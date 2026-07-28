Lali Espósito opinó sobre el posteo compartido por Rosalía que generó polémica: “Prefiero creerle”

Tras varias semanas en España (donde alternó trabajo y vacaciones), Lali Espósito volvió al país. La cantante aterrizó en el aeropuerto de Ezeiza este lunes por la mañana y habló de todo: por qué no estuvo cantando el himno en la final de la Copa del Mundo 2026, su divertido TikTok para responder a la “campaña anti-Argentina” que se generó en las últimas semanas y el escándalo que se armó con Rosalía a raíz del polémico posteo que compartió en sus redes.

“Estabas en la lista de candidatos para cantar el himno en la final del Mundial. ¿Se contactaron con vos?”, le preguntó el cronista de Intrusos ni bien la artista bajó del avión. “Me preguntaron dónde estaba y yo dije: ‘vacacionando’ pero entiendo que ya tenían todo eso armado. No creo que haya sido para que yo lo vuelva a cantar (…). No sé cómo será la interna de eso, no tengo idea”, dijo quien asumió ese rol en la final de Qatar 2022. Y enseguida, opinó de la actuación de María Becerra en el estadio de Nueva Jersey. “María la rompió toda, divina, una reina”, expresó.

Minutos después, el movilero hizo referencia al TikTok que la intérprete de “Ego” publicó en sus redes para responder a las críticas que se desataron en las últimas semanas contra Argentina. “Es un chiste. Justamente me chupa un huevo. No me lo voy a tomar muy en serio, en lo personal. Después como nación me parece bien que no nos cope y defendernos de la manera que cada uno encuentre”, advirtió sobre los dichos que circularon públicamente durante todo el campeonato y que se acrecentaron tras la derrota de la Selección contra España.

“Qué es Argentina, cómo somos los argentinos, cómo es la historia argentina lo sabemos todos los argentinos y muchos que no lo son también. Gente que vive acá, gente a la que esta nación los ha abrazado, a sus familias o a ellos. Sobreexplicar tampoco está tan bueno porque cuando uno está tranquilo con quién es, para qué andar explicándole a cada quien”, agregó al respecto.

Las vacaciones de Lali en Cerdeña con guiños a la Selección

“¿Qué te pareció lo de Rosalía?”, indagó el movilero de América. “Ella no subió ningún video. Ella le puso un repost a algo que tenía su canción y digo: ‘¿cómo sabemos nosotros que fue sin querer?’. Yo un montón de veces estoy mirando redes y capaz likeo algo y no miro en detalle”, lanzó defendiendo a su colega española. “Yo la conozco. Me parece una persona respetuosa, amorosa. Puedo dar fe que es muy respetuosa de nuestro país”, repitió.

Sobre la cancelación que la intérprete de “Con Altura” está teniendo en los últimos días, opinó: “Es que esta cosa medio exagerada, medio teen de la cancelación. ¿Quién canceló a Rosalía? Va a hacer cuatro Movistar, una gira. Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho esa gente también. Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre Argentina, le diría: ‘Che Rosalia, estás equivocada. Andate a la p… madre que te parió. Pero no fue el caso. Le puso un repost”.

“Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con los argentinos. Esto es una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerle”, concluyó.

El posteo de Rosalía que generó indignación

Tras la victoria de España en la Copa del Mundo 2026, Rosalía compartió en su cuenta de TikTok una publicación de Mia Khalifa. En ella, la actriz simula cantar un fragmento de su canción “La perla” junto a la frase: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. En España, “ser un/a perla” se utiliza de manera sarcástica para calificar, de manera despectiva, a una persona que es tramposa, descarada o sinvergüenza. Por supuesto que este guiño – claramente dirigido a los fanáticos argentinos tras perder la final- causó una gran indignación entre los seguidores locales.

El gesto de Rosalía generó una ola de comentarios en redes sociales (Captura: TikTok @rosalia)

Ante el revuelo generado, la artista española salió a pedir perdón y justificó su accionar diciendo que lo había compartido sin leer lo que Khalifa había escrito. “Le di compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”, dijo después de borrar la publicación.