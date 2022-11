Lali Espósito: “Nos dijeron que a los 30 teníamos que estar casados y tener hijos, pero somos la generación que viene a romper con eso”

escuchar

Después de haber derribado tabúes y plantado bandera desde sus canciones, Lali Espósito acaba de estrenar una serie con la que se siente totalmente identificada. En El fin del amor, disponible en Prime Video, la actriz y cantante se pone en la piel de Tamara, una antropóloga que decide abandonar los preceptos culturales con los que fue criada y comienza a cuestionarse qué es lo que realmente la hace feliz.

La serie se basa en el libro homónimo de Tamara Tenembaum sobre sus propias vivencias. En una reciente entrevista, Lali explicó por qué decidió abocarse a este proyecto por partida doble: como actriz y productora. “Tamara y yo tenemos un background muy distinto; ella es judía ortodoxa... Sin embargo, hay algo que compartimos: ella tiene mi edad cuando escribe El fin del amor. Es una filósofa contemporánea, pensadora inteligente y jugada que, a partir del primer capítulo de la serie, comienza a romper esquemas: deja a una pareja monógama, y comienza a preguntarse ‘¿Qué onda?’. Creo que en esta edad que las dos transitamos podés hacerte el que no ves y seguir adelante; pero es una edad en que te pega muy fuerte en relación a las estructuras de la vida ”. explicó, en diálogo con Catalina Dlugi en su programa radial Agarrate Catalina.

“ A nosotros nos enseñaron, como generación, que a los 30 tenías que estar casado y tener hijos. Así les pasó a nuestros padres. Y la verdad es que somos la generación que viene a romper con eso. Y tenemos estas conversaciones con nuestros padres: a mi edad mi vieja tenía tres pibes, era otra la vida. Y los millennials vinimos a preguntarnos si esto es así o hay otras formas de vivir la vida... ‘¿La felicidad supuestamente es eso? ¿Y por qué no me estaría haciendo feliz? ¡Raro!’. Todas esas preguntas que se hace Tamara, muy naturalmente, yo también me las hago”, explicó.

“Por eso, desde que leí, dije: ‘Esto es para mí y para todes nosotres, los de 30. Esto es para mis amigas, también’. Lo que me da mucho orgullo de ver esta serie terminada es que siento que les va a gustar a mis amigos, también, y que se van a sentir interpelados”, agregó.

Y fundamentó: “Por eso, a este proyecto lo considero necesario. Que El fin del amor esté disponible en una plataforma tan enorme como Prime Video, para todos los países y con un lanzamiento tan fuerte en la Argentina, es muy importante. Es muy necesario hablar sobre lo que habla esta serie. Se requiere de mucha valentía para patear el tablero o abandonar la que se supone que es la zona de confort de uno, porque sentís que eso no te está haciendo feliz ”.

La conductora, entonces, le preguntó si debido a la temática y la postura que su personaje asume en la serie, sintió en algún momento dudas en aceptar. “Nunca pensé que formar parte de este proyecto podría llegar a perjudicar mi carrera. Al contrario; esto solo puede hacerme bien. No es casual que esta serie salga este año y que yo haya participado de su producción, más allá de actuar, en un año en el que también saqué canciones en las que digo muchas cosas. Va todo de la mano, y la gente que me acompaña, mi equipo, banca profundamente que pueda desarrollarme como ser social y como artista en piezas que me interpelan, que son sinceras, genuinas y quieren venir a contar algo”, aseguró.

“No sé... Podría hacer tantas series y tantas canciones aburridas y básicas... Pero no puedo. No me sale. Siento que hacen falta más voces, gente que se baje un poco de este pedestal del estrellato. Y no lo digo peyorativamente, es bárbaro que te vaya bien y yo disfruto mucho de las mieles del éxito; pero a mí me hace falta que haya detrás un contenido ”, señaló. “Solo disfrutar desde mi pedestal que me vaya bien y hacer cosas que más o menos le caigan bien a todos, no me parece un lugar feliz. Hay que bajar de ese pedestal y hacer cosas que tengan un mensaje y pongan sobre la mesa temas que hagan pensar al espectador y a la espectadora”, reflexionó.

“Mi deseo es que quienes me siguen a mí por mi música o por esta serie se lleven algo; se lleven preguntas que los lleven a conversar con sus amigos sobre qué les pasa con eso. Es mi tarea como artista. Espero que cuando sea vieja me digan: ‘Che, esa serie que hiciste en su momento me marcó’, o ‘con ese disco o esa canción me acompañaste en tal o cual situación por la que estaba atravesando’. Siento que así debe ser la vida del artista”, fundamentó. Y deseó: “Ojalá el camino de la vida me lleve a ser una mujer que por lo menos intentó salir de su zona de confort. Cuando me sentí muy cómoda en ese lugar, me sentí rara. Hay gente que puede quedarse en esa zona y está bárbaro, pero a mí me gusta construir desde otros sitios. Entonces, ojalá sea una mujer grande, transgresora, y que haya podido ser lo más genuina posible con las piezas que eligió hacer”.

“Por decisión consciente, intento todo el tiempo hacer cosas en las que creo. Después de muchísimos años de trabajo, a esta edad tengo la posibilidad y el privilegio de ocupar un lugar de importancia, de relevancia, y siento que tengo que ocupar ese espacio para dar un mensaje”, insistió. Dlugi, entonces, indicó: “Algún día se lo vas a contar a tus hijos”. Rápida de reflejos, Lali respondió: “Si los tengo... Veremos qué me depara la vida”.

Por último, Espósito se refirió a la relación con su mamá, María José Riera: “Mi vieja es una campeona heavy-heavy. Más allá de su lucha puntual contra el cáncer de mama, ella nos inspiró a mi hermana y a mí desde que éramos chiquitas. Tengo un hermano varón, pero especialmente a nosotras dos nos ha mostrado una garra... Mi vieja ha laburado de todo; ha salido a ganarse el pan de doscientas maneras. Ha tenido dos trabajos, ha ido, venido, me ha esperado... Ha sido una madre hiper compañera con respecto a mis deseos. Así que buena parte de lo que soy como mujer y como emprendedora se lo debo a ella. Mi linaje femenino es muy power. Y le agradezco esa energía a todas esas mujeres que nos precedieron”.

LA NACION

Temas Lali Espósito