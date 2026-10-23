Lali impactó en los Premios Billboard con un look que sorprendió hasta a su prometido, Pedro Rosemblat

Si bien no competía por ninguna estatuilla, Lali Espósito deslumbró anoche en la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina 2026. La artista argentina acaparó las miradas apenas apareció en escena con un minivestido brillante que reafirmó su gusto por la estética glam rock.

Lali Espósito brilló en los Premios Billboard de la Música Latina 2026 @lali

La cantante eligió un minivestido joya de Gabriella Capucci, una firma de accesorios y diseños de alta costura que suele vestirla tanto en sus conciertos y videoclips como en sus apariciones televisivas y eventos especiales. La prenda, de tirantes finos y escote redondeado, estaba confeccionada con cadenas de diferentes tamaños y largos en tonos dorados y plateados. El diseño, de silueta suelta, se destacó por sus flecos metalizados, que aportaron movimiento y dejaron las piernas al descubierto.

La artista lució un minivestido joya de Gabriella Capucci @lali

Para completar el look, Lali eligió unas sandalias transparentes con plataforma plateada y tacos altísimos. Sumó joyas de Swarovski a tono con el vestido y unos pequeños anteojos de sol ovalados, con cristales oscuros y marco brillante. Llevó el pelo suelto, largo y lacio, con raya al medio, y un maquillaje en tonos cálidos que destacó sus labios.

Lali elevó el look con unos aros a tono, zapatos transparentes que estilizaron el total look y unos lentes de sol con marco plateado @lali

El posteo en Instagram con el look elegido para la gala no pasó desapercibido y consiguió cientos de miles de “likes” en cuestión de horas. En los comentarios, en tanto, se destacó el de su futuro marido, el periodista Pedro Rosemblat, quien reaccionó a la elección estilística de su novia: “Ké”, escribió con simpatía, entre cautivado y sorprendido.

De festejos, despedidas y el momento icónico de su último River

Lali en una de sus tantas despedidas de soltera Instagram

Durante la previa de la ceremonia, Lali charló con la periodista Maite Peñoñori sobre su presente personal y profesional. La cantante, que acaba de cumplir años, contó que esta vez optó por un festejo tranquilo, después de varios meses de celebraciones que incluyeron numerosas despedidas de soltera.

“Yo ya estoy en un nivel de alcohol en sangre que no está tan bueno, así que vamos bajando. Pero mi cumple la pasé muy bien”, bromeó. Cuando la periodista quiso saber cuántas despedidas había tenido, respondió entre risas: “34”.

La conversación también dio lugar a uno de los momentos más comentados de su último show en River, cuando compartió el escenario con Tini Stoessel y Marilina Bertoldi para interpretar “Like a Virgin”. Lali y Tini aparecieron vestidas de novias en una puesta en escena que, según reveló, surgió de manera espontánea. “Lo pensé, agarré el teléfono, le escribí a Tini, le escribí a Marilina. Tini estaba con una gira enorme, muy ajetreada. Entonces dije: ‘Bueno, capaz no solo no puede, sino que está cansada’. Y las dos me dijeron: ‘Sí, obvio que sí’”, recordó.

Lali invitó a Tini a participar de su tercer River con una presentación inspirada en la que protagonizaron Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Music Awards de 2003

“Que Tini se haya tomado el tiempo de venir, de hacer este chiste de las dos vestidas de novias, casadas, cantar un clasicón de la historia del pop...”, celebró. La complicidad entre ambas también se trasladó a sus planes personales: “Estoy invitada a su boda, ella está invitada a la mía”, confirmó.

Qué piensa Lali de que los políticos utilicen su música

El éxito de “Fanático” y su repercusión más allá de los escenarios también fueron tema de conversación. Peñoñori mencionó que la canción había sido utilizada por figuras políticas como Patricia Bullrich y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y le preguntó qué pensaba de que su música circulara en ese ámbito. “La música tiene a veces ese poder de llegar a lugares que uno ni se imagina”, respondió.

La chicana de Sánchez a Milei con una canción de Lali

“A mí me gusta que todo el mundo use las canciones”, aseguró. Incluso se refirió a quienes cuestionan que los políticos recurran a sus temas: “Hay medio una cosa que te pueden decir las personas que te rodean, o en mi caso que me rodean, que dicen: ‘Qué bajón que los políticos utilicen la canción’. Sí, mirá, los políticos me chupan un huevo”.

“Las personas escuchan música y si esas canciones a un lado y al otro les significan algo, para mí es bienvenido, porque para eso es la música: para generar cosas y para decir cosas, y cada uno que la tome y haga con eso lo que quiera”, sostuvo.

Lali Espósito celebró que Milei escuche su música

“Escuché que hasta Milei dijo que después de la polémica se puso a escucharte y que le gustaste”, comentó Peñoñori. “Parece que ahora es muy de escuchar Lali a la mañana”, respondió la cantante con picardía. “Que mi presidente escuche mi música obviamente que me gusta”, cerró.

El apoyo de Lali a Tini tras la suspensión de sus shows

Peñoñori también le preguntó por la suspensión de los shows de Tini Stoessel. “Un bajón, pobre, lo que le pasó”, lamentó Lali. Cuando la periodista señaló que, ante cualquier inconveniente, son los artistas quienes terminan dando la cara, la cantante coincidió: “Sí, claro. Y para eso están los equipos de producción, para que las cosas salgan bien”.

Lali y Tini en los ensayos de River (Fuente: Instagram/@tinistoessel)

Luego destacó el trabajo de los profesionales que acompañan a su colega, varios de los cuales conoce personalmente. “Ella tiene un gran equipo. Conozco mucha gente que trabaja ahí. Compartimos mucho equipo en el sonido, gente que es muy valiosa trabajando”, explicó. “La verdad que fue un bajón para toda la gente que le pone el corazón en su concierto”, cerró.