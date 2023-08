escuchar

Javier Milei resultó el precandidato más votado en las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) 2023, con el 30,06% de los votos. En medio de la sorpresa de los famosos ante los resultados de este domingo 13 de agosto, Nancy Dupláa se pronunció a través de Instagram y realizó contundentes comentarios sobre el líder de La Libertad Avanza.

“Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”, ironizaba el primer posteo compartido en las historias del Instagram de la actriz, que pertenece a un usuario de Twitter. Otro de los mensajes compartidos, que incluía a la bandera de la comunidad LGBTQ+, disparaba: “Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones”. Luego, concluyó con el siguiente comentario: “Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”. Las historias de Dupláa ya no están disponibles.

Lo bueno si tenés un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo🤷‍♀️. — 💚tupito🍸 (@etupito) August 14, 2023

Además de Dupláa, varios artistas y figuras se expresaron públicamente y entablaron los más diversos intercambios de opiniones. “Qué peligroso. Qué triste”, apuntó Lali Espósito a través de su perfil de Twitter, tras el anuncio del triunfo de Javier Milei. Un comentario que, según relató la propia artista, generó una oleada de críticas por parte de los simpatizantes por su balance sobre el líder libertario.

Que peligroso. Que triste. — Lali (@lalioficial) August 14, 2023

Luego, la cantante protagonizó un contundente descargo hacia aquellos que pusieron en tela de juicio sus palabras. “No me pone nada mal que me ‘bardeen’ por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho”, sentenció Lali y siguió: “ La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan, justamente. Nos malacostumbramos a considerar que, si alguien opina de una manera, es porque está del ‘otro bando’. Y del único bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”.

Lali Espósito se pronunció en contra de Javier Milei (Fuente: Instagram/@lali)

La artista destacó su reflexión sobre la sociedad argentina. “Eso me queda como votante, joven, argentina, responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un anti-derecho”, reiteró. Y cerró: “Igual, tranquis, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

La cantante recibió el apoyo de Moria Casán en su publicación. “Amora, ponete contenta. Se terminó la caspa, casta. ¿Qué hacemos con los piojos y las liendres?”, expresó a modo de broma. Y siguió: “Que nadie te vampirice tu alegría. No contestar bardeos de haters. Te banco”.

Por su parte, la actriz Julieta Zylberberg comentó: “Decadente el resultado de las PASO”. Y agregó: “Me dan miedo, directamente”. Una postura a la que se sumó el actor Gonzalo Heredia, que compartió un peculiar mensaje a través de su perfil de Twitter, aunque lo eliminó a los pocos minutos de publicarlo. “No puedo ni escribir”, señaló.

Pampita fue otra de las figuras que se mostró preocupada por las propuestas de Milei

Carolina “Pampita” Ardohain también mostró su preocupación y en LAM (América) se refirió a los temas que propone el candidato y que más la inquietan. “Prefiero mantenerme al margen, pero sí hay unas cosas que dice Milei que a mí me preocupan, obviamente”, aseguró. Acto seguido, nombró las que más tiene en cuenta y en las que el actual diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo foco en varias oportunidades.

“Una de las que más me preocupan y hoy lo hablaba con uno de mis hijos en casa era la posibilidad de comprar armas al tener una mayoría de edad. ¿Eso como sería en el país? Digamos, los ejemplos que tengo de afuera de otros países es que no hay un testeo previo de la salud mental de las personas que compran las armas. Como sabemos, hay tiroteos en colegios, cines, teatros, no sé si ese es el país que quiero para mi familia a futuro y es una de las cosas que más me preocupan de Milei. También habló de la venta de órganos, privatización de los colegios públicos y de la salud pública”, aseveró.

