La tristeza de Rosana por la muerte de su hermano

Rosana compartió la triste noticia de la perdida de su hermano con una tierna publicación en las redes sociales. A pocos meses de que la cantante española contara que su familiar sufría de cáncer de pulmón y que ella se rapara la cabeza para acompañarlo, llega la despedida con una foto y unas palabras. “Una parte mía la hiciste tú”, escribió en su cuenta de Instagram.

“La foto no es buena, pero mi hermano la hace buena y bonita como él. Tengo la sensación de estar hecha de retales, como esas mantas hechas de pedacitos de tela. Hay una parte mía que hiciste tú, ayer te fuiste y hoy me siento descosida. Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos”, expresó la cantante conocida por su clásico inoxidable “El talismán”.

Como epígrafe de la imagen de ella junto a su hermano cuando eran niños, la cantante sumó: “Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo y con eso me quedo para siempre. Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy, uno de mis retales favoritos. Hermanito, ¡me tienes a un silbido!”.

Fue hace unos meses cuando la cantante rompió el silencio y contó la dura lucha que estaba llevando adelante su hermano, quien había sido diagnosticado con un cáncer de pulmón. Rosana pasó gran parte del 2020 en Colombia haciendo cuarentena, fue en esas latitudes desde donde decidió hacer un gesto para acompañar a la distancia a su hermano. “Por ti y contigo hermano, #lavidaesbonita #lavidaespacompartir #lomejorestaporllegar #llegaremosatiempo”, escribió en una publicación de Instagram donde mostró cómo había quedado tras raparse todo su pelo. Decisión que tomó para, de alguna manera, hacerle más leve el tratamiento de quimioterapia, que hizo que se le cayera todo el pelo a su hermano.

“La vida es bonita”, uno de los hashtag que usó en ese momento no solo es una frase sino que se trata del título de uno de sus últimos temas, el mismo que dedicó a su hermano. “Lo irónico es que me encargáis este himno y justo hoy que la canción está terminada, me dicen que uno de mis hermanos tiene cáncer de pulmón. Hoy necesito que esta canción sea para mi hermano”, expresaba en el lanzamiento del sencillo y sumaba: “Saldremos de esta. Estoy contigo aunque no esté ahí. Si la vida te clava una lanza de punta herrumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta”.

La familia de Rosana es muy grande: son en total 8 hermanos y ella es la menor. A ellos no solo los une la sangre sino un gran cariño compartido. Las muestras de apoyo entre ellos se han visto a lo largo de los años, sin ir más lejos al momento de presentar el álbum Lunas rotas, una de sus hermanas había sido diagnosticada de un tumor (al que pudo vencer) y Rosana hizo “Sin miedo”, una canción para inspirarla en su lucha.

