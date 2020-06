Las batallas legales de La Chilindrina: "La única dueña de mi personaje soy yo"

María Antonieta de las Nieves habló de la batalla legal por su personaje, La Chilindrina

Caracterizada como La chilindrina, María Antonieta de las Nieves charló con Informados de todo y, tras recordar sus épocas en la famosa vecindad, habló de Chespirito y de las batalles legales y de ego en torno a El chavo del ocho .

"No tengo recuerdos porque a diario veo el programa en la televisión, así que no los extraño porque hago de cuenta que estoy ahí", expresó desde México la actriz que está cumpliendo una cuarentena muy estricta desde hace tres meses. "Yo no he salido ni a la puerta. Tenemos que obedecer las reglas que nos dice el gobierno. Mientras tanto, nos podemos ver en nuestras redes sociales", agregó.

Mientras asegura que se entretiene "jugando a las cartas, al dominó y dibujando", María Antonieta habló de las satisfacciones que le dio su personaje, el cual sigue interpretando en El show de La Chilindrina ". "Siempre estoy bromeando y jugando, por eso no sé si considerarlo como un trabajo. Siempre trato de alegrar a todo el mundo, aunque estemos pasando un momento muy difícil y en cuarentena. Espero muy pronto poder hacer mi gira por Argentina".

Tras la muerte de su marido, Gabriel Fernández, María Antonieta de las Nieves tuvo un acercamiento con Florinda Meza, con quien guardaba diferencias Crédito: Redes sociales

Al definir a Chespirito como "el mejor compañero de trabajo del mundo", la actriz desmintió una pelea entre ellos: "Fue el mejor escritor y la amistad más grande que he tenido durante más de cincuenta años. Es mentira que el programa se acabó por peleas nuestras. Roberto (Gómez Bolaños) no quiso hacerlo más porque se sentía grande para personificar a un niño. Lo malo fue que no le dijo a nadie", aclaró mientras confesó sentirse muy triste por no hacerlo más.

En referencia a una posible batalla legal por los derechos de su personaje, De las Nieves aclaró que ella es la única dueña. "La única persona que puede hacerla soy yo. Si alguna compañía quiere utilizar mi imagen lo tienen que hablar conmigo. Televisa o Telemundo no pueden usarlo porque yo soy la dueña legal del personaje. Chespirito puso mi nombre pero mi look y cómo hablo lo inventé yo. Así era yo de chica. Por eso hice una demanda legal y la justicia comprobó que ya había hecho antes este personaje".

En cuanto a su relación con Florinda Meza, ya que más de una vez "La Chilindrina" fue señalada como la tercera en discordia, comentó: "No la he vuelto a ver desde hace años, desde el penúltimo homenaje a Chespirito. Cuando falleció mi esposo, ella me mandó un pésame muy amable. Desde entonces no hay rencor".

Con el que sí mantiene un gran vínculo es con su compañero Carlos Villagrán, quien interpretaba a Quico en la famosa vecindad. "A él lo veo seguido. Nos encontramos en Perú cada vez que estamos de gira con nuestro espectáculo y vamos a comer juntos", indicó.

Por último, la actriz desmintió las versiones que aseguran que después de participar de El chavo del ocho habría perdido todo, en términos económicos. "Tuve algunos problemas pero de ahí a no tener para comer es muy distinto. Mi esposo era muy ahorrativo. Vivimos normal, sin lujos ni carencias. Ya no puedo hacer los viajes que hacía antes, ni cambiar el auto todos los años, pero qué importa eso", reveló la mujer que quedó viuda hace un tiempo.