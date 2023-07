La tele “vivió” todo el lunes del Martín Fierro: chismes, “descubrimientos” y felicitaciones al por mayor

escuchar

La entrega de los Martín Fierro 2023 dejó mucha tela para cortar, y así se pudo ver en la televisión el día después de la entrega. Durante la jornada de hoy, quienes se alzaron con una estatuilla compartieron su felicidad con su público, mientras que los programas de actualidad y los de espectáculos llenaron sus bloques con entrevistas, el repaso de los looks de la noche y algunos debates. ¿El más repetido? La presencia de Jey Mammon en el Hotel Hilton.

El revuelo que causó Jey Mammon

Cómo llegó, con quién, por qué entró al salón después de su terna y quiénes se acercaron a saludarlo: la presencia de Jey Mammon se llevó la mayor cantidad de minutos de aire el día después. Así, tanto en Desayuno Americano e Intrusos en el espectáculo, por América TV, como en Socios del espectáculo, por eltrece, dedicaron sendos bloques al tema. También compartieron la reacción de Lucas Benvenuto y su vivo por Instagram durante la ceremonia.

Además de los debates, quien consiguió información sobre el tema de primera mano fue Mariana Brey en Socios del espectáculo. Luego de contar que lo llamó al mismo Jey para preguntarle cómo estaba el día después de la ceremonia, confió: “Estoy hablando con Jey y le pregunt si la pasó bien, si estuvo contento, si se sintió incómodo en alguna situación. Él me da nombres de quienes lo apoyaron y con quienes prefiere quedarse y quiere recordar”, empezó diciendo la panelista.

“Hay gente que va a olvidar, esa es la palabra que utilizó”, repasó, y compartió el mensaje del humorista: “Vi a mucha gente y hoy me acordaba, cuando me desperté, de varios momentos muy copados de la noche”. Brey contó que Jey le contó que le gustó verla a ella y a Paula Varela y que luego le dijo, en relación a la gente que lo destrató: “Me voy a olvidar de alguna gente”.

“La gente de Polémica ⌈por Polémica en el bar⌋ es la que él va a recordar. La gente de Bendita, también. Hay fotos de abrazos con Edith (Hermida) y con Beto (Casella, integrantes del programa)”, siguió la periodista. Por último, hizo referencia a los compañeros de La peña de morfi, a quienes también rescató. “Ahí me sorprendí porque nosotros sentimos que, tal vez, muchos se sintieron incómodos, se levantaron, se fueron y después volvieron. De todas maneras, igual accedieron a sacarse la selfie. Pero él me dice que la gente de La Peña también, así que evidentemente ahí hay una charla interna que tal vez nosotros desconocemos”, cerró.

Jey Mammon en la velada de anoche de los Premios Martin Fierro 2023 Gerardo Viercovich

Además, en el programa de la mañana de eltrece, negaron que Mammon y Ángel de Brito, con quien mantiene un enfrentamiento legal, se hayan cruzado en la fiesta. “Ángel no se cruzó con Jey. Estaban en mesas que estaban muy lejos y dijo que de ninguna manera se iba a acercar, como hicieron los otros”, compartió Pallares. “Había llegado el rumor de que se habrían cruzado en el baño. Le pregunté a Marina, que estaba con Ángel, y me dijo que no”, insistió.

Los indignados

Así como muchos se florearon con sus premios por los distintos estudios de televisión, hubo quienes se indignaron por tener que irse con las manos vacías. Así fue el caso, por ejemplo, de Yanina Latorre. Del tema hablaron en A la Barbarossa, entre otros programas. “Ustedes son los únicos que saben lo que es bueno. Esta es la parte fea, tengo que poner cara de pelotuda, como que no me importa. Vienen todos a darme el pésame, no sé qué verga decirles, ¡perdí! Están todos indignados”, compartió la panelista de LAM en sus redes sociales. En la mesa del programa matutino agregaron que si bien aplaudió cuando nombraron a Mariel Di Lenarda, apenas pudo desapareció de la gala -se fue a su casa-, siempre de la mano de su marido, Diego Latorre. El exfutbolista también se retiró masticando bronca.

Yanina y Diego Latorre en la gala de los Martín Fierro 2023 Gerardo Viercovich

En el caso de Pasión de sábado, el enojo fue verbalizado de manera muy clara. El programa de música tropical perdió en manos de Puente Musical y Pablo Cerantoni y Marcela Baños compartieron sus impresiones con Intrusos. Luego de señalar que el programa tiene 33 años y siete horas de vivo en cada una de sus emisiones, aseguraron que Aptra “los discrimina”. “Es un programa que merece ganar por todo el esfuerzo que tiene”, señaló la conductora y agregó que se tardó mucho en reconocer el trabajo del show.

De agradecimientos y debates

Sentado en el piso de Intrusos, Guillermo Andino se mostró muy agradecido por el Martín Fierro al mejor noticiero diurno y mencionó a Mónica Gutiérrez como una compañera de la cual aprendió muchísimo. Luego de destacar el trabajo del equipo, contó que su padre, Ramón Andino, hubiera estado muy orgulloso por la carrera que hicieron tanto él como su hermana, Marisa Andino, y por las nominaciones familiares de ayer: Marisa compitió en su misma terna con el noticiero de Canal 9 mientras que su sobrino, Juani Velcoff, subió al escenario a recibir el premio de Altavoz, el programa que conduce con Cata D’Elía en la TV Pública. Además, el periodista coincidió con Lanata y señaló que antes había mucha más inversión en la TV abierta.

Guido Kaczka también compartió su felicidad con Intrusos. Desde un móvil que lo fue a buscar a la radio, el conductor de Los ocho escalones de los tres millones explicó que le dio mucha alegría ganar en esta oportunidad porque está muy contento con el programa. Consultado por la ceremonia, elogió el trabajo de Santiago del Moro y la dinámica de la entrega, con shows entre las ternas, aunque luego confesó que le gustaría que sea eltrece quien transmita el premio en la próxima oportunidad, así como también le “encantaría” ser el conductor.

Uno de los momentos más comentados

El “fallido” de Benjamín Vicuña cuando subió a agradecer su premio por su trabajo en la ficción El primero de nosotros fue levantado por la mayoría de los ciclos este lunes. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar; me dio mis hijos y me dio un amor”, dijo el actor. Luego de un breve silencio, continuó con su discurso. Los camarógrafos, rápidos de reflejos, apuntaron sus cámaras hacia Pampita, quien sonreía con ternura. Como sucedió en las redes, la mayoría de los panelistas celebraron la imagen.

Más perlitas de la noche

En A la Barbarossa y en Intrusos, Analía Franchín y Karina Iavícoli coincidieron en un detalle: hablaron de los famosos que “robaron cámara a lo loco” y ambas hicieron referencia a Alfa, el exparticipante de GH. “Figureti”, lo tildó Franchín, y aseguró que tuvo actitudes muy desubicadas. “A Alfa le dieron una invitación por cansancio”, disparó Guido Zaffora en Intrusos.

Alfa junto a Delfina Wagner antes de ingresar a los Martín Fierro (Fuente: Gerardo Viercovich)

Durante el programa de Georgina, mientras la algarabía por el premio lo permitió, revelaron algunos detalles que no se vieron en la fiesta. Así, Pía Shaw contó que a Alejandra Maglietti la escalera mecánica le enganchó la cola del vestido y se lo rompió. Además, charlaron con Damián Betular, quien confesó que después de cubrir la alfombra roja para Telefe y una vez que terminó de comer, se fue a descansar hasta que llegó el momento de entregar el Martín Fierro de Oro.

También en el ciclo de Georgina sucedió un hecho llamativo: Nancy Pazos, enemistada con Analía Franchín, confesó que lo mejor que le pasó durante la noche fue sentarse al lado de su colega. “Lo que me divertí con esta mujer”, celebró, y de inmediato chocaron puñitos. Todo un milagro de la televisión.

Wanda Nara se hospedó con su familia en la habitación más grande del Hilton Gerardo Viercovich

Por último, en Nosotros a la mañana, el programa por el cual Mariel Di Lenarda se ganó una estatuilla como mejor panelista, revelaron el precio que pagaron los famosos que pasaron la noche en el Hilton. Primero, en el programa contaron que Wanda Nara se quedó con la habitación más grande. Luego, repasaron los servicios del hotel y detallaron que se puede reservar una habitación “de 400 dólares para arriba”.

LA NACION