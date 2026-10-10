Lali cumplió 35 años: el tierno mensaje de Pedro Rosemblat y un saludo que llegó desde África

El cumpleaños de Lali Espósito tuvo un poco de todo: una declaración de amor, una canción de Jairo y un saludo bailado que viajó desde África hasta la pantalla de su celular.

Este sábado 10 de octubre, la cantante y actriz cumplió 35 años en Río de Janeiro, en medio de compromisos profesionales. La distancia con Buenos Aires no impidió que recibiera muestras de cariño: su pareja Pedro Rosemblat, sus seguidores y hasta una agrupación de bailarines encontraron distintas maneras de decirle feliz cumpleaños.

Lali, a sus 35, se mostró feliz y agradecida

El conductor de Gelatina eligió una dedicatoria breve, con una frase que puso el acento en la admiración: “Porque en esta vida ningún desafío te queda grande. Feliz cumpleaños mi amor”. La acompañó con una fotografía de Lali vestida de negro, con gorra y un parlante en las manos, y con “Viva el sol”, de Jairo, como música de fondo. Una escena cotidiana para un mensaje que celebraba a su pareja tanto como mujer y como artista.

"Feliz cumpleaños mi amor", le dedicó Pedro Rosemblat a su futura esposa

La elección de esa imagen le dio al saludo un tono cercano. Rosemblat apostó por una postal informal, para celebrar a su futura esposa, en el año de su compromiso, una noticia que Lali compartió públicamente en enero pasado.

Candela Vetrano también se sumó a la celebración. Desde su cuenta de Instagram, la histórica amiga de la artista le deseó un cumpleaños inolvidable: “Feliz cumpleaños a mi amiga de todas las épocas. Que siempre la vida nos encuentre compartiendo, riendo, brillando. Sos amor. Te amo”, escribió Vetrano. El sentido mensaje fue acompañado por tiernas postales de la dupla que compartió numerosos proyectos artísticos: desde Casi ángeles hasta El fin del amor.

El tierno saludo de Cande Vetrano a su histórica amiga, Lali Espósito

Entre los saludos apareció el de Juliana Gattas, con quien Lali comparte una amistad que va más allá de los escenarios. La cantante de Miranda! contó en una entrevista que, durante un encuentro en Madrid, Espósito le hizo escuchar canciones todavía inéditas y que ella también le había adelantado sus planes como solista.

"Te deseo todo el amor del mundo", le escribió Juliana Gattas a Lali

Otro de los saludos que llamó la atención fue el de Niudance. En el video, publicado en Instagram por la cuenta @niudance_com, un grupo de bailarines sostiene una fotografía de la artista y un cartel de cumpleaños, mientras canta y baila. La dedicatoria combina español e inglés e incluye música de Lali, entre ella “Mejor que vos”, su colaboración con Miranda!

El clip tiene, además, un detalle detrás de escena: Niudance ofrece saludos personalizados por encargo. La plataforma permite elegir una fotografía, un mensaje y la música para que los bailarines preparen el video. Se trata de una felicitación contratada; pero aún no trascendió quién encargó la de Lali.

La propia Lali había empezado la cuenta regresiva con sus seguidores. En su canal de difusión avisó que faltaba poco para cumplir 35 y expresó alegría y agradecimiento por el momento que atraviesa. También compartió fotografías desde la habitación del hotel en Brasil, entre ellas una imagen con una musculosa rosa y otra acompañada por el aviso “Casi mi cumple”.

Lali, en la víspera de su cumpleaños número 35

En los comentarios, sus fans mezclaron elogios y bromas sobre la edad. Uno encontró una coincidencia perfecta entre el calendario y su admiración por la cantante: “Ella es un 10/10 por que nació el 10/10”.

Lali agradeció en sus redes todo el cariño virtual recibido el día de su cumpleaños. Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, aprovechó también para desearle un feliz cumpleaños

El viaje a Brasil tiene una razón cinematográfica. Lali llegó para acompañar la presentación de Glaxo, dirigida por Benjamín Naishtat, en el Festival de Río de Janeiro. La función especial estaba anunciada para el viernes 9 de octubre en el Cinesystem Botafogo, dentro de la muestra Première Latina. Así, el cumpleaños la encontró haciendo espacio para su trabajo como actriz en una agenda que también tuvo grandes citas musicales.

El nuevo año encuentra a Lali en pleno movimiento: en septiembre, la artista volvió al estadio de River Plate para dar su tercera fecha del año allí, como parte de la gira de No vayas a atender cuando el demonio llama. De ese escenario a una presentación de cine en Brasil, queda claro que recibe a sus 35 años rodeada de desafíos y plenitud.