eso puedo estar en este tipo de relación. Y ni amigos ni conocidos“.

Si bien escuchó las distintas opiniones que surgieron durante el programa, Neumann sostuvo en todo momento que su elección personal pasa por otro lugar. “Yo no entiendo eso de separar. Para mí está muy linkeado el sexo con el amor”, compartió.

Meses atrás, la modelo ya había dejado claro que una relación abierta no es una dinámica con la que se sintiese identificada. Había abordado el tema también en su ciclo de streaming, en ese caso en diálogo con Julieta Poggio, quien contó en detalle cómo funciona el acuerdo que ella mantiene con su pareja.

Durante aquella charla, la ex Gran Hermano explicó que su noviazgo se sostiene sobre reglas claras. Según detalló, la primera condición es que la pareja siempre tenga prioridad sobre cualquier otra persona y que exista un verdadero proyecto compartido. La segunda: no involucrarse con amigos ni personas del círculo cercano, además de mantener un cuidado mutuo y la responsabilidad en cada encuentro.

“No soy una persona de tener una cita con alguien, o sea, como que no me pinta, la verdad, pero capaz nos vemos en el boliche y surge un beso casual y yo la relación abierta la uso para eso, para no quedarme con las ganas”, sostuvo Poggio durante la conversación.

La influencer remarcó que la confianza es el pilar de ese acuerdo. “No se puede con todos, yo creo que también podemos tenerlo porque los dos nos damos como esa seguridad todo el tiempo. Y tampoco nos mentimos en nada”, afirmó.