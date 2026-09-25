La viuda y los hermanos de Chadwick Boseman, enfrentados por su herencia: acusaciones cruzadas y millones en juego

La herencia de Chadwick Boseman volvió a quedar en el centro de una disputa judicial y esta vez la respuesta de su viuda, Taylor Simone Ledward, fue contundente. Según nuevos documentos judiciales obtenidos por Page Six y presentados el jueves ante un tribunal de Los Ángeles, la mujer que estuvo junto al protagonista de Pantera Negra durante sus últimos años cuestionó duramente la demanda presentada en julio por Derrick y Kevin Boseman, hermanos mayores del actor, quienes buscan que sea removida como administradora de su patrimonio.

Chadwick Boseman junto a su esposa Taylor Simone Ledward https://twitter.com/Apki1Pasand

Los hermanos sostienen que Ledward no distribuyó correctamente los bienes de Boseman de acuerdo con una orden judicial de 2022. La viuda, en cambio, afirma que distribuyó prácticamente todos los activos y que solamente quedó pendiente una cuenta cuyo reparto, según su presentación, fue impedido por una acción legal de los propios demandantes.

El enfrentamiento tiene como trasfondo una particularidad decisiva: Chadwick Boseman murió sin dejar testamento. El actor falleció a los 43 años el 28 de agosto de 2020, después de atravesar en privado un cáncer de colon. La ausencia de un testamento convirtió a su patrimonio en materia de una sucesión judicial y dejó a su esposa y a sus padres como herederos, según la distribución establecida por la Justicia.

Derrick y Kevin presentaron la demanda en nombre de sus padres, Leroy y Carolyn Boseman. Según ellos, Ledward heredó el 50% del patrimonio y la otra mitad debía ser distribuida en partes iguales entre los padres del actor, con un 25% para cada uno. Los hermanos sostienen que, casi cuatro años después de la orden correspondiente, esa distribución no se había completado.

Taylor Simone Ledward fue la mujer con la que el actor de Pantera Negra compartió los últimos años de su vida The Grosby Group - Archivo

La respuesta de Ledward presenta una versión muy diferente. Su abogado, Adam Streisand, afirmó que la viuda no solamente cumplió con la orden judicial sino que, por decisión propia, fue mucho más allá de sus obligaciones.

“Simone no solo ha cumplido con la orden, sino que, como resultado únicamente de su extraordinaria generosidad, ha ido mucho más allá de lo que se le exigía”, sostuvo Streisand en los documentos.

La presentación enumera algunos de los bienes que, según Ledward, ya fueron distribuidos. Entre ellos figuran 151.558 dólares de una cuenta de Bank of America, 100 acciones de Chadwick Boseman, Inc. valuadas en 3.396.969 dólares, una póliza de seguro de vida de 40.000 dólares y otra cuenta bancaria con 241.180,75 dólares.

La única cuenta que, según la respuesta de la viuda, permanece sin distribuir es una IRA -Individual Retirement Account, un plan de ahorro e inversión en los Estados Unidos diseñado con ventajas fiscales para acumular fondos de retiro- de aproximadamente 300.000 dólares. Ledward sostiene que esos fondos fueron bloqueados como consecuencia de una acción legal previa promovida por uno de los hermanos.

“Para que quede claro, ningún activo de la herencia se ha perdido, malgastado ni gestionado indebidamente”, sostiene la presentación de la viuda, que también asegura que administró el patrimonio de manera transparente y consultando con los demandantes en las etapas relevantes.

Taylor Simone Ledward se casó con el actor seis días antes de su muerte

La defensa de Ledward también puso sobre la mesa un dato destinado a cuestionar la imagen de una administradora que habría intentado impedir que la familia recibiera dinero. Según los documentos, la viuda donó voluntariamente más de 300.000 dólares de sus propios fondos a los cuatro hijos de Derrick Boseman.

Además, desde la muerte del actor, el patrimonio recibió aproximadamente 300.000 dólares en regalías de SAG-AFTRA, el sindicato de los actores. Según la distribución establecida por la orden judicial, esas regalías corresponden en un 50% a Ledward y en un 25% a cada uno de los padres de Boseman.

Los documentos señalan que, a pedido de los padres del actor, Ledward distribuyó 75.000 dólares en regalías a cada uno de sus hermanos, Derrick y Kevin, correspondientes al período comprendido entre 2020 y 2024. En total, fueron 150.000 dólares.

Para la defensa, esos movimientos contradicen las acusaciones de los hermanos. “La generosidad de Simone difícilmente concuerda con la de una administradora que está bloqueando la distribución final de la herencia para privar a los padres de los demandantes de lo que les corresponde”, sostiene la presentación.

El abogado de Ledward también acusó a los hermanos de haber utilizado el conflicto judicial como una forma de perjudicar públicamente a su clienta. En los documentos, describió la demanda como una “maniobra de relaciones públicas para difamarla en la prensa sensacionalista” y sostuvo que las acusaciones contienen falsedades.

La presentación agrega que los hermanos ya habían amenazado a Ledward con acciones legales durante un momento especialmente doloroso: el primer aniversario de la muerte de Boseman. Según la versión de la viuda, cinco años después esas acusaciones fueron publicadas por TMZ antes de que ella siquiera tuviera conocimiento de la demanda.

Chadwick Boseman como Pantera Negra, el personaje que lo convirtió en una estrella global

El enfrentamiento también involucra el modo en que Ledward manejó el legado artístico de su marido. Según los documentos, desde la muerte de Boseman trabajó para mantener viva su obra y creó la Fundación Chadwick Boseman para las Artes. También autorizó una producción de Deep Azure, la obra escrita por el actor, en el Shakespeare’s Globe de Londres y consiguió un acuerdo para realizar un documental.

La defensa sostiene que esas iniciativas fueron realizadas con conocimiento y participación activa de los familiares de Boseman y que fueron estructuradas de manera que beneficiaran a ambas partes de la familia.

En medio de la di sputa económica aparece además un detalle íntimo que hasta ahora no había ocupado un lugar central en la discusión pública sobre la herencia. Ledward y Boseman se casaron apenas seis días antes de la muerte del actor.

Según los documentos presentados por la viuda, ella había acompañado y cuidado a Boseman durante toda su enfermedad. La pareja decidió casarse el 21 de agosto de 2020, cuando el estado de salud del actor ya era delicado. El encargado de oficiar la ceremonia fue precisamente uno de sus hermanos, Derrick Boseman. Chadwick murió seis días después, el 28 de agosto de 2020.

La relación entre Boseman y Ledward había sido mantenida durante años con un alto grado de privacidad. El actor nunca habló públicamente de su enfermedad y continuó trabajando mientras atravesaba el cáncer de colon que finalmente terminó con su vida. Su muerte provocó una enorme repercusión internacional, particularmente por el impacto que había tenido su interpretación de T’Challa en Pantera Negra y en otras películas del Universo Marvel.