Todos los detalles: del actor de Stranger Things que casará a Millie Bobby Brown a la supuesta infidelidad de Gisele Bündchen

MATTHEW MODINE OFICIARÁ LA BODA DE MILLIE BOBBY BROWN: COMPROMETIDA CON JAKE BONGIOVI DESDE HACE UN AÑO, LA ESTRELLA DE STRANGER THINGS YA TIENE QUIÉN LA CASE

En abril de 2023 y tras dos años de noviazgo, Millie Bobby Brown (20) y Jake Bongiovi (21) anunciaron sus planes de casamiento, después de haberse comprometido de una forma muy original: él le pidió matrimonio bajo el agua mientras buceaban y ella no dudó en responder “sí”. Y aunque todavía trascendieron pocos detalles de la boda de la estrella de Stranger Things y el hijo de Jon Bon Jovi, se supo que ya tienen decidido quién oficiará la boda. Se trata de Matthew Modine, otro actor de la exitosa serie y muy amigo de la novia. “Tengo una de esas licencias para casar a la gente y Millie pensó que sería genial, luego Jake dijo que sería una gran idea, así que escribí los votos matrimoniales y a ellos les encantó lo que escribí para que unan sus manos y se conviertan en marido y mujer”, explicó Modine en una entrevista con Access Daily. Y agregó: “Es algo tan hermoso poder unir a dos personas en santo matrimonio…”, poniendo el acento en que él y su mujer, Caridad Rivera, llevan casados 44 años y que el matrimonio es “increíble cuando funciona”.

Para su compromiso hace casi un año, Jake le regaló un anillo de diamantes. Getty Images

Millie Bobby Brown y Matthew Modine en una escena de Stranger Things, ella en su rol de Seven y él como el doctor Martin Brenner.

El actor lleva cuatro décadas de matrimonio con Caridad Rivera, con quien tiene dos hijos. Getty Images

EMPRESARIA IMPARABLE: ACOMPAÑADA POR SU MADRE KRIS Y SU HERMANA KLOÉ, KYLIE JENNER LANZÓ SU LÍNEA DE VODKAS

Kylie Jenner (26) nunca se detiene y eso explica que su cuenta bancaria ascienda a miles de millones de dólares. Así, el jueves 21, la fundadora de la exitosa firma Kylie Cosmetics lanzó su último negocio: la línea de cócteles y refrescos enlatados sin azúcar Sprinter. Y una parte del clan Jenner –su mamá Kris (68) y su hermana Kloé (39)– la acompañó en la aventura, que tuvo su presentación en sociedad con una superfiesta celebrada en el restaurante Catch Steak, en Los Ángeles. A través de sus historias de Instagram, la empresaria les mostró a sus seguidores el backstage del evento, videos en los que se la ve feliz rodeada de sus amigos y su familia y muchas imágenes –tomadas el mismo jueves más temprano– en las que posa rodeada de cajas repletas de “sus” latas.

La anfitriona lookeada para causar sensación con un supersexy vestido de látex negro y zapatos transparentes. Getty Images

Kris Jenner, su madre, lució un elegante traje de chaqueta y pantalón sobre camisa con volados. Getty Images

Su hermana, Khloé Kardashian, optó por un vestido negro de falda corta pegado al cuerpo. Getty Images

EN EL SUBTE, SIN ABANICO: LUIS FONT, UNO DE LOS CREADORES DE LOCOMÍA, CANTA A LA GORRA PARA SOBREVIVIR

A fines de los 80 eran semidioses del pop y revoleaban sus abanicos y sus melenas en todo el mundo. Los Locomía tuvieron apenas un par de hits, pero estaban en boca de todos, hasta que en 1992 la banda se despidió de los escenarios y sus cuatro integrantes se separaron y enfrentaron un destino cruel: Santos Blanco López, Frank Romero y Francesc Picas murieron, olvidados por su público. Luis Font, uno de los miembros fundadores del grupo español, llora cuando los recuerda y también cuando habla de su durísimo presente: canta en el subte de Madrid, donde los pasajeros lo reconocen. “Me ayuda la gente, pero no sólo con unas monedas. Me muestran su cariño, su admiración”, dijo Font entre lágrimas en el programa Socialité del canal Telecinco de España, y agregó: “No puedo dejar de ser quien soy. Mi esencia es esta. Soy este y siempre voy a ser este. En el metro o donde sea”.

Luis Font integró Locomía, que fue un boom a fines de los años 80.

Luego de la separación del grupo español, en 1992, sus integrantes cayeron en el olvido y tres de ellos murieron.

“¡ES MENTIRA!”: GISELE BÜNDCHEN NIEGA HABERLE SIDO INFIEL A TOM BRADY, SU EX MARIDO

Estuvieron casados doce años y, fruto de ese amor, nacieron dos hijos, Benjamin Rein (14) y Vivian Lake (11). En octubre de 2022 Gisele Bündchen y Tom Brady anunciaron que su matrimonio estaba terminado y desde entonces se especuló con cuál habría sido la causa de la ruptura que hacía llorar públicamente a la top model... hasta que en junio de 2023 ella volvió a sonreír, enamorada de Joaquim Valente, un instructor de jiu-jitsu, brasileño como ella, que era su coach de esa disciplina desde 2021. Fue alguien del círculo íntimo de su ex marido quien hizo correr el rumor de que, en realidad, Gisele y Joaquim ya eran amantes cuando la modelo estaba casada con Brady. “¡Es mentira!”, se defendió ella en declaraciones a The New York Times. “Esto es lo que les ocurre a muchas mujeres que son culpadas cuando tienen el coraje de abandonar una relación que no es sana y son etiquetadas como desleales”, dijo Gisele, para librarse de las sospechas de infidelidad y, en simultáneo, señalar a su ex como el culpable del deterioro de su pareja.

Gisele en Nueva York, la semana pasada. Getty Images

Joaquim Valente, el instructor de jiu-jitsu que es su actual pareja y a quien se señaló como el tercero en discordia en la separación de la modelo y Tom Brady.

