La trama detrás de la foto filtrada de Wanda y L-Gante: un beso apasionado, una “traición” y una desmentida

Una foto funcionó anoche como el disparador para un nuevo capítulo de la novela que involucra a Wanda Nara y a L-Gante. La postal la publicó la cuenta de X (ex Twitter) El Ejército de LAM y de inmediato se hizo viral: allí se los puede ver relajados, muy acaramelados y dándose un tierno beso en una plaza vacía delante de la Basílica de Luján. De inmediato, tanto él como ella reaccionaron con furia y comenzaron las especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de la movida. ¿De cuándo es la captura? ¿Por qué trasciende al mismo tiempo que Mauro Icardi llega al país? ¿Por qué L-Gante se enojó con Wanda Nara? ¿Por qué ella postea que la traicionaron?

Wanda Nara y L-Gante, tras las grabaciones de Bake Off Famosos

Una nueva bomba mediática

“Se picó. Wanda y L- Gante”, fue el texto que acompañó la postal, que salió a la luz el lunes por la noche, a las 22.25, media hora después del final de LAM y mientras Wanda estaba al aire al frente de Bake Off famosos, el tanque de Telefe que ocupa el prime time de lunes a jueves. De inmediato, la postal generó millones de reproducciones, un tendal de comentarios, se volvió tendencia en la red social de Elon Musk y provocó la reacción de la mediática conductora y el cantante.

Los llamativos posteos de Wanda Nara

“La lealtad se paga con lealtad, la traición con distancia”, fue la frase que eligió la rubia para dar un indicio de su postura frente a la filtración de la imagen. Con sus palabras, posteadas en una historia de Instagram que luego borró, buscó dejar en claro que no fue ella quien le facilitó la imagen al programa que conduce Ángel de Brito y que alguien abusó de su confianza. Y ese alguien, si no es de su entorno, entonces sería del círculo íntimo de L-Gante: la postal no parece robada, está tomada de muy cerca y en una plaza vacía.

Una nueva historia, compartida esta mañana, refuerza esa versión. “La mejor manera de acabar con alguien que nos ha hecho mucho daño es dejar que esa persona vea en primera persona lo sabio que es el karma. Así es, Sagitario, deja que el tiempo ponga a esa persona en su lugar y deja que viva las consecuencias de sus propios actos, porque lo hará. Ya verás”. Con ese texto, que acompañó con un corazón vendado, Wanda dio cuenta de su decepción.

La visita de Icardi

La foto del beso apareció, además, en un momento poco conveniente para Nara. Es que si bien el domingo habló de su divorcio de Mauro Icardi en el living de Susana Giménez, el futbolista y padre de sus dos hijas aterrizó ayer en el país para un reencuentro familiar . La relación entre ellos, si bien aseguran que se terminó, es cordial. De hecho, el jugador compartió en su cuenta de Instagram algunas postales con Susy, la perrita salchicha que Wanda llevó al programa de Susana, que anoche además la mostró con ella mientras veía Bake Off... sentada en un sillón y que hoy compartió en un tierno video junto a sus hijas.

Una desmentida puesta en duda

L-Gante salió a aclarar que la foto con Wanda Nara era vieja

Por su lado, L-Gante también salió de inmediato a hablar de la foto viral, aunque en vez de enviar mensajes encriptados fue claro y preciso con su mensaje. En su cuenta de Instagram y sobre la polémica postal escribió: “Gente, esta foto es vieja. Yo ayer no fui a la peregrinación”. Rápidamente, Ángel de Brito salió a defender a su programa y a su producción: “La mandó tu entorno”, retrucó a través de la misma red social y sumó a la polémica una postal más, del mismo beso, pero desde otro ángulo.

¿Por qué L-Gante buscaría despertar el enojo de Wanda? Según pudo saber LA NACIÓN de fuentes cercanas al cantante, a él no le gustó nada cómo lo trataron cuando participó como invitado en Bake Off...: sintió que la conductora “jugó de local” y que lo expusieron a muchas preguntas que no esperaba, como las que le hizo Verónica Lozano. Tampoco le gustó lo que se vio al aire, luego de la edición.

En el capítulo del jueves pasado, lo que se vio por la pantalla de Telefe fue el reencuentro entre dos “amigos”. Entre idas y vueltas, la conductora contó cómo se conocieron, que se apoyaron en momentos difíciles y que se distanciaron porque ella se enojó. “Un día, como en todas las historias lindas, hubo una situación que a mí me dolió mucho y nos dejamos de hablar y de ver. Una fotito que se sacó con una persona muy famosa (...) A mí me pareció una traición a la relación y nos dejamos de hablar”, repasó en referencia a una imagen del músico con la China Suárez, la tercera en discordia en la primera separación que transitó con Icardi.

El detrás de escena también lo blanqueó Wanda en su entrevista con Susana: allí confirmó que L-Gante se enojó. “Me bloqueó, no le gustó cómo lo editaron , lo editaron mucho. Me dijo de todo” , confesó. También habló de su dolor por el acercamiento de L-Gante con la China Suárez: “Yo soy de abrirme, de confiar, tengo buena relación con todo el mundo y cuando alguien me traiciona, me duele”.

En lugar de darle un beso a Wanda Nara, L-Gante terminó su visita a Bake Off besando a Andrea del Boca

Presente complicado

En cuanto a la situación actual de Elián Valenzuela, el nombre verdadero del compositor, su realidad es algo distinta a la de la empresaria: esta mañana debió presentarse ante el Tribunal N°3 de Mercedes para enfrentar varias acusaciones por tres hechos diferentes que sucedieron en 2023: amenazas, privación ilegal de la libertad y encubrimiento calificado. Por estos cargos, los abogados querellantes adelantaron que pedirán para el músico una pena de entre 8 y 12 años.

