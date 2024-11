Las confesiones de Moria Casán y Graciela Alfano en La divina noche de Dante: de Pablo Escobar a sus romances con presidentes

Moria Casán-Graciela Alfano o Graciela Alfano/Moria Casán. Sea en el orden que se quiera, lo que queda claro es que, juntas, son dinamita. El conductor Dante Gebel eso lo debe tener muy claro. Tanto es así que anoche fueron las invitadas de La divina noche de Dante, el late night show que se graba en un gran estudio de Las Vegas por donde ya pasaron figuras como Ricardo Darín, Guillermo Francella, Adrián Suar y Marcelo Tinelli. Esta vez fueron dos mujeres de armas tomar, dos exvedettes de enorme significancia en el mundillo del espectáculo local.

"Somos dos grandes profesionales que nos respetamos mucho”, aportó Alfano; “Somos funcionales al show”, se sinceró Casán Captura de TV

En el momento señalado, las dos se bajaron de un auto descapotable rosa y hicieron unos pasos de baile como si estuvieran en un espectáculo de revista de la avenida Corrientes. “Entre dos mujeres hermosas e inteligentes, la competencia siempre está y el odio siempre está latente”, soltó Moria Casán apenas se sentaron, ni bien se inició la charla. “Somos dos grandes profesionales que nos respetamos muchos”, aportó Alfano. “Somos funcionales al show”, agregó su compañera. Entre confesiones y chicanas, el conductor introdujo una saludo de otra diva: Susana Giménez. En verdad, no era ella: era la exprimera dama Fátima Florez caracterizada como la conductora. “Me costó un montón reconocerla”, se sinceró Alfano luego de ver las imágenes grabadas. Fiel a su estilo, Moria no se anduvo con rodeos. “¿Mirá si nos va a mandar un saludo a nosotras dos? ¡Estás en pedo, boluda! Esa sí que nos detesta”, afirmó sin filtros reconociendo el lado competitivo de la diva de Telefe.

En el programa de eltrece se les consultó sobre sus respectivas relaciones amorosas con hombres del poder. “Obvio, ella más”, apuntó rápida de reflejos la actriz de Brujas. Y entre ironías y chicanas, Casán fue directa: “Yo no estuve tan cerca del poder como vos…”, se defendió ante la mirada de la Alfano que clamaba por ser sincera. “Contá vos. No jodamos”, le dijo. Ante lo cual, como en un paso de comedia, la morocha fue al grano: “¿Qué dice esta? Yo soy la menos negadora de mis polvos, así que tranquila”. Inmediatamente pidió a la producción un vaso de agua “porque tengo la lengua encendida”.

Sin dar muchas vueltas, Dante Gebel le consultó a Moria Casán si había estado con algún presidente. “Acá, nuestro, no”, contestó mientras la rubia sentada a su lado lucía sus piernas y la miraba incrédula. “¿Qué dice esta? Cualquiera. ¿Con qué presidente voy a estar? Con Menem no estuve, con Alfonsín no estuve. Y los demás, ¿quiénes son? ¿La Junta Militar? ¡Por favor, nada que ver! Yo no estuve con ninguno”, siguió Moria mientras que Alfano sacó a relucir el nombre de Néstor Kirchner. “¡Nada que ver!”, contestó rápida la morocha.

“Sí, yo estuve con muchos hombres, con muchos presidentes. Tuve varios presidentes”, admitió Alfano ante la pregunta del conductor. Entre sonrisas y contrapuntos, la rubia reconoció que estuvo con Mauricio Macri. “Normalmente estuve muy cerca del poder porque mi padre fue Subsecretario de Trabajo, entonces tuve desde muy chica relación. El presidente de Racing... figuras importantes de cuando te destacás en algo. Y a mí me atraen los hombres inteligentes y los hombres que logran cosas. Y normalmente, un hombre que llega a presidente es porque logró superar a todos”, sumó Alfano.

En otro momento de la charla, el conductor indagó acerca de si la versión de que había vivido un romance con Pablo Escobar, el llamado “zar de la cocaína”. “No es un mito, es verdad. Cuando yo fui Reina Panamericana de la Belleza, en 1972, conocí a Pablo y él era mi edecán”, comenzó su relato. “Era un chico de Medellín que habían traído para estar al lado de la Reina de Argentina, que era yo”, contó sobre quien, con el tiempo, se convirtió en el líder del Cartel de Medellín. “Yo tendría unos 19 años y Escobar, 20″, aseguró. “Él me miraba así todo el tiempo y era mudo. No hablaba. Yo le decía: ‘Pablo, no me mires’ y ‘¿Por qué me mirás fijo?’. ‘Me hace mal que me mires fijo’, le repetía. Estaba enamoradísimo, pero yo no”, recordó Graciela Alfano sobre ese temido personaje.

"De todas las personas que han venido al programa ustedes son las que tienen más claro eso del personaje", reconoció al final del programa Dante Gebel Prensa Gebel,Prensa Gebel

Moria Casán, antes de volver a Mar del Plata para hacer la temporada de despedida de Brujas, tiene pendiente un viaje a China. Los días de Graciela Alfano transitan por Miami, en donde está instalada con su pareja. “De todas las personas que han venido al programa ustedes son las que tienen más claro eso del personaje. Tienen muy claro el show busisness”, remató al final el conductor de La divina noche de Dante. Y en ese punto, parece ser que las dos divas coincidieron.

