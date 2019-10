La cantante apostó a un recogido tirante y todos compararon su look con el de Eva Perón Crédito: Captura de Video

Lali Espósito estuvo invitada a Cortá por Lozano y charló de todo en el diván de Verónica Lozano. Lo que más llamó la atención fue su look, por su rodete tirante con su pelo platinado, asociado históricamente a Eva Perón. "Hoy estás muy Evita", le dijo la conductora, y la cantante se tomó con mucho humor el comentario. Incluso cantó un breve fragmento de "No llores por mí, Argentina".

La intérprete estrenó hace una semana su nuevo single, "Laligera", y ya supera las dos millones de visitas en YouTube. Lozano la recibió en su programa y se sorprendió por el look de Lali. "Me encanta cómo te queda el rubio", le dijo, y enseguida remarcó: "Súper Evita".

Lali se río del comentario y le confesó que muchos se lo comentaron minutos antes de salir al aire. Luego, cantó a capella un breve pasaje de "Don't cry for me, Argentina", tema principal del musical Evita.

Lali Espósito sorprendió con un look "Evita" en Cortá por Lozano. Fuente: Telefe 00:59

Video

"Soy como una Evita medio jugada", dijo entre risas Lali, mostrando su outfit sensual. Después ratificó que está feliz con su nuevo color de pelo: "Estoy contentísima con el rubio". También habló de su noviazgo con el productor musical Santiago Mocorrea, y de cómo sobrellevan las distancias: "Él viaja mucho y yo este año viajé más que nunca, así que cuando nos vemos tiene que ser tiempo de calidad, ya que no hay cantidad".

Lozano bromeó con la posibilidad de mantener la llama encendida de la pasión enviándose videos sexys mutuamente. Y la intérprete de "Caliente" coincidió en que es importante no descuidar ese aspecto íntimo de la relación, pero se mostró crítica en cuanto a grabar contenidos subidos de tono. "Hay que tener cuidado, me parece horrible cuando se filtra algo de algún conocido, me duele el corazón de pensar lo mal que la pasa el protagonista de algo así, completamente privado, y después lo ve todo el mundo", aseguró.

Además, la cantante expresó su admiración a otras artistas, y elogió a Elena Roger. La conductora le preguntó con humor si no sentía cierta "envidia" por otras colegas que interpretan canciones a la perfección y Espósito respondió: "Me siento muy feliz cuando veo a mujeres triunfando en la música".