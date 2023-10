escuchar

Solo bastó una escena para que millones de personas en todo el mundo se preguntaran quién es esa chica. Con 12 años, Millie Bobby Brown acaparó todas las miradas y los elogios del público y de la crítica por su interpretación de Eleven en Stranger Things. Su interpretación de Eleven, la extraña chica con poderes psíquicos, fue creciendo a la par de la actriz a lo largo de las temporadas. Y, cuando ella declaró que estaba preparada para decirle adiós al programa, estalló la polémica.

Stranger Things Netflix

Antes de que se iniciara el paro de actores que pone en jaque a la industria del entretenimiento en los Estados Unidos -y que impide que los afiliados al sindicato concedan entrevistas- se publicó un reportaje a la actriz, a propósito de la realización de la quinta y última temporada de la serie. En ese contexto, Millie explicó: “Stranger Things requiere mucho tiempo para filmarse y me impide crear historias que me apasionen, así que estoy lista para decir gracias y adiós”.

“Cuando estás lista, decís: ‘Está bien, hagamos esto. Abordemos esta última temporada y vámonos de aquí'”, agregó. A la vez, destacó “las herramientas y los recursos” que la serie le brindó para poder convertirse “en una mejor actriz”.

Millie Bobby Brown en una escena de Stranger Things Courtesy of Netflix

Según publicó este martes Daily Mail, aquellos dichos de la actriz -que ahora tiene 19 años- “irritaron” a varias personas que trabajan detrás de escena en el exitoso programa. Concretamente, sus detractores aseguran que debería “respetar” el ciclo que la lanzó a la fama y que se ha convertido en la piedra fundamental de su carrera.

“Muchas personas que trabajan en el programa y forman parte del equipo están decepcionadas de que se haya expresado de esa manera. Sienten que debería ser más respetuosa con el arduo trabajo que muchos han realizado para un programa que fue el que hizo despegar su carrera y, además, paga sus cuentas”, le aseguró una fuente al periódico inglés.

La misma fuente explicó: “Todos la aman y seguramente se olvidarán de estos comentarios en poco tiempo, porque cuando comiencen a filmar y terminen el programa, esto quedará en el pasado. Pero esos comentarios definitivamente han tocado la fibra sensible de aquellos que necesitan un trabajo como Stranger Things para llegar a fin de mes”.

Millie Bobby Brown Courtesy of Netflix

La estrella británica, cuya fortuna está calculada en 14 millones de dólares, supuestamente cobró 20 mil dólares por cada episodio de la primera temporada, antes de recibir un fuerte salto a 250 mil dólares por capítulo en la tercera, según informó Deadline.

Además de haber cobrado una cifra millonaria por la saga de “Enola Holmes”, Brown es dueña de su propia línea de productos de belleza e indumentaria, Florence by Mills. También fue declarada embajadora de la marca de la casa de moda francesa Louis Vuitton el año pasado, haciendo su debut en una campaña de lentes de sol junto a la modelo Karlie Kloss y el cantante Lous and the Yakuza. Además, se unió a la agencia de modelos IMG y protagonizó campañas de Calvin Klein, Pandora, Moncler y Samsung.

Más allá de que esta vez sus palabras despertaron una fuerte polvareda dentro del set, esta no es la primera vez que la actriz explicita su deseo de que el programa termine. En marzo, le dijo a la revista Seventeen: “Definitivamente, estoy lista para terminar. Siento que la historia ya está llegando al punto máximo y sólo necesita una resolución. Además, Stranger Things ha estado en nuestras vidas durante mucho tiempo”.

Millie Bobby Brown junto con Sadie Sink Netflix

En ese mismo artículo, aclaró: “Pero estoy muy dispuesta a decir adiós a este capítulo de mi vida y abrir otros nuevos. Estoy lista para crear historias que son importantes para mí y centrarme en el panorama general. Pero estoy realmente agradecida al programa”.

Stranger Things, la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, es una de las ficciones más populares del catálogo de Netflix y la gran aceptación de su última temporada dejó en claro que los televidentes están muy entusiasmados con el desfile de monstruos que azotan al pueblo de Hawkins y que esperan ansiosos la resolución de la historia.

LA NACION