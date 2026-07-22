Qué pasó con Rosalía y sus dichos sobre la Argentina tras la final del Mundial

La cantante española Rosalía quedó envuelta en una polémica al expresarse sobre la sociedad argentina. En el marco de la final de la Copa del Mundo, que ganó el combinado europeo por 1-0, la intérprete compartió en su TikTok una publicación de la actriz Mia Khalifa donde hace alusión a su canción llamada “La perla”.

En dicha publicación, Khalifa simula cantar un fragmento de dicha canción de Rosalía y acompañó el gesto con una frase irónica: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”. Este guiño, dirigido a los fanáticos argentinos tras perder la final del Mundial, causó una fuerte indignación en los seguidores.

Rosalía reposteó una publicación de Mía Khalifa y generó una catarata de comentarios negativos

Ante este panorama, la situación subió aún más de tono cuando Rosalía reposteó el video donde se escucha la siguiente frase: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía”.

El gesto de Rosalía generó una ola de comentarios en redes sociales (Captura: TikTok @rosalia)

La repercusión inmediata, a la que se le complementó el fenómeno de la viralización, dejaron expuestas tanto a Khalifa como a Rosalía, quien regresará a la Argentina para dar cuatro shows en el Movistar Arena en el mes de agosto. A raíz de ello, ambas eliminaron su posteo de sus redes sociales.

“Ay Rosalía, Rosalía, mirá que meterte con un país que te ha dado tanto por caer en un relato... qué triste” y “Bien que después cantás ‘El cielo nació en Buenos Aires’”, fueron algunos de los comentarios apuntados hacia la actitud de Rosalía, que, hasta el momento, no se volvió a expresar sobre una situación que la dejó en el ojo de la tormenta.

Qué es una “perla” en España

La expresión “perla” que da lugar al tema en cuestión de Rosalía generó cuestionamientos varios contra la cantante. Como ocurre en cada país, las palabras cobran un significado diferente según el contexto.

En España, “ser un/a perla” se utiliza de manera sarcástica para calificar, de manera despectiva, a una persona que es tramposa, descarada o sinvergüenza.

Rosalía en el ojo de la tormenta (Foto: Instagram @otrodiaperdido)

La canción “La Perla”, lanzada en 2025, con la colaboración de Yahritza y Su Esencia, posicionó a Rosalía en la escena musical con una pieza que apunta contra las personas problemáticas.

“Nunca le prestes na’, no lo devolverá/ Ser bala perdida es su especialidad /La lealtad y la fidelidad / Es un idioma que nunca entenderá”, expresa la letra de la intérprete española, que en las últimas horas quedó vinculada a la actitud de los argentinos.